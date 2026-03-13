10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Interneta veikals
Putekļsūcēji un mazgāšanas birstes
Visas sērijas
Performer Ultimate Putekļu sūcējs ar maisiņu
Izbeigta ražošana
Atbalsts
FC8956/09
Doties uz veikalu
Reģistrē savu produktu
Reģistrējiet produktu 90 dienu laikā pēc iegādes un iegūstiet pagarināto garantiju (var tikt piemēroti īpaši noteikumi).
EU Declaration of conformity Philips Performer Ultimate Vacuum cleaner with bag FC8956/09 - English (US)
Important Information Manual Philips Performer Ultimate Vacuum cleaner with bag
Visi (5)
Vai mana Philips putekļsūcēja piederumi ir saderīgi ar citiem modeļiem?
Kā un kad nomainīt Philips putekļsūcēja putekļu maisu?
Kā es varu zināt, vai Philips putekļsūcēja putekļu maiss ir pilns?
Kur atrodas Philips putekļsūcēja modeļa un sērijas numurs?
Kā tīrīt Philips putekļsūcēja filtrus?
s-filter® izplūdes filtrs
s-bagIlgi kalpojoši putekļu maisiņi (4 gab.)
s-bagPretalerģiski putekļu maisiņi
Mans Philips putekļsūcējs neieslēdzas
Mans Philips putekļsūcējs pārkarst
Manam Philips putekļsūcējam ir zema sūkšanas jauda
Lietojot Philips putekļsūcēju, jūtami strāvas triecieni
Mans Philips putekļsūcējs parāda, ka putekļu maiss ir pilns, kad tas nav pilns
Sazinies ar mums
Mēs labprāt tev palīdzēsim