FY0611/30
2 filtri vienā ilgstošai, labai veiktspējai
NanoProtect HEPA un priekšfiltra 2 slāņu filtrēšana nodrošina aizsardzību pret PM2,5, baktērijām, ziedputekšņiem, putekļiem, mājdzīvnieku blaugznām un citiem piesārņotājiem.Skatīt visas priekšrocības
Mūsu divslāņu filtrēšanas sistēma ar NanoProtect HEPA tehnoloģiju aiztur iespaidīgu daudzumu ārkārtīgi smalku daļiņu, kuru lielums var būt tikai 0,003 mikroni (1), respektīvi 99,97% šo daļiņu. NanoProtect HEPA tehnoloģija ne tikai aiztur piesārņotājus, bet arī izmanto elektrostatisko lādiņu, lai tos piesaistītu, attīrot līdz pat divreiz vairāk gaisa nekā parastā HEPA H13 filtrēšanas sistēma, to darot ar lielāku energoefektivitāti (2).
Oriģinālie Philips filtri tika izstrādāti vienlaikus ar ierīci, lai tie būtu ideāli saskaņoti. Tādējādi tiek nodrošināta nepārtraukta un vienmērīga ierīces darbība.
Philips gaisa filtri iziet obligātās stingras pārbaudes pirms to izlaišanas no rūpnīcas. Tiem veic plašas kalpošanas laika un izturības pārbaudes, lai tie spētu nepārtraukti darboties, 24/7. Mūsu filtri ir izstrādāti, lai nodrošinātu vislabāko Philips attīrītāja veiktspēju līdz pašai pēdējai filtra kalpošanas laika dienai.
Uzraugiet filtra darbmūžu un stāvokli jebkurā laikā un vietā ar lietotni Air+. Jūs saņemsiet paziņojumu, kad būs pienācis laiks mainīt filtru; varēsiet viegli pasūtīt jaunu filtru tieši mūsu lietotnē (4).
Philips integrētais “2 vienā” filtrs nodrošina pastāvīgu aizsardzību un garantē optimālu filtrēšanu līdz 12 mēnešiem. (3)
Attīrītājs brīdina, kad filtrs ir jānomaina, lai atvieglotu apkopi.
Vispārējas specifikācijas
Veiktspēja
Svars un izmēri
nomaiņas detaļas
