Meklējamie vārdi

  • 2 filtri vienā ilgstošai, labai veiktspējai 2 filtri vienā ilgstošai, labai veiktspējai 2 filtri vienā ilgstošai, labai veiktspējai

    Oriģinālais rezerves filtrs NanoProtect HEPA

    FY0611/30

    Overall rating / 5
    • Atsauksmes Atsauksmes Atsauksmes

    2 filtri vienā ilgstošai, labai veiktspējai

    NanoProtect HEPA un priekšfiltra 2 slāņu filtrēšana nodrošina aizsardzību pret PM2,5, baktērijām, ziedputekšņiem, putekļiem, mājdzīvnieku blaugznām un citiem piesārņotājiem.

    Skatīt visas priekšrocības

    Oriģinālais rezerves filtrs NanoProtect HEPA

    Līdzīgi produkti

    Skatīt visu Filtrs

    2 filtri vienā ilgstošai, labai veiktspējai

    Lieliski piemērots oriģinālais Philips filtrs

    • 12 mēnešu kalpošanas laiks
    • NanoProtect HEPA filtrs
    Filtrē 99,97% daļiņu, kas var būt pat tikai 0,003 mikronu lielumā (1)

    Filtrē 99,97% daļiņu, kas var būt pat tikai 0,003 mikronu lielumā (1)

    Mūsu divslāņu filtrēšanas sistēma ar NanoProtect HEPA tehnoloģiju aiztur iespaidīgu daudzumu ārkārtīgi smalku daļiņu, kuru lielums var būt tikai 0,003 mikroni (1), respektīvi 99,97% šo daļiņu. NanoProtect HEPA tehnoloģija ne tikai aiztur piesārņotājus, bet arī izmanto elektrostatisko lādiņu, lai tos piesaistītu, attīrot līdz pat divreiz vairāk gaisa nekā parastā HEPA H13 filtrēšanas sistēma, to darot ar lielāku energoefektivitāti (2).

    Ideāli piemērots nemainīgi augstai veiktspējai

    Ideāli piemērots nemainīgi augstai veiktspējai

    Oriģinālie Philips filtri tika izstrādāti vienlaikus ar ierīci, lai tie būtu ideāli saskaņoti. Tādējādi tiek nodrošināta nepārtraukta un vienmērīga ierīces darbība.

    Oriģinālie filtri nodrošina Philips ierīču efektīvu darbību

    Oriģinālie filtri nodrošina Philips ierīču efektīvu darbību

    Philips gaisa filtri iziet obligātās stingras pārbaudes pirms to izlaišanas no rūpnīcas. Tiem veic plašas kalpošanas laika un izturības pārbaudes, lai tie spētu nepārtraukti darboties, 24/7. Mūsu filtri ir izstrādāti, lai nodrošinātu vislabāko Philips attīrītāja veiktspēju līdz pašai pēdējai filtra kalpošanas laika dienai.

    Savienošana ar ierīci un filtra darbmūža pārbaude

    Savienošana ar ierīci un filtra darbmūža pārbaude

    Uzraugiet filtra darbmūžu un stāvokli jebkurā laikā un vietā ar lietotni Air+. Jūs saņemsiet paziņojumu, kad būs pienācis laiks mainīt filtru; varēsiet viegli pasūtīt jaunu filtru tieši mūsu lietotnē (4).

    Līdz 12 lietošanas mēnešiem

    Līdz 12 lietošanas mēnešiem

    Philips integrētais “2 vienā” filtrs nodrošina pastāvīgu aizsardzību un garantē optimālu filtrēšanu līdz 12 mēnešiem. (3)

    Sekojiet viedā filtra stāvokļa indikatoram savā ierīcē

    Sekojiet viedā filtra stāvokļa indikatoram savā ierīcē

    Attīrītājs brīdina, kad filtrs ir jānomaina, lai atvieglotu apkopi.

    Tehniskā specifikācija

    • Vispārējas specifikācijas

      Produkta veids
      HEPA NanoProtect filtrs
      Iekļauts iepakojumā
      1 filtrs
      HEPA NanoProtect
      Priekšfiltrs
      Aktīvā ogle
      Kalpošanas laiks
      Līdz 1 gadam

    • Veiktspēja

      Daļiņu filtrēšana
      99,97% ar 0,003 mikronu izmēru

    • Svars un izmēri

      Produkta augstums
      154 mm
      Produkta svars
      0,24 kg
      Iepakojuma garums
      173 mm
      Iepakojuma platums
      173 mm
      Iepakojuma augstums
      164 mm
      Iepakojuma svars
      0,35 kg
      Produkta garums
      166 mm
      Produkta platums
      166 mm

    • nomaiņas detaļas

      Philips gaisa attīrītāja(-u)
      AC0650 un AC0651

    Badge-D2C

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.

    Ieteiktās preces

    Nesen skatītie produkti

    Atsauksmes

    Esi pirmais, kurš novērtēs šo produktu

    • (1) No gaisa, kas izplūst cauri filtram, ar NaCl aerosolu testējusi iUTA saskaņā ar DIN71460-1.
    • (2) Philips gaisa attīrītājiem ir lielāks tīra gaisa padeves ātrums un augstāka energoefektivitāte ar NanoProtect HEPA filtru nekā ar HEPA H13 filtru; testēts saskaņā ar standartu GB/T 18801.
    • (3) Ieteicamo kalpošanas laiku aprēķina, pamatojoties uz Philips produktu vidējo lietošanas laiku un PVO datiem par piesārņojuma līmeni pilsētā. Faktisko kalpošanas laiku ietekmē lietošanas vide un biežums. Attiecas tikai uz tām valstīm, kurās ir Philips veikals.
    • (4) Attiecas tikai uz tām valstīm, kurās ir Philips veikals.

    Gaisa attīrītāji un mitrinātāji:

    By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.