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Izbeigta ražošana
FY5182/10
Darbmūžs līdz 12 mēnešiem
Filtrē gāzes un smakas
Oriģinālais Philips filtrs tika izstrādāts kopā ar ierīci, lai panāktu teicamu piemērotību, nodrošinot nemainīgi vienmērīgu ierīces darbību.
Šūnveidīgā materiāla strukturētais aktīvās ogles filtrs ir izstrādāts, lai gaisā efektīvi aizturētu bīstamās gāzes, tostarp ozonu un kaitīgos GOS (gaistošos organiskos savienojumus). Mājas renovācija, ēdienu gatavošana un citas darbības rada šīs kaitīgās gāzes, kuras aktīvā ogle efektīvi absorbē, lai varētu elpot tīru un veselīgu gaisu.
Pirms Philips gaisa filtru izlaišanas no rūpnīcas notiek obligātas un stingras to pārbaudes. Tiek veikti strikti to darbmūža un izturības testi nepārtrauktas izmantošanas (24 h diennaktī un 7 dienas nedēļā) apstākļos. Mūsu filtri ir radīti, lai nodrošinātu Philips gaisa attīrītāja vislabāko veiktspēju līdz pat pēdējai filtru darbmūža dienai.
Atsauksmes
(1) Ieteicamo darbmūžu aprēķina, pamatojoties uz Philips lietotāju vidējo lietošanas laiku un PVO sniegtajiem pilsētas āra piesārņojuma līmeņa datiem. Faktisko darbmūžu ietekmē lietošanas vide un biežums.
(2) Attiecas tikai uz atsevišķiem modeļiem ar savienošanas iespējām
(3) Attiecas tikai uz tām valstīm, kurās ir Philips veikals.
(4) NanoProtect HEPA filtra materiāls nodrošina zemāku gaisa plūsmas pretestību nekā HEPA H13 filtra materiāls, un tas ļauj Philips gaisa attīrītājam ar NanoProtect panākt lielāku tīra gaisa padeves ātrumu (Clean Air Delivery Rate, CADR) nekā ar tāda paša izmēra sertificētu HEPA H13 filtru.
(5) No gaisa, kas izplūst cauri filtram, ar NaCl aerosolu testējusi iUTA saskaņā ar DIN71460-1.
(6) Atkarīgs no filtra, ko izmanto ar AC1711 vai 1715 Philips attīrītāju.
(7) Mikrobu daudzuma samazināšanas ātruma tests veikts uzņēmumā Airmid Health Group Ltd; pārbaude veikta 28,5 m³ testa kamerā, kas piesārņota ar gaisa pārnēsātu A(H1N1) tipa gripas vīrusu.
(8) Mikrobu daudzuma samazināšanas ātruma tests veikts ārējā laboratorijā, testa kamerā ar Philips HEPA NanoProtect filtru, kas piesārņota ar putnu koronavīrusa (IBV) aerosoliem.