30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
Izstrādāts, lai darbotos dienu no dienas
Lai iegūtu lieliskus rezultātus ikdienā, jums nepieciešams gludeklis, kas nekad nepievils. Ar jauno SteamGlide gludināšanas virsmu, pastāvīgu tvaika padevi un vienkārši lietojamu atkaļķošanas funkciju šis praktiskais Philips tvaika gludeklis ir patiesa vērtība uz ilgu laiku!
2000 W
30 g/min tvaika padeve
85 g papildu tvaiks
2000 W nodrošina patstāvīgu tvaika plūsmu.
Nepārtraukts tvaiks līdz pat 30g/min labākai kroku izlīdzināšanai.
Gludekļa 85 g papildu tvaiks ļauj viegli izgludināt pat visnoturīgākās krokas.
Godalgas
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Siobhan
12/12/2013
Polska
Produkt jest doskonały
Moim zdaniem cena jest adekwatna do jakości, a samo urządzenie wydajne i przydatne. :)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2907/20 Żelazko parowe
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerLife GC2907/20 Żelazko parowe
Maryna666
11/04/2019
Україна
Справляется на все 100%
Пользуемся утюгом более 7 лет. Замечательный, все свои функции выполняет на отлично. Очень мощный. Гладит идеально от постельного белья до деликатных тканей. Отпаривает хорошо. За эти 7 лет ни одной поломки.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC2907/02
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC2907/02