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1300 W, līdz 24 g/min
Horiz. un vert. apstr. ar tvaiku
Noņemama 70 ml ūdens tvertne
Karstumizturīga somiņa uzglabāšanai
Veiciet vertikālu apstrādi ar tvaiku ātrai kroku likvidēšanai un pakarinātu apģērbu atsvaidzināšanai bez gludināmā dēļa. Veiciet horizontālu apstrādi ar tvaiku, lai iegūtu izcilus rezultātus tādās grūti gludināmās vietās kā piedurkņu aproces un apkaklītes. Spēcīgā tvaika padeve sniedz lieliskus rezultātus jebkurā pozīcijā.
Pateicoties SmartFlow tehnoloģijai, tvaika plātne tiek uzkarsēta līdz optimālai temperatūrai, kas ir droša visiem audumiem un novērš mitruma radītus traipus. Uzkarsētā tvaika plātne palīdz piespiest audumu, veicot horizontālu apstrādi ar tvaiku, un nodrošina vēl labākus tvaika apstrādes rezultātus*.
Elektrisks sūknis automātiski nodrošina nepārtrauktu tvaika padevi vienkāršai un ātrai kroku likvidēšanai.
Godalgas
4.8
no 5
408
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
B_N_V
06/02/2023
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Виріб дуже практичний
Не завжди є час дістати прасувальну дошку,особливо,коли спішиш і побачив прим'ятість.Виручав відпарювач не раз,легкий в керуванні,зручно тримати в руці,легко розгладжує.Дуже сподобалась підошва(як у праски),якою можна прогладити.
Plusi
Зручність та легкість у використанні
Mīnusi
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC362/80 Компактний відпарювач
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC362/80 Компактний відпарювач
Хеленіка
10/09/2022
Україна
Класна річ
Вибір стояв перед більш містким резервуаром для води в вертикальному відпарювачі і цим. Так, резервуар маленький, але на одну сорочку вистачає. І воду можна додавати за потребою. Аксесуари, такі як захисна терморукавиця і чохол справді потрібні, бо яким би обережним ти не був, все одно обпечешся. Погано те, що до нього не має підставки, бо холодне після використання годину, не меньше. А технікою вашої фірми я дуже задоволена. Маю плойку і вирівнювач. Дуже вам дякую
Plusi
Компактний, підходить до будь-яких тканин, легкий у використанні, довгий шнур. Швидко гріється, укомплектований рукавичкою, чохлом, насадкою додатковою.
Mīnusi
Резервуар малий, але достатній, для відпарювання однієї сорочки, відсутня підставка, бо стигне 1 годину
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Kitty21
14/11/2021
Україна
Незамінний прилад!
Придбала даний вібпарювач рік тому, і, чесно просто не розумію як раніше жила без нього. Прилад економить купу часу і дозволяє привести в гарний стан одяг за лічені хвилини. При чому сам є легким та портативним. Беру його з собою в поїздки, вдома коиистується вся сім'я. Відпарювач чудово розгладжує складки на одязі навіть у важкодоступних місцях. Рекомендую!
Plusi
1. Добре відпарює.2. Випрасовує складнодоступні місця. 3. Займає мало місця.4. Зручно брати в подорожі. 5. Економить час.
Mīnusi
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Salīdzinot ar Philips Steam&Go GC310 un GC320; bez SmartFlow uzkarsējamās plātnes.
Pārbaudi veikusi ārēja pārbaudes iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pēc 1 minūti ilgas tvaicēšanas.