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  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
  • Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai

Steam&GoRokas apģērbu tvaicētājs

GC362/80

4.8
| (408) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu

1 godalga

Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai
Vienkāršāka apstrāde ar tvaiku, pateicoties SmartFlow uzkarsējamajai plātnei. Izmantojiet vertikāli vai horizontāli grūti gludināmās vietās, kā arī apģērba atsvaidzināšanai — garantēta gludināšana bez piededzināšanas. Vieglais un kompaktais dizains nodrošina vienkāršu lietošanu jebkurā laikā un vietā. Vienkārši ieslēdziet tvaiku un gludiniet!
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Labākam rezultātam izmantojiet vertikāli vai horizontāli

Kompakts risinājums vienkāršai kroku likvidēšanai

  • 1300 W, līdz 24 g/min

  • Horiz. un vert. apstr. ar tvaiku

  • Noņemama 70 ml ūdens tvertne

  • Karstumizturīga somiņa uzglabāšanai

Vertikāla un horizontāla apstrāde ar tvaiku uzlabotai ērtībai

Vertikāla un horizontāla apstrāde ar tvaiku uzlabotai ērtībai

Veiciet vertikālu apstrādi ar tvaiku ātrai kroku likvidēšanai un pakarinātu apģērbu atsvaidzināšanai bez gludināmā dēļa. Veiciet horizontālu apstrādi ar tvaiku, lai iegūtu izcilus rezultātus tādās grūti gludināmās vietās kā piedurkņu aproces un apkaklītes. Spēcīgā tvaika padeve sniedz lieliskus rezultātus jebkurā pozīcijā.

SmartFlow uzkarsējamā plātne labākai apstrādei ar tvaiku*

SmartFlow uzkarsējamā plātne labākai apstrādei ar tvaiku*

Pateicoties SmartFlow tehnoloģijai, tvaika plātne tiek uzkarsēta līdz optimālai temperatūrai, kas ir droša visiem audumiem un novērš mitruma radītus traipus. Uzkarsētā tvaika plātne palīdz piespiest audumu, veicot horizontālu apstrādi ar tvaiku, un nodrošina vēl labākus tvaika apstrādes rezultātus*.

Automātiska nepārtraukta tvaika padeve vienkāršai kroku likvidēšanai

Automātiska nepārtraukta tvaika padeve vienkāršai kroku likvidēšanai

Elektrisks sūknis automātiski nodrošina nepārtrauktu tvaika padevi vienkāršai un ātrai kroku likvidēšanai.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.8

no 5

408

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

06/02/2023

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Виріб дуже практичний

Не завжди є час дістати прасувальну дошку,особливо,коли спішиш і побачив прим'ятість.Виручав відпарювач не раз,легкий в керуванні,зручно тримати в руці,легко розгладжує.Дуже сподобалась підошва(як у праски),якою можна прогладити.

Plusi

Зручність та легкість у використанні

Mīnusi

Не знайшла

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC362/80 Компактний відпарювач

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC362/80 Компактний відпарювач

10/09/2022

Україна

Україна

Класна річ

Вибір стояв перед більш містким резервуаром для води в вертикальному відпарювачі і цим. Так, резервуар маленький, але на одну сорочку вистачає. І воду можна додавати за потребою. Аксесуари, такі як захисна терморукавиця і чохол справді потрібні, бо яким би обережним ти не був, все одно обпечешся. Погано те, що до нього не має підставки, бо холодне після використання годину, не меньше. А технікою вашої фірми я дуже задоволена. Маю плойку і вирівнювач. Дуже вам дякую

Plusi

Компактний, підходить до будь-яких тканин, легкий у використанні, довгий шнур. Швидко гріється, укомплектований рукавичкою, чохлом, насадкою додатковою.

Mīnusi

Резервуар малий, але достатній, для відпарювання однієї сорочки, відсутня підставка, бо стигне 1 годину

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC362/80 Компактний відпарювач

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC362/80 Компактний відпарювач

14/11/2021

Україна

Україна

Незамінний прилад!

Придбала даний вібпарювач рік тому, і, чесно просто не розумію як раніше жила без нього. Прилад економить купу часу і дозволяє привести в гарний стан одяг за лічені хвилини. При чому сам є легким та портативним. Беру його з собою в поїздки, вдома коиистується вся сім'я. Відпарювач чудово розгладжує складки на одязі навіть у важкодоступних місцях. Рекомендую!

Plusi

1. Добре відпарює.2. Випрасовує складнодоступні місця. 3. Займає мало місця.4. Зручно брати в подорожі. 5. Економить час.

Mīnusi

Не знайшла

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC362/80 Компактний відпарювач

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Steam&Go GC362/80 Компактний відпарювач

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Atrunas

  1. Salīdzinot ar Philips Steam&Go GC310 un GC320; bez SmartFlow uzkarsējamās plātnes.

  2. Pārbaudi veikusi ārēja pārbaudes iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pēc 1 minūti ilgas tvaicēšanas.