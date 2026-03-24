10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Interneta veikals
Gludināšana
Visas sērijas
Steam&Go Rokas apģērbu tvaicētājs
Atbalsts
GC362/80
Doties uz veikalu
Piesakieties vai izveidojiet kontu
Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.
EU Declaration of Conformity - English (US)
Important Information Manual Philips Steam&Go Handheld garment steamer
Visi (2)
Kādu ūdeni es varu izmantot Philips tvaika gludeklim vai tvaicētājam?
Vai Philips apģērbu tvaicētāju var droši izmantot visiem apģērbiem?
500. sērijaPūku noņēmējs
Mans Philips apģērbu tvaicētājs neveido tvaiku.
Sazinies ar mums
Mēs labprāt tev palīdzēsim