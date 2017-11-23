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1200-1400 W (220-240 V)
3 tvaika līmeņi
Iebūvēts vāciņš glabāšanai
Iekarams durvīs, cimds
No sprauslām izplūst jaudīgs tvaiks, kas sniedz iespēju likvidēt krokas tikai ar dažām kustībām.
Iestatiet vēlamo tvaika līmeni optimāliem rezultātiem uz dažādiem audumiem.
Kompakts iebūvētais pārsegs nodrošina pietiekami daudz vietas, lai uzglabātu visas detaļas, tostarp strāvas vadu un šļūteni korpusa iekšpusē, nodrošinot aizsardzību pret putekļiem un palīdzot uzturēt mājokli tīru un sakārtotu.
Godalgas
4.3
no 5
20
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
Victotia
23/11/2017
Polska
Jest to marzenie!
Marzyłam ,chodziłam obok tej parownicy ponad miesiąc ,aż kupiłam !Nie żałuję ani jednego dnia że tak chodziłam .Spełnia moje oczekiwania co do szybkości ,wygody ,miejsca .Jest w każdym stopniu doskonała ,idealna i moja !
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par CompactTouch GC430/05 Kompaktowy steamer do ubrań (parownica do ubrań)
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RejatesterkaŽeny
19/04/2015
Česká republika
Skvělý a skladný pomocník do každé domácnosti.
Tento ruční napařovač je středně velký, ukrytý v integrovaném krytu a rychle připraven k používání. Oceňuji možnost nastavení páry - 3 úrovně a odnímatelnou nádržku. S napařovačem se mi pracovalo výborně, prádlo bylo vyrovnané. Součásti balení jsou ochranné rukavice a jednoduché ramínko.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač
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SRDICKOVA
17/04/2015
Česká republika
výkonný pomocník
Tento napařovač je střední velikosti. Vhodný do každé domácnosti. Dobře si poradil s obleky i se šaty, které jsou zdobené a různě nabírané, vše bylo krásně narovnané během chvilečky. U tohoto napařovače jsou přibaleny i ochranné rukavice proti opaření. Tento přístroj se mi moc líbil.
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Pārbaudi veikusi ārēja pārbaudes iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231pēc 8 minūšu ilgas tvaicēšanas.