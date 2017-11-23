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  • Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku
  • Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku
  • Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku
  • Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku
  • Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku
  • Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku
  • Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku
  • Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku
  • Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku
  • Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku
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  • Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku
  • Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku
  • Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku
  • Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku
  • Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku
  • Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku
  • Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku
  • Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku
  • Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku

Izbeigta ražošana

CompactTouchKompakts apģērbu tvaicētājs

GC430/05

4.3
| (20) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu

1 godalga

Atsvaidziniet savus delikātos apģērbus ar tvaiku
Kompakts, taču jaudīgs. Jaunais Philips CompactTouch apģērbu tvaicētājs ir īpaši radīts, lai apvienotu jaudīgu tvaika padevi un īpaši kompaktu konstrukciju, lai sniegtu jums iespēju viegli izgludināt apģērbu.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Paredzēts vieglākai glabāšanai

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  • 1200-1400 W (220-240 V)

  • 3 tvaika līmeņi

  • Iebūvēts vāciņš glabāšanai

  • Iekarams durvīs, cimds

Jaudīga nepārtraukta tvaika padeve

Jaudīga nepārtraukta tvaika padeve

No sprauslām izplūst jaudīgs tvaiks, kas sniedz iespēju likvidēt krokas tikai ar dažām kustībām.

3 tvaika līmeņi

3 tvaika līmeņi

Iestatiet vēlamo tvaika līmeni optimāliem rezultātiem uz dažādiem audumiem.

Iebūvēts pārsegs ērtākai glabāšanai

Iebūvēts pārsegs ērtākai glabāšanai

Kompakts iebūvētais pārsegs nodrošina pietiekami daudz vietas, lai uzglabātu visas detaļas, tostarp strāvas vadu un šļūteni korpusa iekšpusē, nodrošinot aizsardzību pret putekļiem un palīdzot uzturēt mājokli tīru un sakārtotu.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.3

no 5

20

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

2

23/11/2017

Polska

Polska

Jest to marzenie!

Marzyłam ,chodziłam obok tej parownicy ponad miesiąc ,aż kupiłam !Nie żałuję ani jednego dnia że tak chodziłam .Spełnia moje oczekiwania co do szybkości ,wygody ,miejsca .Jest w każdym stopniu doskonała ,idealna i moja !

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par CompactTouch GC430/05 Kompaktowy steamer do ubrań (parownica do ubrań)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CompactTouch GC430/05 Kompaktowy steamer do ubrań (parownica do ubrań)

19/04/2015

Česká republika

Česká republika

Skvělý a skladný pomocník do každé domácnosti.

Tento ruční napařovač je středně velký, ukrytý v integrovaném krytu a rychle připraven k používání. Oceňuji možnost nastavení páry - 3 úrovně a odnímatelnou nádržku. S napařovačem se mi pracovalo výborně, prádlo bylo vyrovnané. Součásti balení jsou ochranné rukavice a jednoduché ramínko.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač

17/04/2015

Česká republika

Česká republika

výkonný pomocník

Tento napařovač je střední velikosti. Vhodný do každé domácnosti. Dobře si poradil s obleky i se šaty, které jsou zdobené a různě nabírané, vše bylo krásně narovnané během chvilečky. U tohoto napařovače jsou přibaleny i ochranné rukavice proti opaření. Tento přístroj se mi moc líbil.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Pārbaudi veikusi ārēja pārbaudes iestāde, lai noteiktu baktēriju tipus Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231pēc 8 minūšu ilgas tvaicēšanas.