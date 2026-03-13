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CompactTouch Kompakts apģērbu tvaicētājs
Izbeigta ražošana
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GC430/05
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Consumer Care Book Philips CompactTouch Compact garment steamer - English (US)
User Manual Philips CompactTouch Compact garment steamer
Visi (2)
Kādu ūdeni es varu izmantot Philips tvaika gludeklim vai tvaicētājam?
Vai Philips apģērbu tvaicētāju var droši izmantot visiem apģērbiem?
500. sērijaPūku noņēmējs
Philips apģērbu tvaicētājs uz apģērba rada traipus
Mans Philips apģērbu tvaicētājs neveido tvaiku.
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