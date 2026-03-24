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Rokas apģērbu tvaicētājs
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GC440/47
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EU Declaration of conformity Philips Handheld garment steamer GC440/47 - English (US)
Important Information Manual Philips Handheld garment steamer GC440/47
Visi (3)
Kādu ūdeni es varu izmantot Philips tvaika gludeklim vai tvaicētājam?
Kā atkaļķot Philips apģērbu tvaicētāju/All-in-One ierīci?
Vai Philips apģērbu tvaicētāju var droši izmantot visiem apģērbiem?
500. sērijaPūku noņēmējs
Philips apģērbu tvaicētājs uz apģērba rada traipus
Mans Philips apģērbu tvaicētājs neveido tvaiku.
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