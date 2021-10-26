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Philips tvaika gludeklis Azur Performer apvieno jaudīgu sniegumu un ērtu lietošanu. Apvienojot Quick Calc Release funkciju un mūsu vislabāk novērtēto (5 zvaigznes) T-ionicGlide gludināšanas virsmu un automātisko izslēgšanos, tiek viegli iegūti optimāli gludināšanas rezultāti.
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
Tvaiks 50 g/min;190 g papildu tvaiks
T-ionicGlide gludināšanas virsma
Autom. izsl. + atkaļķošana
2600 vati
2600 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veiktspējai
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 50 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.
Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.
Godalgas
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
26/10/2021
Україна
Пока что лучший утюг!
Выбирала утюг с хорошей постоянной подачей пара, что бы не нажимать все время кнопку. Служит несколько лет, пока без нареканий. Время от времени произвожу чистку от накипи, что очень удобно делать, открыв задний отсек. Подошва легко скользит, не поцарапалась. Разглаживает любые складки. В принципе довольна
Plusi
постоянная подача пара, легко чистить от накипи, утюг сам отключается при бездействии находясь в любом положении, легкий
Mīnusi
нет
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска
Izmantošanas datums 2019-10-26
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска
Izmantošanas datums 2019-10-26
BestGirl
28/07/2020
Україна
Цена соответствует качеству
Утюг в доме уже больше года. Легкий, хорошо скользит и быстро нагревается. Выглаживает идеально, особенно при включении сильного парового удара. Через 30 секунд после бездействия в лежачем положении отключается. Эту функцию уже вся семья оценила:) Покупкой довольна на все 100%.
Plusi
не течет, есть вертикальный пар, автоматическое отключение
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска
Izmantošanas datums 2019-07-28
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4520/30 Парова праска
Izmantošanas datums 2019-07-28
Samazina līdz pat 20% enerģijas patēriņa, pamatojoties uz IEC 603311, salīdzinot ar RI3320 pie maks. iestatījuma