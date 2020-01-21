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Izbeigta ražošana

Azur Performer PlusTvaika gludeklis

GC4526/88

4.7
| (117) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu

1 godalga

Ātrāk*, vieglāk un gudrāk
Philips tvaika gludeklis Azur Performer Plus apvieno jaudīgu sniegumu un vieglu lietošanu. Iebūvēta kaļķa tvertne efektīvai kaļķa noņemšanai, lai nodrošinātu ilgstošu tvaika padevi, automātiska tvaika kontrole un T-ionicGlide gludināšanas virsma.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ar kaļķa tvertni kaļķa notīrīšana ir efektīvāka

Ātrāk*, vieglāk un gudrāk

  • Tvaiks 45 g/min, 210 g papildu tvaiks

  • T-ionicGlide gludināšanas virsma

  • Autom. izsl. + atkaļķošana

  • 2000 vati

T-ionicGlide: mūsu vislabākā gludināšanas virsma, kas novērtēta ar 5 zvaigznēm

T-ionicGlide: mūsu vislabākā gludināšanas virsma, kas novērtēta ar 5 zvaigznēm

T-ionicGlide ir mūsu vislabāk slīdošā, pret skrāpējumiem izturīgā gludināšanas virsma ar titāna oksīda slāni, kas novērtēta ar 5 zvaigznītēm.

Iebūvētajā kaļķa tvertnē gludināšanas laikā uzkrājas kaļķis

Iebūvētajā kaļķa tvertnē gludināšanas laikā uzkrājas kaļķis

Īpaši izstrādātā un iebūvētā kaļķa tvertne uzkrāj kaļķa daļiņas gludināšanas laikā. Pašattīrīšanās process izskalo kaļķi no gludekļa, lai saglabātu nemainīgu gludināšanas sniegumu katru dienu.

Novatoriska vada vadotne

Novatoriska vada vadotne

Novatoriskā vada vadotne vienkārši ar klikšķi tiek piestiprināta pie gludināmā dēļa, un vads netraucē gludināšanas laikā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Godalgas

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Atsauksmes

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4.7

no 5

117

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

2

21/01/2020

Polska

Polska

Doskonała jakość do ceny

Żelazko sprawuje się idealnie wystarczy dodatkowo zainwestować w wodę demineralizowaną od 2 lat użytkowania zero kamienia

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20

06/03/2018

Polska

Polska

Łatwe i dokładne prasowanie

Już od pierwszego użycia żelazka zwraca się uwagę na coś czego mi brakowało często w innych modelach nowych żelazek... łatwości w prasowaniu. Azur dosłownie sunie po materiale, a dodatkowo szpiczasty czubek ułatwia prasowanie ciężej dostępnych miejsc, które wcześniej były niedoprasowane. To na co jeszcze zwróciłem uwagę to dość duże "okienko" do wlewania wody co często nie jest standardem. Przez co łatwiej nie wylać nic na boki. Kolejną funkcjonalnością, która sprawia, że warto sięgnąć po to żelazko jest możliwość wykorzystania strumienia pary. Przyznam, że wykorzystałem to dopiero kilka razy, ale efekt był świetny. Podsumowując jest to świetne żelazko zarówno dla tego co prasuje każdego dnia jak i dla tych co z prasowaniem są na bakier. Polecam!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20

26/06/2017

Polska

Polska

Zaskoczy każdego !

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Od kiedy żelazko przetestowałam, to prasowanie stało się numer 1 .

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Żelazko parowe Azur Performer Plus GC4526/20

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Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar parastu 2200 W Philips tvaika gludekli