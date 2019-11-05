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Maks. 5 bāru sūkņa spiediens
240 g papildu tvaiks
Pārnēsāšanas aizslēgs
1,5 l fiksēta ūdens tvertne
Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.
Izmantojot EKO režīmu ar samazinātu tvaika daudzumu, varat ietaupīt enerģiju, saglabājot lieliskus gludināšanas rezultātus. Ātrākai gludināšanai pārslēdziet uz Turbo režīmu, kas rada vairāk tvaika.
Jo vairāk tvaika, jo ātrāka gludināšana. Tiek radīts nemainīgi jaudīgs tvaiks, kas iekļūst dziļi audumā, padarot gludināšanu ātrāku un labāku. Tvaika jaudu iespējams pielāgot atbilstoši jūsu vajadzībām.
Godalgas
4.1
no 5
17
Atsauksmes
87%
ieteica šo produktu
Asha
05/11/2019
Україна
Прекрасний помічник
Пристрій незамінний помічник, особливо коли в тебе "талант" забути вимкнути праску, або ж зіпсувати одяг з одного доторку до праски!)) Парогенератор сам вимикається та в жодному разі не зіпсує ваші речі! Зручно і просто в використанні!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Pure GC7635/30 Парогенератор
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Pure GC7635/30 Парогенератор
Papa2019
01/04/2019
Україна
Відмінно!
Скажу коротко - моя супруга в восторге. Она сказала, что никогда не думала, что гладить можно так просто. Переход с обычного утюга на паровую систему - это как с Таврии пересесть на Мерседес. Даже мой старший сын - студент научился гладить свои брюки и рубашки. При чем делает это с удовольствием! Покупаю на базаре десятилированную воду в пятилитровых бутылях по 25 гривен за бутыль. Для нашей семьи из 5 человек хватает на месяц полтора. И никакой накипи! Пользуюсь уже год. Фильтров в комплекте было два. Но второй пока не распечатал. Короче если хотите сделать жене подарок - это второе место после посудомоечной машины по положительным эмоциям. Кстати теперь можно не переживать - техника не прожигает ткань даже если оставить ее лежать на чем-то. Да еще и выключается сама после 2-3 минут простоя. Песня! Рекомендую.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Pure GC7635/30 Парогенератор
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Pure GC7635/30 Парогенератор
ankasat
19/06/2019
България
Ютия с парогенератор Philips Optimal Temp GC7635/30
Ютия от ново поколение, с перфектни показатели!Гладене без нужда от регулиране на температурата, опастност от изгаряния на плата, което я прави лесна и удобна при гладене на различни материи!Не се надрасква лесно, лека и компактна!Това е моята зтия, от която съм доволна много!Препоръчвам я!!!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Pure GC7635/30 Ютия с парогенератор
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Pure GC7635/30 Ютия с парогенератор