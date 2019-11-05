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  • Ātrāka un vieglāka gludināšana
  • Ātrāka un vieglāka gludināšana

Izbeigta ražošana

PerfectCare PureGludināšanas sistēma

GC7635/30

4.1
| (17) Atsauksmes | 87% ieteica šo produktu

1 godalga

Ātrāka un vieglāka gludināšana
Gludiniet savus apģērbus bez temperatūras regulēšanas, pateicoties revolucionārajai OptimalTEMP tehnoloģijai. Kompaktāka un vieglāka konstrukcija ērtākai glabāšanai. Par 99% attīrot no katlakmens, Pure Steam katlakmens attīrīšanas kasetnes palielina kalpošanas laiku 5 reizes
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

bez temperatūras regulēšanas

Ātrāka un vieglāka gludināšana

  • Maks. 5 bāru sūkņa spiediens

  • 240 g papildu tvaiks

  • Pārnēsāšanas aizslēgs

  • 1,5 l fiksēta ūdens tvertne

Papildu tvaiks līdz pat 240 g

Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.

Enerģijas taupīšana ar EKO režīmu

Enerģijas taupīšana ar EKO režīmu

Izmantojot EKO režīmu ar samazinātu tvaika daudzumu, varat ietaupīt enerģiju, saglabājot lieliskus gludināšanas rezultātus. Ātrākai gludināšanai pārslēdziet uz Turbo režīmu, kas rada vairāk tvaika.

Maks. 5 bāru sūkņa spiediens

Maks. 5 bāru sūkņa spiediens

Jo vairāk tvaika, jo ātrāka gludināšana. Tiek radīts nemainīgi jaudīgs tvaiks, kas iekļūst dziļi audumā, padarot gludināšanu ātrāku un labāku. Tvaika jaudu iespējams pielāgot atbilstoši jūsu vajadzībām.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

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Atsauksmes

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4.1

no 5

17

Atsauksmes

87%

ieteica šo produktu

3

05/11/2019

Україна

Україна

Прекрасний помічник

Пристрій незамінний помічник, особливо коли в тебе "талант" забути вимкнути праску, або ж зіпсувати одяг з одного доторку до праски!)) Парогенератор сам вимикається та в жодному разі не зіпсує ваші речі! Зручно і просто в використанні!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Pure GC7635/30 Парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Pure GC7635/30 Парогенератор

01/04/2019

Україна

Україна

Відмінно!

Скажу коротко - моя супруга в восторге. Она сказала, что никогда не думала, что гладить можно так просто. Переход с обычного утюга на паровую систему - это как с Таврии пересесть на Мерседес. Даже мой старший сын - студент научился гладить свои брюки и рубашки. При чем делает это с удовольствием! Покупаю на базаре десятилированную воду в пятилитровых бутылях по 25 гривен за бутыль. Для нашей семьи из 5 человек хватает на месяц полтора. И никакой накипи! Пользуюсь уже год. Фильтров в комплекте было два. Но второй пока не распечатал. Короче если хотите сделать жене подарок - это второе место после посудомоечной машины по положительным эмоциям. Кстати теперь можно не переживать - техника не прожигает ткань даже если оставить ее лежать на чем-то. Да еще и выключается сама после 2-3 минут простоя. Песня! Рекомендую.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Pure GC7635/30 Парогенератор

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Pure GC7635/30 Парогенератор

19/06/2019

България

България

Ютия с парогенератор Philips Optimal Temp GC7635/30

Ютия от ново поколение, с перфектни показатели!Гладене без нужда от регулиране на температурата, опастност от изгаряния на плата, което я прави лесна и удобна при гладене на различни материи!Не се надрасква лесно, лека и компактна!Това е моята зтия, от която съм доволна много!Препоръчвам я!!!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Pure GC7635/30 Ютия с парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Pure GC7635/30 Ютия с парогенератор

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.