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PerfectCare Pure Gludināšanas sistēma

Izbeigta ražošana

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PerfectCare PureGludināšanas sistēma

GC7635/30

PerfectCare Pure Gludināšanas sistēma

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Pure Steam generator iron GC7635/30 - English (US)

  • PDF fails, 290.1 kB
  • 30 July 2024

User Manual Philips PerfectCare Pure Steam generator iron

  • PDF fails, 4.6 MB
  • 30 July 2024

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