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PerfectCare Pure Gludināšanas sistēma
Izbeigta ražošana
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GC7635/30
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EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Pure Steam generator iron GC7635/30 - English (US)
User Manual Philips PerfectCare Pure Steam generator iron
Visi (3)
Kādu ūdeni es varu izmantot Philips tvaika gludeklim vai tvaicētājam?
Kā atkaļķot Philips tvaika gludināšanas sistēmu?
Kā iztīrīt Philips gludināšanas sistēmas ūdens tvertni?
500. sērijaPūku noņēmējs
PerfectCare PureAtkaļķošanas kasetne
Uz manas Philips gludināšanas sistēmas mirgo zila lampiņa
Mana Philips gludināšanas sistēma neizlīdzina burzījumus
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