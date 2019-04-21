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Izbeigta ražošana
Viegli pagatavojama, izcila kafija
Izbaudiet lielisku filtrētu kafiju ar šo uzticamo Philips kafijas automātu, kuram ir pārdomāta un kompakta konstrukcija ērtai uzglabāšanai.
Ar stikla krūzi
Balts/zils
Viegli un precīzi uzpildīt ūdens tvertni, pateicoties ūdens līmeņa rādītājam.
Pilienapture sniedz iespēju ieliet krūzi kafijas jebkurā brīdī pirms gatavošanas cikla pabeigšanas.
Lieko vadu iespējams glabāt vada nodalījumā zem kafijas aparāta. Tādējādi kafijas aparātu iespējams ērti glabāt virtuvē.
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4.4
no 5
5
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Helga26
21/04/2019
Magyarország
Nagyon elégedett
A kávéfőző már régóta használjuk, a termékkel nagyon meg vagyunk elégedve. Könnyű használni és tisztítani.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7446/00 Kávéfőző
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7446/00 Kávéfőző
Hrachnastenu
31/05/2016
Česká republika
skvělý výrobek
praktický, jednoduchý, elegantní, vaří dobrou kávu
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7446/00 Kávovar
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7446/00 Kávovar
tanks2016
03/10/2016
Latvija
Verificēts pircējs
lieliskas funkcijas
labs aparats ar labam funkcijam un vizualo izskatu!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7446/00 Kafijas automāts
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7446/00 Kafijas automāts