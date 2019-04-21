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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7446/70
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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7446/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Coffee maker

Izbeigta ražošana

Daily CollectionKafijas automāts

HD7446/70

4.4

| (5) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Viegli pagatavojama, izcila kafija

Izbaudiet lielisku filtrētu kafiju ar šo uzticamo Philips kafijas automātu, kuram ir pārdomāta un kompakta konstrukcija ērtai uzglabāšanai.

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Ietilpība 10 līdz 15 tases, kompakts dizains

Viegli pagatavojama, izcila kafija

  • Ar stikla krūzi

  • Balts/zils

Ūdens līmeņa rādītājs vieglai uzpildīšanai

Ūdens līmeņa rādītājs vieglai uzpildīšanai

Viegli un precīzi uzpildīt ūdens tvertni, pateicoties ūdens līmeņa rādītājam.

Pilienapture, lai ielietu krūzi kafijas jebkurā brīdī

Pilienapture, lai ielietu krūzi kafijas jebkurā brīdī

Pilienapture sniedz iespēju ieliet krūzi kafijas jebkurā brīdī pirms gatavošanas cikla pabeigšanas.

Vada glabāšana ērtai novietošanai virtuvē

Vada glabāšana ērtai novietošanai virtuvē

Lieko vadu iespējams glabāt vada nodalījumā zem kafijas aparāta. Tādējādi kafijas aparātu iespējams ērti glabāt virtuvē.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.4

no 5

5

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

21/04/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon elégedett

A kávéfőző már régóta használjuk, a termékkel nagyon meg vagyunk elégedve. Könnyű használni és tisztítani.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7446/00 Kávéfőző

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7446/00 Kávéfőző

31/05/2016

Česká republika

Česká republika

skvělý výrobek

praktický, jednoduchý, elegantní, vaří dobrou kávu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7446/00 Kávovar

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7446/00 Kávovar

03/10/2016

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

lieliskas funkcijas

labs aparats ar labam funkcijam un vizualo izskatu!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7446/00 Kafijas automāts

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD7446/00 Kafijas automāts

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā