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Daily Collection Kafijas automāts
Izbeigta ražošana
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HD7448/20
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User Manual Philips Daily Collection Coffee maker
Izbaudiet labu kafiju, izmantojot uzticamu kafijas automātu ar viedu un kompaktu dizainu ērtākai uzglabāšanai jebkurā virtuvē.
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