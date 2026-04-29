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Daily Collection Kafijas automāts

Izbeigta ražošana

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Daily CollectionKafijas automāts

HD7448/70

Daily Collection Kafijas automāts

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

User Manual Philips Daily Collection Coffee maker

  • PDF fails, 1.2 MB
  • 11 March 2024

Izbaudiet labu kafiju, izmantojot uzticamu kafijas automātu ar viedu un kompaktu dizainu ērtākai uzglabāšanai jebkurā virtuvē.

  • PDF fails
  • 6 September 2024

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