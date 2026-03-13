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Daily Collection Kafijas automāts
Izbeigta ražošana
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HD7450/70
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User Manual Philips Daily Collection Coffee maker
Izbaudiet lielisku filtrētu kafiju ar šo uzticamo Philips kafijas automātu, kuram ir pārdomāta un kompakta konstrukcija ērtai uzglabāšanai.
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