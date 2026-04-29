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Viva Collection Kafijas automāts

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Viva CollectionKafijas automāts

HD7562/40

Viva Collection Kafijas automāts

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

User Manual Philips Viva Collection Coffee maker

  • PDF fails, 1 MB
  • 13 March 2026

Šis elegantais Philips kafijas automāts, pateicoties Aroma Swirl funkcijai, ļauj izbaudīt bagātīgu kafijas aromātu. Speciāls uzgalis maisa filtrēto kafiju, lai pilnībā izplatītu aromātu pa krūzi.

  • PDF fails
  • 29 June 2026

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