10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Interneta veikals
Kafija
Visas sērijas
Viva Collection Kafijas automāts
Izbeigta ražošana
Atbalsts
HD7562/40
Doties uz veikalu
Piesakieties vai izveidojiet kontu
Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.
User Manual Philips Viva Collection Coffee maker
Šis elegantais Philips kafijas automāts, pateicoties Aroma Swirl funkcijai, ļauj izbaudīt bagātīgu kafijas aromātu. Speciāls uzgalis maisa filtrēto kafiju, lai pilnībā izplatītu aromātu pa krūzi.
Milk TwisterPiena putotājs
Sazinies ar mums
Mēs labprāt tev palīdzēsim