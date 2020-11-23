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  • Stikla krūze pilienu filtra kafijas automātam
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  • Stikla krūze pilienu filtra kafijas automātam
  • Stikla krūze pilienu filtra kafijas automātam
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  • Stikla krūze pilienu filtra kafijas automātam

Izbeigta ražošana

Viva CollectionKafijas automāts

HD7583/50

5
| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Stikla krūze pilienu filtra kafijas automātam
Elegants metālisks Philips kafijas automāts cilvēkiem, kas meklē vienkārši lietojamu un uzticamu kafijas automātu. Šis kafijas automāts ir izdotās naudas vērts. Tam ir pārdomāta un kompakta konstrukcija vienkāršai uzglabāšanai.
Skatīt visas priekšrocības

ietilpība 10–15 tases, kompakts dizains

Stikla krūze pilienu filtra kafijas automātam

  • Ar stikla krūzi

  • Sudraba

Caurspīdīgā ūdens tvertne, sniedz iespēju redzēt ūdens līmeni tvertnē

Caurspīdīgā ūdens tvertne, sniedz iespēju redzēt ūdens līmeni tvertnē

Caurspīdīgā ūdens tvertne sniedz iespēju redzēt ūdens līmeni tvertnē.

Izgaismots strāvas slēdzis

Izgaismots strāvas slēdzis

Indikators norāda, ka Philips kafijas aparāts ir ieslēgts.

Vada glabātuve

Vada glabātuve

Vienkāršai liekā vada uzglabāšanai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

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Doties pie detaļām un piederumiem

Daļas un piederumi

Atsauksmes

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5.0

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
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23/11/2020

Україна

Україна

Загалом дуже проста в використанні.

З цією кавоваркою дуже легко працювати, навіть дитина справиться.Можнс зробити 10-15 чашок кави, дуже гарний корпус самого приладу.Все продумано до деталей. Рекомендую до покупки.

Plusi

Спрощує життя,особливо якщо зранку поспішаєш.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD7583/50 Кавоварка

Date of Use 2020-07-23

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD7583/50 Кавоварка

Date of Use 2020-07-23

19/11/2020

Україна

Україна

Легка у користуванні

Бувши в гостях відчула себе в кав'ярні,тихо працює,смачна,і неймовірна кава з цієї кавоварки

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD7583/50 Кавоварка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD7583/50 Кавоварка

05/11/2020

Україна

Україна

Улюблений напій з цією кавоваркою смакує ще більше

Спробувала каву, приготовлену в цій кавоварці у сестри, вона була така ароматна! Хочу і собі таку!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD7583/50 Кавоварка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HD7583/50 Кавоварка

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.