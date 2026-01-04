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Izbeigta ražošana
HD7686/90
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Šis izsmalcinātais Philips kafijas automāts apvieno izcilu kvalitāti gan attiecībā uz aromātu, gan dizainu. Stipruma regulēšanas funkcija ļauj jums pagatavot kafiju pēc savas garšas izjūtas, pateicoties iebūvētajai kafijas skalai.
Ar stikla krūzi
Ražots Vācijā
Melna
Philips kafijas automāta ātrdarbīgais sūknis pagatavos kafiju ātrāk, saglabājot lielisku kafijas aromātu.
Noregulējiet kafijas intensitāti kā vāju, vidēji stipru vai stipru.
Philips kafijas automāts atgādinās, lai atkaļķojat ierīci. Regulāra atkaļķošana nodrošina vislabāko kafijas garšu un novērš krāna ūdens radīto katlakmens veidošanos.
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