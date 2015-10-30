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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/30
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/30
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/30
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/30

Izbeigta ražošana

Pure EssentialsKafijas automāts

HD7690/30

5

| (7) Atsauksmes | 86% ieteica šo produktu

Saņemiet to tieši tādu, kādu vēlaties

Šis izsmalcinātais Philips kafijas automāts ir ideāli piemērots cilvēkiem, kuri meklē izcilu kvalitāti gan attiecībā uz aromātu, gan dizainu. Stipruma regulēšanas funkcija un taimeris ļauj jums pagatavot kafiju pēc savas patikas un jebkurā laikā

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MyAroma vadība personiskam stipruma iestatījumam

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  • Ar stikla krūzi

  • Ražots Vācijā

  • Balta

1400 vatu

1400 vatu

Philips kafijas automāta ātrdarbīgais sūknis pagatavos kafiju ātrāk, saglabājot lielisku kafijas aromātu.

Stipruma regulators kafijas stipruma regulēšanai

Stipruma regulators kafijas stipruma regulēšanai

Noregulējiet kafijas intensitāti kā vāju, vidēji stipru vai stipru.

Atkaļķošanas indikatorlampiņa

Philips kafijas automāts atgādinās, lai atkaļķojat ierīci. Regulāra atkaļķošana nodrošina vislabāko kafijas garšu un novērš krāna ūdens radīto katlakmens veidošanos.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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5.0

no 5

7

Atsauksmes

86%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

30/10/2015

Polska

Polska

bardzo fajny ekspres ale!!!

ekspres posiadam od 1,5 roku używany mniej wiecej 2 razy w tygodniu i sie zepsul. Nie wlacza sie chociaz dioda swieci. niby proste jest gwarancja. poniewaz jednak kupilem go do firmy to juz po gwarancji.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials HD7690/90 Ekspres do kawy

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials HD7690/90 Ekspres do kawy

29/08/2015

Polska

Polska

mam 5 lat, użytkowany 2 razy dziennie przez 356 dni

i padł po 5 latach, ale korzystaliśmy z niego tak samo często jak z ness-pres-so. przede wszystkim ze względu na koszty użytkowania i dowolność użytej kawy. Chętnie kupię drugi model o takiej samej trwałości. to mój 4 przelewowy i drugi philips poprzedni prosty model służył 7 lat ale kupiony w DE.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials HD7690/30 Ekspres do kawy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials HD7690/30 Ekspres do kawy

02/12/2013

Polska

Polska

funkcjonalność estetyka

Łatwość obsługi funkcjonalność a zarazem estetyczny wygłąd sprawił że go kupiłam i jestem bardzo zadowolona polecam go wszystkim. Możliwość zaprogramowania pozwala budzić się z zapachem kawy rano mieć ją ciepłą przez dwie godziny, łatwy sposób mycia sprawiam że jestem naprawdę zadowolona. Polecam.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials HD7690/90 Ekspres do kawy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Pure Essentials HD7690/90 Ekspres do kawy

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā