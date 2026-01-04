ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7692/30
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7692/30
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7692/30
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7692/30
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7692/30
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7692/30

Izbeigta ražošana

Pure EssentialsKafijas automāts

HD7692/30

Saņemiet to tieši tādu, kādu vēlaties

Šis izsmalcinātais kafijas automāts apvieno izcilu kvalitāti gan attiecībā uz aromātu, gan dizainu. Stipruma regulēšanas funkcija ļauj jums pagatavot kafiju pēc savas garšas izjūtas, kad vien to vēlaties, bet termosa krūze uzglabā kafiju svaigu un karstu ilgāku laiku.

Skatīt visas priekšrocības

MyAroma vadība personiskam stipruma iestatījumam

Saņemiet to tieši tādu, kādu vēlaties

  • Ar termosa krūzi

  • Ražots Vācijā

  • Balta

1400 vatu

1400 vatu

Philips kafijas automāta ātrdarbīgais sūknis pagatavos kafiju ātrāk, saglabājot lielisku kafijas aromātu.

Stipruma regulators kafijas stipruma regulēšanai

Stipruma regulators kafijas stipruma regulēšanai

Noregulējiet kafijas intensitāti kā vāju, vidēji stipru vai stipru.

Atkaļķošanas indikatorlampiņa

Philips kafijas automāts atgādinās, lai atkaļķojat ierīci. Regulāra atkaļķošana nodrošina vislabāko kafijas garšu un novērš krāna ūdens radīto katlakmens veidošanos.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atrast rezerves daļas vai piederumus

Doties pie detaļām un piederumiem

Daļas un piederumi

Atsauksmes

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā