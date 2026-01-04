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Izbeigta ražošana
HD8750/19
Pagatavo 3 kafijas dzērienus
Classic piena putotājs
Melna
5 pakāpju regulējamas dzirnaviņas
Saeco izstrādāja šo espreso kafijas aparātu, lai tas automātiski iztīrītu kafijas kontūru ieslēgšanas vai izslēgšanas brīdī, nodrošinot lielisku, svaigu kafijas garšu katrā gatavošanas reizē.
Šim espreso kafijas aparātam ir 100% keramiskas dzirnaviņas. Saeco izmanto keramiskas dzirnaviņas, jo tās nodrošina vienmērīgu malumu bez kafijas pupiņas pārkarsēšanas, garantējot nepārspējamu espreso. Keramiskais materiāls sniedz ilgstošu veiktspēju un pilnībā klusu darbību.
Saeco ātrās sildīšanas boilera tehnoloģija nodrošina, ka kafijas aparāts ir vienmēr gatavs darbam. Tagad jums vairs nav jāgaida, līdz tiks pagatavota nākamā espreso tasīte, bet varat uzreiz pagatavot vienu kafijas porciju pēc otras.
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