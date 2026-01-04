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  • Espresso no svaigām pupiņām
  • Espresso no svaigām pupiņām
  • Espresso no svaigām pupiņām
  • Espresso no svaigām pupiņām
  • Espresso no svaigām pupiņām
  • Espresso no svaigām pupiņām
  • Espresso no svaigām pupiņām
  • Espresso no svaigām pupiņām
  • Espresso no svaigām pupiņām
  • Espresso no svaigām pupiņām
  • Espresso no svaigām pupiņām
  • Espresso no svaigām pupiņām
  • Espresso no svaigām pupiņām
  • Espresso no svaigām pupiņām

Izbeigta ražošana

Saeco Intuita“Super-automatic” espreso aparāts

HD8750/19

Espresso no svaigām pupiņām
Saeco Intuita espreso kafijas aparāts ar vienu pogas pieskārienu ļauj baudīt svaigi maltu espreso kafiju, sniedz iespēju izvēlēties aromātu, ir viegli lietojams, viegli pielāgojams un vienkārši tīrāms
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Izvēlieties aromātu ar šo espreso kafijas aparātu

Espresso no svaigām pupiņām

  • Pagatavo 3 kafijas dzērienus

  • Classic piena putotājs

  • Melna

  • 5 pakāpju regulējamas dzirnaviņas

Vienmēr tīrs aparāts, pateicoties automātiskajai kontūra tīrīšanai

Vienmēr tīrs aparāts, pateicoties automātiskajai kontūra tīrīšanai

Saeco izstrādāja šo espreso kafijas aparātu, lai tas automātiski iztīrītu kafijas kontūru ieslēgšanas vai izslēgšanas brīdī, nodrošinot lielisku, svaigu kafijas garšu katrā gatavošanas reizē.

Kafija bez deguma garšas, pateicoties 100% keramiskajām dzirnaviņām

Kafija bez deguma garšas, pateicoties 100% keramiskajām dzirnaviņām

Šim espreso kafijas aparātam ir 100% keramiskas dzirnaviņas. Saeco izmanto keramiskas dzirnaviņas, jo tās nodrošina vienmērīgu malumu bez kafijas pupiņas pārkarsēšanas, garantējot nepārspējamu espreso. Keramiskais materiāls sniedz ilgstošu veiktspēju un pilnībā klusu darbību.

Tūlītēja kafijas pagatavošana, pateicoties ātras sildīšanas boileram

Tūlītēja kafijas pagatavošana, pateicoties ātras sildīšanas boileram

Saeco ātrās sildīšanas boilera tehnoloģija nodrošina, ka kafijas aparāts ir vienmēr gatavs darbam. Tagad jums vairs nav jāgaida, līdz tiks pagatavota nākamā espreso tasīte, bet varat uzreiz pagatavot vienu kafijas porciju pēc otras.

Tehniskā specifikācija

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