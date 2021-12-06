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Izbeigta ražošana
Espreso un krēmīgas piena putas ar vienu pogas pieskārienu
Tikai Saeco Intelia Class Super automātiskais espreso kafijas aparāts sniedz nevainojamu espreso baudīšanas pieredzi: viegli lietojams, tīrāms un aizsargāts ar izturīgiem augstākās kvalitātes nerūsējošā tērauda elementiem.
Pagatavo 7 kafijas dzērienus
Automātisks piena putotājs
Nerūsējošais tērauds
5 pakāpju regulējamas dzirnaviņas
BRITA INTENZA+ filtrs: ekskluzīvs 4 pakāpju ūdens filtrs, kuru BRITA īpaši izstrādāja Saeco aparātiem. Vienmēr nodrošina tīru ūdeni kafijas pagatavošanai. Piena tīrīšanas pulveris: uzturi piena cirkulācijas sistēmu tīru, lai iegūtu vislabākās piena putas. Atkaļķotājs: īpašais saudzīgais sastāvs nodrošina efektīvu atkaļķošanu, bet vienlaikus ir drošs aparāta komponentiem.
Jūsu ērtībām varat ievietot Saeco pilēšanas paplāti un piena putotāju trauku mazgāšanas mašīnā. Tādējādi ietaupīsiet laiku un nodrošināsiet higiēnisku tīrīšanu.
Saeco izstrādāja šo espreso kafijas aparātu, lai tas automātiski iztīrītu tā kafijas kontūru ar ūdeni iekārtas ieslēgšanas vai izslēgšanas brīdī, nodrošinot lielisku, svaigu kafijas garšu. Regulāra atkaļķošana paildzina espreso kafijas aparāta darbmūžu. Šī iekārta ne tikai parādīs ziņojumu, kad jāveic atkaļķošana, bet automatizētā atkaļķošanas procesa laikā tiks attēloti precīzi ekrānā redzami ziņojumi, kad būs nepieciešama jūsu iejaukšanās. Atkaļķošana nekad nav bijusi tik vienkārša!
4.1
no 5
50
Atsauksmes
88%
ieteica šo produktu
Damark
06/12/2021
Polska
Rewelacja
Używamy ekspresu od 8 lat. Nic się nie zepsuło jeszcze. W dużej mierze to zasługa moja i regularnego czyszczenia wszystkich podzespołów, które tego wymagają. Jestem miło zaskoczony trwałością sprzętu.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/49
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/49
Szczypior
19/12/2020
Polska
Najlepszy w swojej kategorii
Ten ekspres służy nam już kilka lat, niestrudzenie serwując kilka kaw dziennie. Espresso, crema, latte niezmiennie najwyższej jakości. Wystarczy zadbać o kilka drobiazgów (czystość, smarowanie, odkamienianie, uszczelki) by cieszyć się wyśmienitym smakiem. Ekspres pracuje cicho i szybko.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/61
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/61
dziadek56
08/12/2015
Polska
Godny polecenia
Wybór tego modelu to pewien świadomy kompromis między wysoką ceną urządzeń oferujących masę funkcji a urządzeniem doskonale sprawdzającym się w tym do czego zostało stworzone. Bez fajerwerków, za rozsądną cenę.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Intelia Evo HD8752/84
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Intelia Evo HD8752/84