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  • Espreso un krēmīgas piena putas ar vienu pogas pieskārienu
  • Espreso un krēmīgas piena putas ar vienu pogas pieskārienu
  • Espreso un krēmīgas piena putas ar vienu pogas pieskārienu
  • Espreso un krēmīgas piena putas ar vienu pogas pieskārienu
  • Espreso un krēmīgas piena putas ar vienu pogas pieskārienu
  • Espreso un krēmīgas piena putas ar vienu pogas pieskārienu
  • Espreso un krēmīgas piena putas ar vienu pogas pieskārienu
  • Espreso un krēmīgas piena putas ar vienu pogas pieskārienu
  • Espreso un krēmīgas piena putas ar vienu pogas pieskārienu
  • Espreso un krēmīgas piena putas ar vienu pogas pieskārienu
  • Espreso un krēmīgas piena putas ar vienu pogas pieskārienu
  • Espreso un krēmīgas piena putas ar vienu pogas pieskārienu
  • Espreso un krēmīgas piena putas ar vienu pogas pieskārienu
  • Espreso un krēmīgas piena putas ar vienu pogas pieskārienu
  • Espreso un krēmīgas piena putas ar vienu pogas pieskārienu
  • Espreso un krēmīgas piena putas ar vienu pogas pieskārienu
  • Espreso un krēmīgas piena putas ar vienu pogas pieskārienu
  • Espreso un krēmīgas piena putas ar vienu pogas pieskārienu
  • Espreso un krēmīgas piena putas ar vienu pogas pieskārienu
  • Espreso un krēmīgas piena putas ar vienu pogas pieskārienu

Izbeigta ražošana

Philips Saeco Intelia“Super-automatic” espreso aparāts

HD8752/89

4.1

| (50) Atsauksmes | 88% ieteica šo produktu

Espreso un krēmīgas piena putas ar vienu pogas pieskārienu

Tikai Saeco Intelia Class Super automātiskais espreso kafijas aparāts sniedz nevainojamu espreso baudīšanas pieredzi: viegli lietojams, tīrāms un aizsargāts ar izturīgiem augstākās kvalitātes nerūsējošā tērauda elementiem.

Skatīt visas priekšrocības

Ar Saeco izcilo automātisko piena putotāju

Espreso un krēmīgas piena putas ar vienu pogas pieskārienu

  • Pagatavo 7 kafijas dzērienus

  • Automātisks piena putotājs

  • Nerūsējošais tērauds

  • 5 pakāpju regulējamas dzirnaviņas

Īpaši izturīgs un aprīkots

Īpaši izturīgs un aprīkots

BRITA INTENZA+ filtrs: ekskluzīvs 4 pakāpju ūdens filtrs, kuru BRITA īpaši izstrādāja Saeco aparātiem. Vienmēr nodrošina tīru ūdeni kafijas pagatavošanai. Piena tīrīšanas pulveris: uzturi piena cirkulācijas sistēmu tīru, lai iegūtu vislabākās piena putas. Atkaļķotājs: īpašais saudzīgais sastāvs nodrošina efektīvu atkaļķošanu, bet vienlaikus ir drošs aparāta komponentiem.

Vienkārša tīrīšana, jo detaļas var mazgāt trauku mazg. mašīnā

Vienkārša tīrīšana, jo detaļas var mazgāt trauku mazg. mašīnā

Jūsu ērtībām varat ievietot Saeco pilēšanas paplāti un piena putotāju trauku mazgāšanas mašīnā. Tādējādi ietaupīsiet laiku un nodrošināsiet higiēnisku tīrīšanu.

Vienmēr tīrs kafijas aparāts ar automātisko tīrīšanu un atkaļķošanu

Vienmēr tīrs kafijas aparāts ar automātisko tīrīšanu un atkaļķošanu

Saeco izstrādāja šo espreso kafijas aparātu, lai tas automātiski iztīrītu tā kafijas kontūru ar ūdeni iekārtas ieslēgšanas vai izslēgšanas brīdī, nodrošinot lielisku, svaigu kafijas garšu. Regulāra atkaļķošana paildzina espreso kafijas aparāta darbmūžu. Šī iekārta ne tikai parādīs ziņojumu, kad jāveic atkaļķošana, bet automatizētā atkaļķošanas procesa laikā tiks attēloti precīzi ekrānā redzami ziņojumi, kad būs nepieciešama jūsu iejaukšanās. Atkaļķošana nekad nav bijusi tik vienkārša!

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.1

no 5

50

Atsauksmes

88%

ieteica šo produktu

06/12/2021

Polska

Polska

Rewelacja

Używamy ekspresu od 8 lat. Nic się nie zepsuło jeszcze. W dużej mierze to zasługa moja i regularnego czyszczenia wszystkich podzespołów, które tego wymagają. Jestem miło zaskoczony trwałością sprzętu.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/49

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/49

19/12/2020

Polska

Polska

Najlepszy w swojej kategorii

Ten ekspres służy nam już kilka lat, niestrudzenie serwując kilka kaw dziennie. Espresso, crema, latte niezmiennie najwyższej jakości. Wystarczy zadbać o kilka drobiazgów (czystość, smarowanie, odkamienianie, uszczelki) by cieszyć się wyśmienitym smakiem. Ekspres pracuje cicho i szybko.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/61

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/61

08/12/2015

Polska

Polska

Godny polecenia

Wybór tego modelu to pewien świadomy kompromis między wysoką ceną urządzeń oferujących masę funkcji a urządzeniem doskonale sprawdzającym się w tym do czego zostało stworzone. Bez fajerwerków, za rozsądną cenę.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Intelia Evo HD8752/84

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy Intelia Evo HD8752/84

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.