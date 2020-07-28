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Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
Tikai Saeco Minuto super automātiskais espresso kafijas aparāts nodrošina patiesu "no pupiņas līdz tasītei" kafijas baudījumu ar maksimālām ērtībām, vislabāko sniegumu un lielu ietilpību īpaši kompaktā ierīcē
Pagatavo 7 kafijas dzērienus
Automātisks piena putotājs
Melns
5 pakāpju regulējamas dzirnaviņas
Šim espreso kafijas aparātam ir 100% keramiskas dzirnaviņas. Saeco izmanto keramiskas dzirnaviņas, jo tās nodrošina vienmērīgu malumu bez kafijas pupiņas pārkarsēšanas, garantējot nepārspējamu espreso. Keramiskais materiāls sniedz ilgstošu veiktspēju un pilnībā klusu darbību.
Saeco ātrās sildīšanas boilera tehnoloģija nodrošina, ka kafijas aparāts ir vienmēr gatavs darbam. Tagad jums vairs nav jāgaida, līdz tiks pagatavota nākamā espreso tasīte, bet varat uzreiz pagatavot vienu kafijas porciju pēc otras.
Ar šo Saeco espresso kafijas automātu ir viegli pagatavot gardu kapučīno, pateicoties jaunajam, patentētajam automātiskajam piena putotājam ar ciklonisko nodalījumu. Piena putotājs, ko kafijas meistari dēvē arī par "cappuccinatore", izsūks pienu tieši no piena pakas vai krūzes un to automātiski saputos, ielejot to tieši tasītē. Pateicoties ekskluzīvajam cikloniskajam nodalījumam, ir garantēta nepārtraukta piena plūsma bez izšļakstīšanās.
4.3
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
28/07/2020
Україна
Идеальный товарищ для маленькой кухни!
Быстро можно приготовить утром допио, латте и раф кофе. Удобное и эргономически правильное распределение кнопок и функционала. Не допустишь сам ошибку , машина хорошо автоматизирована до мелочей! Saeco — друг на кухне!
Plusi
Быстрое приготовление всех видов кофе
Mīnusi
Часто приходится мыть , других минусов нет
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Minuto HD8762/19 Супер автоматична еспрессо кавомашина
Date of Use 2018-07-28
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Minuto HD8762/19 Супер автоматична еспрессо кавомашина
Date of Use 2018-07-28
marcsó
04/10/2020
Magyarország
Nagyon szuper készülék!
Nagyon szeretjük ezt a kávéfőzőt, nagyon szuper kávét csinál és viszonylag kevés helyet foglal! Az egyetlen dolog amiért csak 4 pontot kap, hogy viszonylag hangos.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Minuto HD8762/01 Automata eszpresszó kávéfőző
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Minuto HD8762/01 Automata eszpresszó kávéfőző
geucsa
01/10/2019
Magyarország
Egész jó
Nagyon tetszik, hogy nem túl nagy és könnyű kezelni. Egész finom kávét főz. Nagyon sokára állt be normális kávémennyiségre és így az elején sokszor vizes, nem tömör volt a kávépogácsa. Utálom, hogy a vizet nem lehet felfogni egy pohárba (a régi főzőmnél mindig így tettem), mert a legtöbbet belül ereszti ki a tálcába. Emiatt a tisztán tartás is nehézkes. Mindig kiszedni azt a nagy tálcát, ami ráadásul tele van bordákkal... nem könnyű elmosni. A kis piros vízszintjelző le is tört pár mosogatás után, mert nagyon gyenge volt az azt tartó két kis műanyag.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Minuto HD8762/01 Automata eszpresszó kávéfőző
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Minuto HD8762/01 Automata eszpresszó kávéfőző