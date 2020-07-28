ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana

Izbeigta ražošana

Saeco Minuto"Super-automatic" espresso automāts

HD8762/19

4.3

| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana

Tikai Saeco Minuto super automātiskais espresso kafijas aparāts nodrošina patiesu "no pupiņas līdz tasītei" kafijas baudījumu ar maksimālām ērtībām, vislabāko sniegumu un lielu ietilpību īpaši kompaktā ierīcē

Skatīt visas priekšrocības

Ar viegli noņemamu gatavošanas bloku

Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana

  • Pagatavo 7 kafijas dzērienus

  • Automātisks piena putotājs

  • Melns

  • 5 pakāpju regulējamas dzirnaviņas

Kafija bez deguma garšas, pateicoties 100% keramiskajām dzirnaviņām

Kafija bez deguma garšas, pateicoties 100% keramiskajām dzirnaviņām

Šim espreso kafijas aparātam ir 100% keramiskas dzirnaviņas. Saeco izmanto keramiskas dzirnaviņas, jo tās nodrošina vienmērīgu malumu bez kafijas pupiņas pārkarsēšanas, garantējot nepārspējamu espreso. Keramiskais materiāls sniedz ilgstošu veiktspēju un pilnībā klusu darbību.

Tūlītēja kafijas pagatavošana, pateicoties ātras sildīšanas boileram

Tūlītēja kafijas pagatavošana, pateicoties ātras sildīšanas boileram

Saeco ātrās sildīšanas boilera tehnoloģija nodrošina, ka kafijas aparāts ir vienmēr gatavs darbam. Tagad jums vairs nav jāgaida, līdz tiks pagatavota nākamā espreso tasīte, bet varat uzreiz pagatavot vienu kafijas porciju pēc otras.

Gardas putas, pateicoties patentētam autom. piena putotājam

Gardas putas, pateicoties patentētam autom. piena putotājam

Ar šo Saeco espresso kafijas automātu ir viegli pagatavot gardu kapučīno, pateicoties jaunajam, patentētajam automātiskajam piena putotājam ar ciklonisko nodalījumu. Piena putotājs, ko kafijas meistari dēvē arī par "cappuccinatore", izsūks pienu tieši no piena pakas vai krūzes un to automātiski saputos, ielejot to tieši tasītē. Pateicoties ekskluzīvajam cikloniskajam nodalījumam, ir garantēta nepārtraukta piena plūsma bez izšļakstīšanās.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atrast rezerves daļas vai piederumus

Doties pie detaļām un piederumiem

Daļas un piederumi

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.3

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

28/07/2020

Україна

Україна

Идеальный товарищ для маленькой кухни!

Быстро можно приготовить утром допио, латте и раф кофе. Удобное и эргономически правильное распределение кнопок и функционала. Не допустишь сам ошибку , машина хорошо автоматизирована до мелочей! Saeco — друг на кухне!

Plusi

Быстрое приготовление всех видов кофе

Mīnusi

Часто приходится мыть , других минусов нет

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Minuto HD8762/19 Супер автоматична еспрессо кавомашина

Date of Use 2018-07-28

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Minuto HD8762/19 Супер автоматична еспрессо кавомашина

Date of Use 2018-07-28

04/10/2020

Magyarország

Magyarország

Nagyon szuper készülék!

Nagyon szeretjük ezt a kávéfőzőt, nagyon szuper kávét csinál és viszonylag kevés helyet foglal! Az egyetlen dolog amiért csak 4 pontot kap, hogy viszonylag hangos.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Minuto HD8762/01 Automata eszpresszó kávéfőző

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Minuto HD8762/01 Automata eszpresszó kávéfőző

01/10/2019

Magyarország

Magyarország

Egész jó

Nagyon tetszik, hogy nem túl nagy és könnyű kezelni. Egész finom kávét főz. Nagyon sokára állt be normális kávémennyiségre és így az elején sokszor vizes, nem tömör volt a kávépogácsa. Utálom, hogy a vizet nem lehet felfogni egy pohárba (a régi főzőmnél mindig így tettem), mert a legtöbbet belül ereszti ki a tálcába. Emiatt a tisztán tartás is nehézkes. Mindig kiszedni azt a nagy tálcát, ami ráadásul tele van bordákkal... nem könnyű elmosni. A kis piros vízszintjelző le is tört pár mosogatás után, mert nagyon gyenge volt az azt tartó két kis műanyag.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Minuto HD8762/01 Automata eszpresszó kávéfőző

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Minuto HD8762/01 Automata eszpresszó kávéfőző

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.