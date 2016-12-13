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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Pagatavo 7 kafijas dzērienus
Iebūvēta piena krūze un putotājs
Melna
5 pakāpju regulējamas dzirnaviņas
Šim espreso kafijas aparātam ir 100% keramiskas dzirnaviņas. Saeco izmanto keramiskas dzirnaviņas, jo tās nodrošina vienmērīgu malumu bez kafijas pupiņas pārkarsēšanas, garantējot nepārspējamu espreso. Keramiskais materiāls sniedz ilgstošu veiktspēju un pilnībā klusu darbību.
Saeco ātrās sildīšanas boilera tehnoloģija nodrošina, ka kafijas aparāts ir vienmēr gatavs darbam. Tagad jums vairs nav jāgaida, līdz tiks pagatavota nākamā espreso tasīte, bet varat uzreiz pagatavot vienu kafijas porciju pēc otras.
Izbaudiet savu piena piedevu, kas sagatavota pilnībā automātiski, izmantojot jauno patentēto piena karafi ar dubultā nodalījuma tehnoloģiju. Vienkārši ielejiet pienu karafē, ievietojiet to ierīcē un izvēlieties savu kafijas dzērienu. Ar dubultā nodalījuma tehnoloģiju vienmēr baudīsiet profesionāli pagatavotus kafijas dzērienus ar blīvām, ilgstoši noturīgām piena putām ideālā temperatūrā, ko nodrošina nepārtraukta piena plūsma bez izšļakstīšanās.
4.7
no 5
9
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
TomasFort
13/12/2016
Česká republika
Verificēts pircējs
Perfektní espresovač
Velice kvalitní espresovač díky kterému si vychutnáte výbornou kávu každý den. Espresovač mám více než dva roky a funguje perfektně. Velice pěkný dizajn, kvalitní stroj bez poruchy, sám se vyčistí při každém zapnutí a vypnutí, více možností nastavení, možnost použití pro výdej horké vody na čaj, dá se velmi lehce otevřít a kompletně vyčistit.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Minuto HD8763/09 Automatický espresovač
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Minuto HD8763/09 Automatický espresovač
paco
12/02/2016
Česká republika
Vynikající, fakt potěšeni
Používáme už rok a bez jediné chyby. Odvápneni stačí 2x za rok - ono je třeba nastavit v parametrech tvrdost vody (naštěstí máme měkkou). Jednou za měsíc použiju odmašťovací tabletku. Týdně vyčistit spařovací jednotku (to jde rychle). Ale komu to příjde, že se musí moc starat, nebo je líný, tak za tři měsíce bude pít splašky. Super je mlýnek s možností nastavení hrubosti. V nádobě na odpad zůstanou prakticky suché hezky tvarované "půlky" z logru.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Minuto HD8763/09 Automatický espresovač
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Minuto HD8763/09 Automatický espresovač
Pfaraon
03/02/2016
България
Почти перфектна
Машината има един недостатък (възможно да съм бил подведен от представянето й), но не може да прави мачиато и лате, което е учудващо за такъв продукт с подвижна кана. Проблемът щеше да бъде по-малък, ако можеше да се регулира дължината на кафето, което се пуска при направата на капучино (учудващо, тъй като може да се регулира дължината както на еспресото, така и на дългото кафе, но не може да се регулира това, което се пуска при направата на капучино). Поради тази причина, първо трябва да си направя млечната пяна, а след това да си пусна дълго кафе, което да прекъсна по средата на цикъла му, тъй като то пък е твърде дълго за млечна напитка. Машината няма никакви други забележки. Адмирации за възможностите й, за менюто и предлаганите настройки на всичко (температура на водата, време за изключване, твърдост на водата, допълнителен филтър, контраст на дисплея и т.н.)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Minuto HD8763/09 Aвтоматична кафемашина
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Minuto HD8763/09 Aвтоматична кафемашина