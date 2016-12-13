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  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana

Izbeigta ražošana

Saeco Minuto"Super-automatic" espresso automāts

HD8763/09

4.7
| (9) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
Tikai Saeco Minuto super automātiskais espresso kafijas aparāts nodrošina patiesu "no pupiņas līdz tasītei" kafijas baudījumu ar maksimālām ērtībām, vislabāko sniegumu un lielu ietilpību īpaši kompaktā ierīcē
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Ar viegli noņemamu gatavošanas bloku

Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana

  • Pagatavo 7 kafijas dzērienus

  • Iebūvēta piena krūze un putotājs

  • Melna

  • 5 pakāpju regulējamas dzirnaviņas

Kafija bez deguma garšas, pateicoties 100% keramiskajām dzirnaviņām

Kafija bez deguma garšas, pateicoties 100% keramiskajām dzirnaviņām

Šim espreso kafijas aparātam ir 100% keramiskas dzirnaviņas. Saeco izmanto keramiskas dzirnaviņas, jo tās nodrošina vienmērīgu malumu bez kafijas pupiņas pārkarsēšanas, garantējot nepārspējamu espreso. Keramiskais materiāls sniedz ilgstošu veiktspēju un pilnībā klusu darbību.

Tūlītēja kafijas pagatavošana, pateicoties ātras sildīšanas boileram

Tūlītēja kafijas pagatavošana, pateicoties ātras sildīšanas boileram

Saeco ātrās sildīšanas boilera tehnoloģija nodrošina, ka kafijas aparāts ir vienmēr gatavs darbam. Tagad jums vairs nav jāgaida, līdz tiks pagatavota nākamā espreso tasīte, bet varat uzreiz pagatavot vienu kafijas porciju pēc otras.

Perfektas putiņas, pateicoties dubultā nodalījuma piena karafei

Perfektas putiņas, pateicoties dubultā nodalījuma piena karafei

Izbaudiet savu piena piedevu, kas sagatavota pilnībā automātiski, izmantojot jauno patentēto piena karafi ar dubultā nodalījuma tehnoloģiju. Vienkārši ielejiet pienu karafē, ievietojiet to ierīcē un izvēlieties savu kafijas dzērienu. Ar dubultā nodalījuma tehnoloģiju vienmēr baudīsiet profesionāli pagatavotus kafijas dzērienus ar blīvām, ilgstoši noturīgām piena putām ideālā temperatūrā, ko nodrošina nepārtraukta piena plūsma bez izšļakstīšanās.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

9

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

2
1

13/12/2016

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Perfektní espresovač

Velice kvalitní espresovač díky kterému si vychutnáte výbornou kávu každý den. Espresovač mám více než dva roky a funguje perfektně. Velice pěkný dizajn, kvalitní stroj bez poruchy, sám se vyčistí při každém zapnutí a vypnutí, více možností nastavení, možnost použití pro výdej horké vody na čaj, dá se velmi lehce otevřít a kompletně vyčistit.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Minuto HD8763/09 Automatický espresovač

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Minuto HD8763/09 Automatický espresovač

12/02/2016

Česká republika

Česká republika

Vynikající, fakt potěšeni

Používáme už rok a bez jediné chyby. Odvápneni stačí 2x za rok - ono je třeba nastavit v parametrech tvrdost vody (naštěstí máme měkkou). Jednou za měsíc použiju odmašťovací tabletku. Týdně vyčistit spařovací jednotku (to jde rychle). Ale komu to příjde, že se musí moc starat, nebo je líný, tak za tři měsíce bude pít splašky. Super je mlýnek s možností nastavení hrubosti. V nádobě na odpad zůstanou prakticky suché hezky tvarované "půlky" z logru.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Minuto HD8763/09 Automatický espresovač

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Minuto HD8763/09 Automatický espresovač

03/02/2016

България

България

Почти перфектна

Машината има един недостатък (възможно да съм бил подведен от представянето й), но не може да прави мачиато и лате, което е учудващо за такъв продукт с подвижна кана. Проблемът щеше да бъде по-малък, ако можеше да се регулира дължината на кафето, което се пуска при направата на капучино (учудващо, тъй като може да се регулира дължината както на еспресото, така и на дългото кафе, но не може да се регулира това, което се пуска при направата на капучино). Поради тази причина, първо трябва да си направя млечната пяна, а след това да си пусна дълго кафе, което да прекъсна по средата на цикъла му, тъй като то пък е твърде дълго за млечна напитка. Машината няма никакви други забележки. Адмирации за възможностите й, за менюто и предлаганите настройки на всичко (температура на водата, време за изключване, твърдост на водата, допълнителен филтър, контраст на дисплея и т.н.)

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Minuto HD8763/09 Aвтоматична кафемашина

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Minuto HD8763/09 Aвтоматична кафемашина

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.