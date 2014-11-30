HD8847/09
Lielisks espresso un filtrētas kafijas garša
Vai vēlaties baudīt savu rīta kafiju vai labāk stipru espresso? Unikālais CoffeeSwitch sniedz iespēju pārslēgt no espresso uz filtrēto kafiju tiem, kam patīk filtrētā kafija (abas no svaigām pupiņām), tikai nospiežot slēdzi.Skatīt visas priekšrocības
Philips dzirnaviņas ir izgatavotas no īpaši izturīga un precīza 100 % keramiska materiāla, ļaujot iegūt svaigu, aromātisku kafiju vismaz 20 000 kafijas tasītēm.
Baudi iemīļotos dzērienus, un nav svarīgi, vai tev labāk garšo espresso, melna kafija vai kafijas dzēriens ar pienu - espreso kafijas automāts to pagatavos tieši tasītē bez pūlēm un īsā laikā.
Mūsu espreso kafijas aparātu regulējamā tekne ir piemērota jebkurai tasītei un novērš kafijas izšļakstīšanos vai atdzišanu. Tādējādi espreso kafija vienmēr tiek pasniegta pareizajā temperatūrā, uzturot automātu tīru.
Beidzot varat baudīt patiesu filtrētas kafijas garšu no pilnībā automātiska espresso kafijas automāta! Izbaudiet savu ikrīta kafiju vai stipru espresso, vienkārši pavelkot sviru. UnikālāCoffeeSwitch funkcija sniedz iespēju izvēlēties perfektu kafiju no svaigi maltām pupiņām jebkuram brīdim vai noskaņojumam.
Šis pilnībā automātiskais aparāts piedāvā plašu noderīgu opciju klāstu dzēriena garšas pielāgošanai. Katram dzērienam var vienkārši mainīt un saglabāt atmiņā daudzuma, stipruma un temperatūras iestatījumus. Droši izmēģini, eksperimentē un radi savus dzērienus!
Īpaši kompaktā konstrukcija aizņem maz vietas, un lielas ietilpības kafijas pupiņu, ūdens un atkrituma tvertnes ļauj ilgāk lietot ierīci bez tvertņu uzpildīšanas. Šī viedā, īpaši automātiskā ierīce ar lielas ietilpības ūdens tvertni, kafijas pupiņu un biezumu tvertni nodrošina maksimālas ērtības un augstākā līmeņa veiktspēju.
Vieglāk par vieglu baudi īpaši krēmīgu kapučīno, kas ir tieši pareizajā temperatūrā. Gluži vienkārši ielej pienu karafē, ievieto to automātā un izvēlieties vēlamo dzērienu. Neatkarīgi no tā, vai tas ir kapučīno, vai saputots piens, dzēriens tiks pagatavots dažās sekundēs ar vienmērīgu plūsmu un ideālu temperatūru.
Intuitīvajā displejā ir redzama visa nepieciešamā informācija vienkāršai kafijas automāta izmantošanai un vislabākajai veiktspējai. Ikonas norāda visas pielāgošanas opcijas un nepieciešamo apkopi.
Katra pagatavotā kafija tiks pārklāta ar zīdainu piena kārtiņu. Piena karafe divreiz saputo pienu un pēc tam bez izšļakstīšanās ielej tasītē krēmīgu piena slāni tieši pareizajā temperatūrā. Karafi var arī ērti glabāt ledusskapī, un tā ir ļoti higiēniska.
Dažreiz ir tik patīkami baudīt gardu, pilnvērtīgu kafiju bez kofeīna. Pateicoties maltas kafijas opcijai, var pagatavot bezkofeīna kafiju jebkurā brīdī.
Uzliešanas mezgls ir katra pilnīgi automātiskā kafijas aparāta sirds, un tam nepieciešama regulāra tīrīšana. Pilnībā noņemamo uzliešanas mezglu var rūpīgi iztīrīt, vienkārši noskalojot zem krāna.
Šī espreso aparāta kafijas sistēmas skalošana ar ūdeni notiek automātiski, iedarbinot vai izslēdzot ierīci, tāpēc katra tasīte kafijas garšo lieliski un svaigi. Regulāra atkaļķošana pagarina espreso aparāta darbmūžu. Šis kafijas automāts parādīs attiecīgu paziņojumu, kad būs nepieciešama atkaļķošana. Ekrāna ziņojumos būs redzami norādījumi, kas un kad jāpievieno.
