Meklējamie vārdi

  • Lielisks espresso un filtrētas kafijas garša Lielisks espresso un filtrētas kafijas garša Lielisks espresso un filtrētas kafijas garša
  • Play Pause

    4000 Series "Super-automatic" espresso automāts

    HD8847/09

    Lielisks espresso un filtrētas kafijas garša

    Vai vēlaties baudīt savu rīta kafiju vai labāk stipru espresso? Unikālais CoffeeSwitch sniedz iespēju pārslēgt no espresso uz filtrēto kafiju tiem, kam patīk filtrētā kafija (abas no svaigām pupiņām), tikai nospiežot slēdzi.

    Skatīt visas priekšrocības

    Diemžēl šis produkts vairs nav pieejams

    4000 Series "Super-automatic" espresso automāts

    Līdzīgi produkti

    Skatīt visu Super espresso automāti

    Lielisks espresso un filtrētas kafijas garša

    Vienmēr no svaigām pupiņām

    • 6 dzērieni
    • Iebūvēta piena karafe
    • Melna
    20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramikas dzirnaviņām

    20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramikas dzirnaviņām

    Philips dzirnaviņas ir izgatavotas no īpaši izturīga un precīza 100 % keramiska materiāla, ļaujot iegūt svaigu, aromātisku kafiju vismaz 20 000 kafijas tasītēm.

    Ar vienu pieskārienu pogai pagatavo jebkuru no 6 dzērieniem, tostarp kapučīno

    Ar vienu pieskārienu pogai pagatavo jebkuru no 6 dzērieniem, tostarp kapučīno

    Baudi iemīļotos dzērienus, un nav svarīgi, vai tev labāk garšo espresso, melna kafija vai kafijas dzēriens ar pienu - espreso kafijas automāts to pagatavos tieši tasītē bez pūlēm un īsā laikā.

    Noregulē kafijas tekni atbilstoši tasītei

    Noregulē kafijas tekni atbilstoši tasītei

    Mūsu espreso kafijas aparātu regulējamā tekne ir piemērota jebkurai tasītei un novērš kafijas izšļakstīšanos vai atdzišanu. Tādējādi espreso kafija vienmēr tiek pasniegta pareizajā temperatūrā, uzturot automātu tīru.

    Filtrētas, no svaigām pupiņām gatavotas kafijas garša ar CoffeeSwitch

    Filtrētas, no svaigām pupiņām gatavotas kafijas garša ar CoffeeSwitch

    Beidzot varat baudīt patiesu filtrētas kafijas garšu no pilnībā automātiska espresso kafijas automāta! Izbaudiet savu ikrīta kafiju vai stipru espresso, vienkārši pavelkot sviru. UnikālāCoffeeSwitch funkcija sniedz iespēju izvēlēties perfektu kafiju no svaigi maltām pupiņām jebkuram brīdim vai noskaņojumam.

    Reg. pagat. dzēriena daudzumu; 5 arom. stipruma un 5 dzirnaviņu iest.

    Reg. pagat. dzēriena daudzumu; 5 arom. stipruma un 5 dzirnaviņu iest.

    Šis pilnībā automātiskais aparāts piedāvā plašu noderīgu opciju klāstu dzēriena garšas pielāgošanai. Katram dzērienam var vienkārši mainīt un saglabāt atmiņā daudzuma, stipruma un temperatūras iestatījumus. Droši izmēģini, eksperimentē un radi savus dzērienus!

    Radīts maksimālai ietilpībai kompaktā formā

    Radīts maksimālai ietilpībai kompaktā formā

    Īpaši kompaktā konstrukcija aizņem maz vietas, un lielas ietilpības kafijas pupiņu, ūdens un atkrituma tvertnes ļauj ilgāk lietot ierīci bez tvertņu uzpildīšanas. Šī viedā, īpaši automātiskā ierīce ar lielas ietilpības ūdens tvertni, kafijas pupiņu un biezumu tvertni nodrošina maksimālas ērtības un augstākā līmeņa veiktspēju.

    Ar integrētu piena karafi – kapučīno ar vienu pogas piepiešanas reizi

    Ar integrētu piena karafi – kapučīno ar vienu pogas piepiešanas reizi

    Vieglāk par vieglu baudi īpaši krēmīgu kapučīno, kas ir tieši pareizajā temperatūrā. Gluži vienkārši ielej pienu karafē, ievieto to automātā un izvēlieties vēlamo dzērienu. Neatkarīgi no tā, vai tas ir kapučīno, vai saputots piens, dzēriens tiks pagatavots dažās sekundēs ar vienmērīgu plūsmu un ideālu temperatūru.

    Vienkārša kafijas automāta lietošana, izmantojot intuitīvu displeju

    Vienkārša kafijas automāta lietošana, izmantojot intuitīvu displeju

    Intuitīvajā displejā ir redzama visa nepieciešamā informācija vienkāršai kafijas automāta izmantošanai un vislabākajai veiktspējai. Ikonas norāda visas pielāgošanas opcijas un nepieciešamo apkopi.

    Maigas piena putas no karafes putotāja

    Maigas piena putas no karafes putotāja

    Katra pagatavotā kafija tiks pārklāta ar zīdainu piena kārtiņu. Piena karafe divreiz saputo pienu un pēc tam bez izšļakstīšanās ielej tasītē krēmīgu piena slāni tieši pareizajā temperatūrā. Karafi var arī ērti glabāt ledusskapī, un tā ir ļoti higiēniska.

    Bezkofeīna kafijas baudīšana ar maltas kafijas opciju

    Bezkofeīna kafijas baudīšana ar maltas kafijas opciju

    Dažreiz ir tik patīkami baudīt gardu, pilnvērtīgu kafiju bez kofeīna. Pateicoties maltas kafijas opcijai, var pagatavot bezkofeīna kafiju jebkurā brīdī.

    Vienkārša tīrīšana, pateicoties pilnībā noņemamam uzliešanas mezglam

    Vienkārša tīrīšana, pateicoties pilnībā noņemamam uzliešanas mezglam

    Uzliešanas mezgls ir katra pilnīgi automātiskā kafijas aparāta sirds, un tam nepieciešama regulāra tīrīšana. Pilnībā noņemamo uzliešanas mezglu var rūpīgi iztīrīt, vienkārši noskalojot zem krāna.

    Baudi lielisku kafiju, pateicoties autom. skalošanas un atkaļķ. vadībai

    Baudi lielisku kafiju, pateicoties autom. skalošanas un atkaļķ. vadībai

    Šī espreso aparāta kafijas sistēmas skalošana ar ūdeni notiek automātiski, iedarbinot vai izslēdzot ierīci, tāpēc katra tasīte kafijas garšo lieliski un svaigi. Regulāra atkaļķošana pagarina espreso aparāta darbmūžu. Šis kafijas automāts parādīs attiecīgu paziņojumu, kad būs nepieciešama atkaļķošana. Ekrāna ziņojumos būs redzami norādījumi, kas un kad jāpievieno.

    Tehniskā specifikācija

    • Pielāgošana

      Aromāta stipruma iestatījumi
      5
      Dzirnaviņu iestatījumi
      5
      Kafijas un piena daudzums
      Regulējams
      Pirmspagatavošanas aromāta kontrole
      Lietotāju profili
      1
      Temperatūras iestatījumi
      3

    • Daudzveidība

      Dzērieni
      • Espresso
      • Espresso Lungo
      • Karsts ūdens
      • Piena putas
      • Kapučīno
      • Kafija
      Maltas kafijas opcija
      Dubultā tasīte
      Piens, dubultā tasīte
      Coffee Switch

    • Citas funkcijas

      Noņemams uzliešanas mezgls
      Automātiska skalošana un atkaļķošana
      Ieslēgšanas/izslēgšanas poga ON / OFF
      Ātrs ūdens uzsildītājs

    • Tehniskā specifikācija

      Produkta izmēri
      215 x 330 x 429  cm
      Spriegums
      230  V
      Vada garums
      >100  cm
      Frekvence
      50  Hz
      Piena karafes tilpums
      0,5  l
      Kafijas biezumu tvertnes ietilpība
      15  servings
      Ūdens tvertnes ietilpība
      1,8  l
      Kafijas pupiņu tvertnes ietilpība
      250  g
      Produkta svars
      7.2  kg
      Kafijas biezumu tvertne
      Piekļuve no priekšpuses
      Ūdens tvertne
      Piekļuve no augšas
      Maks. tasītes augstums
      152  mm
      Filtru saderība
      Brita Intenza
      Krāsa un apdare
      Melna

    • Vispārējas specifikācijas

      Piena putošanas risinājums
      Iebūvēta piena karafe
      Lietotāja saskarne
      Vienkāršs displejs

    Badge-D2C

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.
    Clippin

    Atrast rezerves daļas vai piederumus

    Doties pie detaļām un piederumiem

    Piederumi

    Ieteiktās preces

    Nesen skatītie produkti

    Atsauksmes

    Esi pirmais, kurš novērtēs šo produktu

    Pieraksties mūsu jaunumiem un saņem 10% atlaidi

    Philips produktiem

    Paldies par mūsu biļetena abonēšanu!

    Diemžēl biļetena abonēšana neizdevās. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk.

    Philips novērtē un respektē jūsu konfidencialitāti. Lūdzu, izlasiet konfidencialitātes paziņojums, lai iegūtu papildinformācijul

    Kafijas automāti:

    By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.