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  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
  • Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana

Izbeigta ražošana

Saeco Minuto"Super-automatic" espresso automāts

HD8862/09

4
| (7) Atsauksmes
Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana
Tikai Saeco Minuto nodrošina pirmo īsto "no pupiņas līdz tasītei" gatavošanas pieredzi, ko garantē maksimālas ērtības, vislabākā veiktspēja un liela ietilpība īpaši kompaktā konstrukcijā
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Ar viegli noņemamu gatavošanas bloku

Vienmēr ātra jūsu iecienītās kafijas pagatavošana

  • Pagatavo 7 kafijas dzērienus

  • Automātisks piena putotājs

  • Intensīvi melns

  • 5 pakāpju regulējamas dzirnaviņas

Precīza kafijas piesātinājuma regulēšana ar 5 dzirnaviņu iestatījumiem

Precīza kafijas piesātinājuma regulēšana ar 5 dzirnaviņu iestatījumiem

Attiecībā uz maluma pakāpi šis aparāts nekad jūs nepievils. Dažādām kafijas šķirnēm nepieciešami atšķirīgi maluma līmeņi, lai pilnībā atklātu to garšas buķeti. Šī aparāta dzirnaviņu malumu var noregulēt piecās pakāpēs, sākot no smalkākā maluma pilnvērtīgam espreso, līdz rupjākajam, lai iegūtu mazāk stipru kafiju.

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramiskajām dzirnaviņām

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramiskajām dzirnaviņām

Philips dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.

Pilnībā izņemamo uzliešanas bloku var izmazgāt ļoti ātri

Pilnībā izņemamo uzliešanas bloku var izmazgāt ļoti ātri

Efektivitāte un vienkārša lietošana bija galvenie principi, kad Saeco radīja pirmo uzliešanas bloku pirms 30 gadiem. Un līdz šai dienai tā joprojām ir pirmšķirīga, iedvesmojoša tehnoloģija. To ir tik viegli tīrīt - vienkārši izņemiet to ārā un dažas sekundes mazgājiet tekošā ūdenī, pēc tam ievietojiet atpakaļ.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.0

no 5

7

Atsauksmes

1

08/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Супер продукт с много лесна употреба.

Кафето е страхотно. Лесен за употреба. Лесен за поддръжка и почистване

Plusi

Много функции

Mīnusi

няма

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина

18/06/2020

България

България

Надежден продукт

Ползвам го редовно вече 5 г. и още работи, като подръжката е лесна.

Plusi

Напълно автоматизирана работа

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина

01/04/2016

България

България

Verificēts pircējs

Идеална за домашни условия

Лесна за употреба и почистване. Удобно е че може да се използва както с кафе на зърна, така и с мляно.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.