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Izbeigta ražošana
HD8862/09
Pagatavo 7 kafijas dzērienus
Automātisks piena putotājs
Intensīvi melns
5 pakāpju regulējamas dzirnaviņas
Attiecībā uz maluma pakāpi šis aparāts nekad jūs nepievils. Dažādām kafijas šķirnēm nepieciešami atšķirīgi maluma līmeņi, lai pilnībā atklātu to garšas buķeti. Šī aparāta dzirnaviņu malumu var noregulēt piecās pakāpēs, sākot no smalkākā maluma pilnvērtīgam espreso, līdz rupjākajam, lai iegūtu mazāk stipru kafiju.
Philips dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.
Efektivitāte un vienkārša lietošana bija galvenie principi, kad Saeco radīja pirmo uzliešanas bloku pirms 30 gadiem. Un līdz šai dienai tā joprojām ir pirmšķirīga, iedvesmojoša tehnoloģija. To ir tik viegli tīrīt - vienkārši izņemiet to ārā un dažas sekundes mazgājiet tekošā ūdenī, pēc tam ievietojiet atpakaļ.
4.0
no 5
7
Atsauksmes
Румсто
08/09/2022
България
Verificēts pircējs
Супер продукт с много лесна употреба.
Кафето е страхотно. Лесен за употреба. Лесен за поддръжка и почистване
Plusi
Много функции
Mīnusi
няма
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина
Иван123
18/06/2020
България
Надежден продукт
Ползвам го редовно вече 5 г. и още работи, като подръжката е лесна.
Plusi
Напълно автоматизирана работа
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина
Kenoby
01/04/2016
България
Verificēts pircējs
Идеална за домашни условия
Лесна за употреба и почистване. Удобно е че може да се използва както с кафе на зърна, така и с мляно.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Minuto HD8862/09 Aвтоматична кафемашина