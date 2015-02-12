30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
6 dzērieni
Iebūvēta piena karafe
Titāna
Philips dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.
Izbaudiet plašu dzērienu daudzveidību atbilstoši katrai situācijai. Nav svarīgi, vai jums labāk garšo espreso, kafija vai kafijas dzēriens ar pienu — jūsu Super-automatic kafijas aparāts to pagatavos tieši tasītē bez pūlēm un īsā laikā.
Šī espreso aparāta kafijas kontūra skalošana ar ūdeni notiek automātiski, iedarbinot vai izslēdzot ierīci, tāpēc katra tasīte kafijas garšo lieliski un svaigi. Regulāra atkaļķošana pagarina espreso aparāta darbmūžu. Šis kafijas automāts parādīs attiecīgu paziņojumu, kad būs nepieciešama atkaļķošana. Ekrāna ziņojumos būs redzami norādījumi, kas un kad jāpievieno.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Maruska
12/02/2015
Česká republika
Káva je výborná
S kávovarem jsem velice spokojená, jenom mi chybí pořádný návod na obsluhu, protože ten co je dodávaný s kávovarem je tak trochu k ničemu :-(
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Moltio HD8869/09 Automatický kávovar
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Moltio HD8869/09 Automatický kávovar