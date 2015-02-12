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  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
  • Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša

Izbeigta ražošana

Saeco Moltio"Super-automatic" espresso automāts

HD8869/09

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu
Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
Atzīts un pozitīvi novērtēts patērētāju veiktos testos, Moltio ir īstā izvēle cilvēkiem, kas vēlas izturīgu un jaudīgu kafijas automātu, kas nodrošina augstas kvalitātes kafiju.
Skatīt visas priekšrocības

Izcila ierīce, pārsteidzoša kafijas kvalitāte

Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša

  • 6 dzērieni

  • Iebūvēta piena karafe

  • Titāna

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramikas dzirnaviņām

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramikas dzirnaviņām

Philips dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.

Pagatavojiet 6 dzērienus ar pirksta pieskārienu

Pagatavojiet 6 dzērienus ar pirksta pieskārienu

Izbaudiet plašu dzērienu daudzveidību atbilstoši katrai situācijai. Nav svarīgi, vai jums labāk garšo espreso, kafija vai kafijas dzēriens ar pienu — jūsu Super-automatic kafijas aparāts to pagatavos tieši tasītē bez pūlēm un īsā laikā.

Baudiet lielisku kafiju, pateicoties autom. skalošanas un atkaļķ. vadībai

Baudiet lielisku kafiju, pateicoties autom. skalošanas un atkaļķ. vadībai

Šī espreso aparāta kafijas kontūra skalošana ar ūdeni notiek automātiski, iedarbinot vai izslēdzot ierīci, tāpēc katra tasīte kafijas garšo lieliski un svaigi. Regulāra atkaļķošana pagarina espreso aparāta darbmūžu. Šis kafijas automāts parādīs attiecīgu paziņojumu, kad būs nepieciešama atkaļķošana. Ekrāna ziņojumos būs redzami norādījumi, kas un kad jāpievieno.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

12/02/2015

Česká republika

Česká republika

Káva je výborná

S kávovarem jsem velice spokojená, jenom mi chybí pořádný návod na obsluhu, protože ten co je dodávaný s kávovarem je tak trochu k ničemu :-(

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Moltio HD8869/09 Automatický kávovar

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Moltio HD8869/09 Automatický kávovar

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.