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  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Main in-use photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine

Izbeigta ražošana

Saeco GranBaristo"Super-automatic" espresso automāts

HD8966/01

4.9

| (12) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Izbaudiet unikālu daudzveidību, ko sniedz 18 dzērienu izvēle

Pēc 28 gadiem Saeco ir radījis jaunu kafijas pagatavošanas tehnoloģiju, izstrādājot jauno GranBaristo. Elegants espresso kafijas automāts ar revolucionāru tehnoloģiju kopumu, kas pagatavo ātrāk un ar lielāku karstumu, piedāvā lielāku daudzveidību un racionalizētu apkopi

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Ar pirmo viegli noņemamo uzliešanas bloku

Izbaudiet unikālu daudzveidību, ko sniedz 18 dzērienu izvēle

  • Pagatavo 18 kafijas dzērienus

  • Iebūvēta piena krūze un putotājs

  • Tērauda balta

  • 5 pakāpju regulējamas dzirnaviņas

Precīza kafijas piesātinājuma regulēšana ar 5 dzirnaviņu iestatījumiem

Precīza kafijas piesātinājuma regulēšana ar 5 dzirnaviņu iestatījumiem

Attiecībā uz maluma pakāpi šis aparāts nekad jūs nepievils. Dažādām kafijas šķirnēm nepieciešami atšķirīgi maluma līmeņi, lai pilnībā atklātu to garšas buķeti. Šī aparāta dzirnaviņu malumu var noregulēt piecās pakāpēs, sākot no smalkākā maluma pilnvērtīgam espreso, līdz rupjākajam, lai iegūtu mazāk stipru kafiju.

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramikas dzirnaviņām

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramikas dzirnaviņām

Philips dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.

Karsta kafija vienā mirklī, pateicoties Thermospeed tehnoloģijai

Karsta kafija vienā mirklī, pateicoties Thermospeed tehnoloģijai

Baudiet perfekti karstu kafiju bez gaidīšanas, pateicoties jaudīgam boilerim ar Saeco Thermospeed tehnoloģiju. Thermospeed zibenīgi uzsilda kafijas kontūru pēc aparāta ieslēgšanas un novērš siltuma zudumu, nodrošinot perfekti karstu kafiju no pirmās krūzītes.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

12

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

03/12/2016

Polska

Polska

Trafiony zakup

Ekspres spełniający oczekiwania, prosty w obsłudze i utrzymaniu czystości. Poranna kawa przypominająca zapach włoskich wakacji.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01

19/09/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

doskonały

Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Przyjemność sprawia możliwość parzenia wielu rodzajów kaw a także indywidualnych ustawień Dodatkowo jest bardzo zgrabny i estetyczny . Dobrze się go czyści , jedynie mam zastrzeżenia do informacji o smarowaniu , bo jak dla mnie punkty są słabo zilustrowane .

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01

19/09/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

doskonały

Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Przyjemność sprawia możliwość parzenia wielu rodzajów kaw a także indywidualnych ustawień Dodatkowo jest bardzo zgrabny i estetyczny . Dobrze się go czyści , jedynie mam zastrzeżenia do informacji o smarowaniu , bo jak dla mnie punkty są słabo zilustrowane .

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā