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Izbeigta ražošana
Izbaudiet unikālu daudzveidību, ko sniedz 18 dzērienu izvēle
Pēc 28 gadiem Saeco ir radījis jaunu kafijas pagatavošanas tehnoloģiju, izstrādājot jauno GranBaristo. Elegants espresso kafijas automāts ar revolucionāru tehnoloģiju kopumu, kas pagatavo ātrāk un ar lielāku karstumu, piedāvā lielāku daudzveidību un racionalizētu apkopi
Pagatavo 18 kafijas dzērienus
Iebūvēta piena krūze un putotājs
Tērauda balta
5 pakāpju regulējamas dzirnaviņas
Attiecībā uz maluma pakāpi šis aparāts nekad jūs nepievils. Dažādām kafijas šķirnēm nepieciešami atšķirīgi maluma līmeņi, lai pilnībā atklātu to garšas buķeti. Šī aparāta dzirnaviņu malumu var noregulēt piecās pakāpēs, sākot no smalkākā maluma pilnvērtīgam espreso, līdz rupjākajam, lai iegūtu mazāk stipru kafiju.
Philips dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.
Baudiet perfekti karstu kafiju bez gaidīšanas, pateicoties jaudīgam boilerim ar Saeco Thermospeed tehnoloģiju. Thermospeed zibenīgi uzsilda kafijas kontūru pēc aparāta ieslēgšanas un novērš siltuma zudumu, nodrošinot perfekti karstu kafiju no pirmās krūzītes.
4.9
no 5
12
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Sebastian9999
03/12/2016
Polska
Trafiony zakup
Ekspres spełniający oczekiwania, prosty w obsłudze i utrzymaniu czystości. Poranna kawa przypominająca zapach włoskich wakacji.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01
indiana133
19/09/2015
Polska
Verificēts pircējs
doskonały
Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Przyjemność sprawia możliwość parzenia wielu rodzajów kaw a także indywidualnych ustawień Dodatkowo jest bardzo zgrabny i estetyczny . Dobrze się go czyści , jedynie mam zastrzeżenia do informacji o smarowaniu , bo jak dla mnie punkty są słabo zilustrowane .
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01
mireczka
19/09/2015
Polska
Verificēts pircējs
doskonały
Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Przyjemność sprawia możliwość parzenia wielu rodzajów kaw a także indywidualnych ustawień Dodatkowo jest bardzo zgrabny i estetyczny . Dobrze się go czyści , jedynie mam zastrzeżenia do informacji o smarowaniu , bo jak dla mnie punkty są słabo zilustrowane .
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01