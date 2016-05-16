ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Baudiet augstākās kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet augstākās kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet augstākās kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet augstākās kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet augstākās kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet augstākās kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet augstākās kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet augstākās kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet augstākās kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet augstākās kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet augstākās kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet augstākās kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet augstākās kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet augstākās kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet augstākās kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet augstākās kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet augstākās kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet augstākās kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet augstākās kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet augstākās kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet augstākās kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet augstākās kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet augstākās kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet augstākās kvalitātes espresso mājās

Izbeigta ražošana

Saeco Incanto"Super-automatic" espresso automāts

HD9712/01

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu
Baudiet augstākās kvalitātes espresso mājās
Saeco iepazīstina ar Incanto Executive, šedevrs, kas radīts perfektam rezultātam. Ar profesionāla līmeņa funkcijām, piemēram, keramiskajām dzirnaviņām un dubulto boileri, varat maksimāli ātri pagatavot ideālu kafiju
Skatīt visas priekšrocības

Maksimāli perfekts rezultāts jūsu tasītē

Baudiet augstākās kvalitātes espresso mājās

  • Pagatavo 7 kafijas dzērienus

  • Iebūvēta piena krūze un putotājs

  • Nerūsējošais tērauds

  • 8 pakāpju regulējamas dzirnaviņas

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramikas dzirnaviņām

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramikas dzirnaviņām

Philips dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.

Pilnībā izņemamo uzliešanas bloku var izmazgāt ļoti ātri

Pilnībā izņemamo uzliešanas bloku var izmazgāt ļoti ātri

Efektivitāte un vienkārša lietošana bija galvenie principi, kad Saeco radīja pirmo uzliešanas bloku pirms 30 gadiem. Un līdz šai dienai tā joprojām ir pirmšķirīga, iedvesmojoša tehnoloģija. To ir tik viegli tīrīt - vienkārši izņemiet to ārā un dažas sekundes mazgājiet tekošā ūdenī, pēc tam ievietojiet atpakaļ.

Precīza kafijas piesātinājuma regulēšana ar 8 dzirnaviņu iestatījumiem

Precīza kafijas piesātinājuma regulēšana ar 8 dzirnaviņu iestatījumiem

Ja ir runa par maluma pakāpi, šis aparāts nekad jūs nepievils. Dažādām kafijas šķirnēm nepieciešams atšķirīga līmeņa malums, lai iegūtu pilnvērtīgu garšu. Tāpēc šī aparāta malšanas pakāpei ir astoņi regulējami iestatījumi - no smalkākā maluma spēcīgam espresso līdz rupjam malumam vieglai kafijai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atrast rezerves daļas vai piederumus

Doties pie detaļām un piederumiem

Daļas un piederumi

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

16/05/2016

България

България

Verificēts pircējs

Отлична машина

Отличен кафе автомат. Изисква известно време да се усвои функционалността му и да се опознаят всички възможности, които са доста. Великолепен вкус, напълно автоматични функции, красив външен вид.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Incanto Executive HD9712/11 Aвтоматична кафемашина

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Incanto Executive HD9712/11 Aвтоматична кафемашина

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.