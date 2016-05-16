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  • Baudiet profesionālas kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet profesionālas kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet profesionālas kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet profesionālas kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet profesionālas kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet profesionālas kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet profesionālas kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet profesionālas kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet profesionālas kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet profesionālas kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet profesionālas kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet profesionālas kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet profesionālas kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet profesionālas kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet profesionālas kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet profesionālas kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet profesionālas kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet profesionālas kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet profesionālas kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet profesionālas kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet profesionālas kvalitātes espresso mājās
  • Baudiet profesionālas kvalitātes espresso mājās

Izbeigta ražošana

Saeco Incanto Executive"Super-automatic" espresso automāts

HD9712/11

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu
Baudiet profesionālas kvalitātes espresso mājās
Saeco Incanto Executive ir izcils meistardarbs, kas radīts perfektu dzērienu pagatavošanai. Iestatiet līdz pat 8 iestatījumus, lai pagatavotu perfektu dzērienu savā gaumē, un dubultais boilers garantē profesionālu sniegumu un ātrumu.
Skatīt visas priekšrocības

Maksimāli perfekts rezultāts jūsu tasītē

Baudiet profesionālas kvalitātes espresso mājās

  • Pagatavo 7 kafijas dzērienus

  • Iebūvēta piena krūze un putotājs

  • Nerūsējošais tērauds

  • 8 pakāpju regulējamas dzirnaviņas

Garda, karsta kapučīno un Latte Macchiato ar vienu pieskārienu

Garda, karsta kapučīno un Latte Macchiato ar vienu pieskārienu

Lai iegūtu neatkārtojamu, krēmīgu putu sastāvu, iebūvētā piena karafe divreiz saputo pienu, likvidējot burbulīšus un piejaukumus. Nospiežot pogu, jūsu krūzītē bez izšļakstīšanās ieplūst samtainu putu plūsma piemērotā temperatūrā. Pateicoties jaudīgam dubultam boileram, nekavējoties tiek nodrošināts tvaiks piena putošanai un pagatavota espresso, lai iegūtu perfektus karstos dzērienus bez gaidīšanas.

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramikas dzirnaviņām

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramikas dzirnaviņām

Philips dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.

Ātra piena piedevu pagatavošana, pateicoties dubultam boileram

Ātra piena piedevu pagatavošana, pateicoties dubultam boileram

Varat pagatavot perfekti karstu espresso un kapučīno vienu pēc otra, pateicoties jaudīgam dubultam boileram. Divas atsevišķas sildīšanas sistēmas nodrošina optimālu kafijas un piena temperatūru profesionālas kvalitātes sniegumam un ātrumam katrā gatavošanas reizē.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

16/05/2016

България

България

Verificēts pircējs

Отлична машина

Отличен кафе автомат. Изисква известно време да се усвои функционалността му и да се опознаят всички възможности, които са доста. Великолепен вкус, напълно автоматични функции, красив външен вид.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Incanto Executive HD9712/11 Aвтоматична кафемашина

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Incanto Executive HD9712/11 Aвтоматична кафемашина

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Balstoties uz 8 filtru nomaiņu, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.