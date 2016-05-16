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Izbeigta ražošana
Pagatavo 7 kafijas dzērienus
Iebūvēta piena krūze un putotājs
Nerūsējošais tērauds
8 pakāpju regulējamas dzirnaviņas
Lai iegūtu neatkārtojamu, krēmīgu putu sastāvu, iebūvētā piena karafe divreiz saputo pienu, likvidējot burbulīšus un piejaukumus. Nospiežot pogu, jūsu krūzītē bez izšļakstīšanās ieplūst samtainu putu plūsma piemērotā temperatūrā. Pateicoties jaudīgam dubultam boileram, nekavējoties tiek nodrošināts tvaiks piena putošanai un pagatavota espresso, lai iegūtu perfektus karstos dzērienus bez gaidīšanas.
Philips dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 kafijas tasītēm.
Varat pagatavot perfekti karstu espresso un kapučīno vienu pēc otra, pateicoties jaudīgam dubultam boileram. Divas atsevišķas sildīšanas sistēmas nodrošina optimālu kafijas un piena temperatūru profesionālas kvalitātes sniegumam un ātrumam katrā gatavošanas reizē.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Росен
16/05/2016
България
Verificēts pircējs
Отлична машина
Отличен кафе автомат. Изисква известно време да се усвои функционалността му и да се опознаят всички възможности, които са доста. Великолепен вкус, напълно автоматични функции, красив външен вид.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Incanto Executive HD9712/11 Aвтоматична кафемашина
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Incanto Executive HD9712/11 Aвтоматична кафемашина
Balstoties uz 8 filtru nomaiņu, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.