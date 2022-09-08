ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Izcila garša, minimāls tauku daudzums.
  • Izcila garša, minimāls tauku daudzums.
  • Izcila garša, minimāls tauku daudzums.
  • Izcila garša, minimāls tauku daudzums.
  • Izcila garša, minimāls tauku daudzums.
  • Izcila garša, minimāls tauku daudzums.
  • Izcila garša, minimāls tauku daudzums.
  • Izcila garša, minimāls tauku daudzums.
  • Izcila garša, minimāls tauku daudzums.
  • Izcila garša, minimāls tauku daudzums.
  • Izcila garša, minimāls tauku daudzums.
  • Izcila garša, minimāls tauku daudzums.
  • Izcila garša, minimāls tauku daudzums.
  • Izcila garša, minimāls tauku daudzums.

Izbeigta ražošana

PremiumAirfryer XXL

HD9765/40

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu
Izcila garša, minimāls tauku daudzums.
Baudi lieliskus, gardus ceptos ēdienus, samazinot lieko tauku daudzumu par 90%***. Izmanto jauno ģimenei piemēroto cepšanas trauku, lai baudītu krāsnī ceptus ēdienus, kurus var pagatavot īsākā laikā un vienkāršāk.
Skatīt visas priekšrocības

Kraukšķīga tekstūra, samazina taukus, kas citiem paliek pāri*

Izcila garša, minimāls tauku daudzums.

  • Tauku likvidēšanas tehnoloģija

  • Rapid Air tehnoloģija

  • Melns, 1,4 kg

  • '+ 1 piederums

Tauku likvidēšanas tehnoloģija gardam, kraukšķīgākam rezultātam

Tauku likvidēšanas tehnoloģija gardam, kraukšķīgākam rezultātam

Tagad var gatavot veselīgākus ēdienus un atbrīvoties no liekajiem taukiem pārtikā. Philips XXL ir vienīgā Airfryer ierīce ar tauku likvidēšanas tehnoloģiju, kas atdala un uztver liekos taukus. Izbaudi veselu ceptu vistu ar kraukšķīgu ādu, maigu gaļu un par līdz pat 50% mazāk piesātināto tauku.

Oriģinālā ierīce Airfryer ar 7 reizes ātrāku gaisa plūsmu********

Oriģinālā ierīce Airfryer ar 7 reizes ātrāku gaisa plūsmu********

Veselīgāks cepts ēdiens, kas ir kraukšķīgs ārpusē un maigs iekšpusē un ar līdz pat 90% mazāk tauku***. Philips Airfryer XXL izmanto karstu gaisu (eļļas vietā), lai ceptu pārtiku nelielā eļļas daudzumā vai bez tās. Philips Rapid Air tehnoloģija rada par 7 reizēm ātrāku gaisa plūsmu, lai palīdzētu iegūt kraukšķīgāku rezultātu**** un izcilu garšu.

Ātrs un energoefektīvs

Ātrs un energoefektīvs

Philips Airfryer ierīces darbojas efektīvāk un ļauj ietaupīt laiku un enerģiju, pagatavojot gardas maltītes un patērējot līdz pat 70 % mazāk enerģijas, turklāt par līdz pat 50 % ātrāk nekā parastā cepeškrāsnī.*******

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atrast rezerves daļas vai piederumus

Doties pie detaļām un piederumiem

Daļas un piederumi

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

08/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Най-добрият помощник в кухнята

Premium HD9867 се превърна в основния ни уред за готвене. Зеленчуци, пиле, риба, наденички и т.н. Бързо, вкусно, здравословно!

Plusi

Бързо, здравословно и вкусно приготвяне на храна.

Mīnusi

Няма.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Premium HD9867/16 Airfryer XXL

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Premium HD9867/16 Airfryer XXL

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar tauku saturu vistas gaļā un cūkgaļā, kas pagatavota taukvāres katlā un vokpannā.

  2. Tauku noņemšana no 3 neapstrādātiem vistas stilbiņiem, kas pagatavoti 180 °C temperatūrā 24 minūtes.

  3. Salīdzinājumā ar svaigiem fritētiem kartupeļiem, kas pagatavoti standarta Philips taukvāres katlā.

  4. Philips Rapid Air tehnoloģija nodrošina 7 reizes lielāku gaisa plūsmas ātrumu grozā salīdzinājumā ar gaisa plūsmas ātrumu ierīcē Philips Viva Airfryer ar plakanu apakšu.

  5. Tilpums litros ir kopējais pannas tilpums.

  6. Recepšu skaits katrā valstī var atšķirties.

  7. Enerģijas izmaksas, gatavojot vistas krūtiņu (gaisa cepamkatlā 160 °C) vai laša fileju (200 °C) bez iepriekšējas uzsildīšanas, salīdzinot ar A klases cepeškrāsni. Vidējais % balstīts uz laboratorijas mērījumiem ar modeļiem HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Katra modeļa rezultāti var nedaudz atšķirties.

  8. Philips Rapid Air tehnoloģija nodrošina 7 reizes lielāku gaisa plūsmas ātrumu grozā salīdzinājumā ar gaisa plūsmas ātrumu ierīcē Philips Viva Airfryer ar plakanu apakšu.