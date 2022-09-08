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Tauku likvidēšanas tehnoloģija
Rapid Air tehnoloģija
Melns, 1,4 kg
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Tagad var gatavot veselīgākus ēdienus un atbrīvoties no liekajiem taukiem pārtikā. Philips XXL ir vienīgā Airfryer ierīce ar tauku likvidēšanas tehnoloģiju, kas atdala un uztver liekos taukus. Izbaudi veselu ceptu vistu ar kraukšķīgu ādu, maigu gaļu un par līdz pat 50% mazāk piesātināto tauku.
Veselīgāks cepts ēdiens, kas ir kraukšķīgs ārpusē un maigs iekšpusē un ar līdz pat 90% mazāk tauku***. Philips Airfryer XXL izmanto karstu gaisu (eļļas vietā), lai ceptu pārtiku nelielā eļļas daudzumā vai bez tās. Philips Rapid Air tehnoloģija rada par 7 reizēm ātrāku gaisa plūsmu, lai palīdzētu iegūt kraukšķīgāku rezultātu**** un izcilu garšu.
Philips Airfryer ierīces darbojas efektīvāk un ļauj ietaupīt laiku un enerģiju, pagatavojot gardas maltītes un patērējot līdz pat 70 % mazāk enerģijas, turklāt par līdz pat 50 % ātrāk nekā parastā cepeškrāsnī.*******
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Vaski4a
08/09/2022
България
Verificēts pircējs
Най-добрият помощник в кухнята
Premium HD9867 се превърна в основния ни уред за готвене. Зеленчуци, пиле, риба, наденички и т.н. Бързо, вкусно, здравословно!
Plusi
Бързо, здравословно и вкусно приготвяне на храна.
Mīnusi
Няма.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Premium HD9867/16 Airfryer XXL
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Premium HD9867/16 Airfryer XXL
Salīdzinājumā ar tauku saturu vistas gaļā un cūkgaļā, kas pagatavota taukvāres katlā un vokpannā.
Tauku noņemšana no 3 neapstrādātiem vistas stilbiņiem, kas pagatavoti 180 °C temperatūrā 24 minūtes.
Salīdzinājumā ar svaigiem fritētiem kartupeļiem, kas pagatavoti standarta Philips taukvāres katlā.
Philips Rapid Air tehnoloģija nodrošina 7 reizes lielāku gaisa plūsmas ātrumu grozā salīdzinājumā ar gaisa plūsmas ātrumu ierīcē Philips Viva Airfryer ar plakanu apakšu.
Tilpums litros ir kopējais pannas tilpums.
Recepšu skaits katrā valstī var atšķirties.
Enerģijas izmaksas, gatavojot vistas krūtiņu (gaisa cepamkatlā 160 °C) vai laša fileju (200 °C) bez iepriekšējas uzsildīšanas, salīdzinot ar A klases cepeškrāsni. Vidējais % balstīts uz laboratorijas mērījumiem ar modeļiem HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Katra modeļa rezultāti var nedaudz atšķirties.
Philips Rapid Air tehnoloģija nodrošina 7 reizes lielāku gaisa plūsmas ātrumu grozā salīdzinājumā ar gaisa plūsmas ātrumu ierīcē Philips Viva Airfryer ar plakanu apakšu.