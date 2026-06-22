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Kraukšķīgs un maigs ēdiens, līdz pat 90% mazāk tauku
Ideāli tvaicēti maigi un sulīgi ēdieni ar patīkamu tekstūru
Gatavojiet karstā gaisā un tvaikā, lai iegūtu vienmērīgi pagatavotu maltīti bez piedegušām vietām
Vairs nekādu tauku nosēdumu, pateicoties tvaika tīrīšanas sistēmai
RapidAir Plus tehnoloģija ar unikālu zvaigznes formas dizainu virza karsto gaisu ap ēdienu un caur to ar lielāku gaisa plūsmas ātrumu, nodrošinot vienmērīgu gatavošanas procesu no iekšpuses un ārpuses, lai radītu gardas mājās pagatavotas maltītes.
9 L Airfryer ar 2 groziem un tvaika funkciju: 6 L izvelkamais grozs pamatēdienam, fritētiem kartupeļiem un iecienītākajiem produktiem un 3 L izvelkamais grozs piedevām un uzkodām. Ietilpst līdz 1100 g fritētu kartupeļu, 1600 g dārzeņu vai 12 vistas stilbiņi. Lielajā grozā ietilpst arī vesela vista ar svaru 1,2 kg.
Automātiski sinhronizē gatavošanas laiku 2 grozos, lai ēdieni būtu gatavi vienlaikus
5.0
no 5
31
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
didito41
22/06/2026
България
Чудесен помощник
Много съм доволна от Philips NA552/00 – храната става вкусна, хрупкава, приготвя се бързо и най-хубавото е, че е здравословна. Уредът е лесен за използване и почистване, което го прави предпочитан помощник за мен в кухнята.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница
Date of Use 2026-05-06
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 5000 NA552/00 Airfryer с двойна кошница
Date of Use 2026-05-06
frytula
04/03/2026
Hrvatska
Najbolji do sada!
Imala sam davno prvi Philipsov airfryer, nakon toga i drugu marku, ali ovaj je stvarno drugi level. Možeš peći više stvari odjednom. Para drži hranu sočnom, a automatsko odmašćivanje je genijalno. U upotrebi je svaki dan.🤍
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija 5000 NA552/00 Airfryer s dvije košare
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija 5000 NA552/00 Airfryer s dvije košare
Anka_45
29/12/2025
Slovenija
Odličen airfryer!
Odlična mi je funkcija s paro - vso hrano lahko pogrejem hitro in ostane veliko boljšega okusa, kot sicer - recimo rižota je ravno prav sočna, nič izsušena. všeč mi je tudi, da lahko v vsaki košari uporabljam različne funkcije; npr pečenje in kuhanje s paro.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija 5000 NA552/00 Airfryer z dvojno košaro
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Serija 5000 NA552/00 Airfryer z dvojno košaro
¹ Salīdzinājumā ar mājās gatavotiem fritētiem kartupeļiem, kas gatavoti parastā taukvāres katlā
² Ārējās laboratorijas veikti mērījumi, pamatojoties uz C vitamīna saturu brokoļos
³ Optimāliem rezultātiem izmantojiet tīrīšanas funkciju ar tvaiku lielajam grozam 15 minūtes pēc katras lietošanas reizes
⁴ Salīdzinājums balstīts uz veselas vistas gatavošanu 80 minūtes ar tvaika un karstā gaisa plūsmas funkciju, salīdzinot ar tikai karstā gaisa plūsmas funkciju
⁵ Ārēja degustācija ar 30 Airfryer lietotājiem
⁶ Iekšējās laboratorijas mērījums NA55x desām salīdzinājumā ar A klases cepeškrāsni. Rezultāti katrai receptei var atšķirties
⁷ Vistas stilbiņš: līdz pat 40% mazāk tauku nekā neapstrādātam produktam