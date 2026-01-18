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Vienlaikus kraukšķīgs un maigi pagatavots ēdiens, līdz pat 90% mazāk tauku
Cep ar karsto gaisu un tvaiku, lai ēdiens būtu vienmērīgi pagatavots, nepiededzinot to
Izcils tvaicēšanas rezultāts ar maigu un izsmalcinātu tekstūru
Atvadies no tauku nosēdumiem, izmantojot tīrīšanu ar tvaiku
RapidAir Plus tehnoloģija ar unikālu zvaigznes formas dizainu virza karsto gaisu ap ēdienu un caur to ar lielāku gaisa plūsmas ātrumu, nodrošinot vienmērīgu gatavošanas procesu no iekšpuses un ārpuses, lai radītu gardas mājās pagatavotas maltītes.
9 L Airfryer ar 2 groziem un tvaika funkciju: 6 L izvelkamais grozs pamatēdienam, fritētiem kartupeļiem un iecienītākajiem produktiem un 3 L izvelkamais grozs piedevām un uzkodām. Ietilpst līdz 1100 g fritētu kartupeļu, 1600 g dārzeņu vai 12 vistas stilbiņi. Lielajā grozā ietilpst arī vesela vista ar svaru 1,2 kg.
Automātiski sinhronizē gatavošanas laiku 2 grozos, lai ēdieni būtu gatavi vienlaikus
3.7
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Crazykmanx
18/01/2026
Україна
Verificēts pircējs
Виріб має чудові функції
Працює чудово, великій функціонал, має багато режимів.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
08/11/2025
Україна
Він крутезний. Дуже задоволена, що його придбала. Поки що вивчаю його ще. Але задоволена приготуванням
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Yarik88
28/02/2026
Україна
Мультипіч Philips NA555/00
Купував в Foxtrot через три тижні вентилятор вмикається з десятого разу у великій чаші. Хотів придбати Tefal порекомендували в магазині Philips так як надійніший. Тепер мені потрібно його возити по сервісним центрам здавати на 14 днів по закону як мені сказали. Не рекомендую!
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry
¹ Salīdzinājumā ar mājās gatavotiem fritētiem kartupeļiem, kas gatavoti parastā taukvāres katlā
² Ārējās laboratorijas veikti mērījumi, pamatojoties uz C vitamīna saturu brokoļos
³ Optimāliem rezultātiem izmantojiet tīrīšanas funkciju ar tvaiku lielajam grozam 15 minūtes pēc katras lietošanas reizes
⁴ Salīdzinājums balstīts uz veselas vistas gatavošanu 80 minūtes ar tvaika un karstā gaisa plūsmas funkciju, salīdzinot ar tikai karstā gaisa plūsmas funkciju
⁵ Ārēja degustācija ar 30 Airfryer lietotājiem
⁶ Iekšējās laboratorijas mērījums NA55x desām salīdzinājumā ar A klases cepeškrāsni. Rezultāti katrai receptei var atšķirties
⁷ Vistas stilbiņš: līdz pat 40% mazāk tauku nekā neapstrādātam produktam