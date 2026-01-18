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  • Pirmais modelis ar diviem groziem un tvaika funkciju
  • Pirmais modelis ar diviem groziem un tvaika funkciju
  • Pirmais modelis ar diviem groziem un tvaika funkciju
  • Pirmais modelis ar diviem groziem un tvaika funkciju
  • Pirmais modelis ar diviem groziem un tvaika funkciju
  • Pirmais modelis ar diviem groziem un tvaika funkciju
  • Pirmais modelis ar diviem groziem un tvaika funkciju
  • Pirmais modelis ar diviem groziem un tvaika funkciju
  • Pirmais modelis ar diviem groziem un tvaika funkciju
  • Pirmais modelis ar diviem groziem un tvaika funkciju
  • Pirmais modelis ar diviem groziem un tvaika funkciju
  • Pirmais modelis ar diviem groziem un tvaika funkciju
  • Pirmais modelis ar diviem groziem un tvaika funkciju
  • Pirmais modelis ar diviem groziem un tvaika funkciju
  • Pirmais modelis ar diviem groziem un tvaika funkciju
  • Pirmais modelis ar diviem groziem un tvaika funkciju

5000. sērijaAirfryer ar diviem groziem

NA551/00

3.7
| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Pirmais modelis ar diviem groziem un tvaika funkciju
Divi grozi fritēšanai, konditorejas izstrādājumiem, cepetim un grilēšanai, viens paredzēts arī tvaicēšanai. RapidAir Plus un Air Steam tehnoloģija gādās, lai jūs varētu baudīt nevainojami pagatavotus ēdienus
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Vienlaicīgi gatavi divi dažādi produkti

Pirmais modelis ar diviem groziem un tvaika funkciju

  • Vienlaikus kraukšķīgs un maigi pagatavots ēdiens, līdz pat 90% mazāk tauku

  • Cep ar karsto gaisu un tvaiku, lai ēdiens būtu vienmērīgi pagatavots, nepiededzinot to

  • Izcils tvaicēšanas rezultāts ar maigu un izsmalcinātu tekstūru

  • Atvadies no tauku nosēdumiem, izmantojot tīrīšanu ar tvaiku

Ideāli kraukšķīgs un vienmērīgi pagatavots ēdiens, līdz pat 90% mazāk tauku¹

Ideāli kraukšķīgs un vienmērīgi pagatavots ēdiens, līdz pat 90% mazāk tauku¹

RapidAir Plus tehnoloģija ar unikālu zvaigznes formas dizainu virza karsto gaisu ap ēdienu un caur to ar lielāku gaisa plūsmas ātrumu, nodrošinot vienmērīgu gatavošanas procesu no iekšpuses un ārpuses, lai radītu gardas mājās pagatavotas maltītes.

2 grozi un 2 izmēri jebkurai maltītei

2 grozi un 2 izmēri jebkurai maltītei

9 L Airfryer ar 2 groziem un tvaika funkciju: 6 L izvelkamais grozs pamatēdienam, fritētiem kartupeļiem un iecienītākajiem produktiem un 3 L izvelkamais grozs piedevām un uzkodām. Ietilpst līdz 1100 g fritētu kartupeļu, 1600 g dārzeņu vai 12 vistas stilbiņi. Lielajā grozā ietilpst arī vesela vista ar svaru 1,2 kg.

Iestatiet, lai ēdieni tiktu pagatavoti vienlaikus

Iestatiet, lai ēdieni tiktu pagatavoti vienlaikus

Automātiski sinhronizē gatavošanas laiku 2 grozos, lai ēdieni būtu gatavi vienlaikus

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Atsauksmes

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3.7

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2

18/01/2026

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Виріб має чудові функції

Працює чудово, великій функціонал, має багато режимів.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

08/11/2025

Україна

Україна

Він крутезний. Дуже задоволена, що його придбала. Поки що вивчаю його ще. Але задоволена приготуванням

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

28/02/2026

Україна

Україна

Мультипіч Philips NA555/00

Купував в Foxtrot через три тижні вентилятор вмикається з десятого разу у великій чаші. Хотів придбати Tefal порекомендували в магазині Philips так як надійніший. Тепер мені потрібно його возити по сервісним центрам здавати на 14 днів по закону як мені сказали. Не рекомендую!

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Мультипіч Philips Ovi Ultra NA555/00 Мультипіч Philips Ovi Ultra з функцією SteamFry

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Atrunas

  1. ¹ Salīdzinājumā ar mājās gatavotiem fritētiem kartupeļiem, kas gatavoti parastā taukvāres katlā

  2. ² Ārējās laboratorijas veikti mērījumi, pamatojoties uz C vitamīna saturu brokoļos

  3. ³ Optimāliem rezultātiem izmantojiet tīrīšanas funkciju ar tvaiku lielajam grozam 15 minūtes pēc katras lietošanas reizes

  4. ⁴ Salīdzinājums balstīts uz veselas vistas gatavošanu 80 minūtes ar tvaika un karstā gaisa plūsmas funkciju, salīdzinot ar tikai karstā gaisa plūsmas funkciju

  5. ⁵ Ārēja degustācija ar 30 Airfryer lietotājiem

  6. ⁶ Iekšējās laboratorijas mērījums NA55x desām salīdzinājumā ar A klases cepeškrāsni. Rezultāti katrai receptei var atšķirties

  7. ⁷ Vistas stilbiņš: līdz pat 40% mazāk tauku nekā neapstrādātam produktam