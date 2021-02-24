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Izbeigta ražošana
Izstrādāts kopā ar prestižo Štutgartes universitāti, Philips ProMix ir unikāla, mūsdienīga tehnoloģija, kas izmanto īpašu trīsstūrveida formu, lai nodrošinātu optimālu produktu plūsmu un maksimālu veiktspēju ātrākai un vienmērīgākai blendēšanai.
Jaudīgs un uzticams 800 W motors, kas var darbināt lielu piederumu klāstu, lai apstrādātu gandrīz jebkuru produktu un sniegtu lieliskus rezultātus gatavošanas laikā.
Īpaša viļņa forma blendera kāta apakšējā daļā nodrošina, ka blenderēšanas laikā nebūs nekādas šļakstīšanās vai netīrības.
4.5
no 5
14
Atsauksmes
86%
ieteica šo produktu
Mariuszradom
24/02/2021
Polska
Polecam
Działa jak szalony godny polecenia wiele przystawek
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1675/90 Blender ręczny
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1675/90 Blender ręczny
MagdaM1
20/12/2017
Polska
ten produkt ułatwia życie bardziej niż bym się tego spodziewała
Blender jest łatwy w użyciu i co bardzo ważne łatwy w czyszczeniu.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1675/90 Blender ręczny
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1675/90 Blender ręczny
Piotreq
17/02/2015
Polska
Bardzo dobry blender, bogato wyposażony.
Blender jest dość ciężki ale dobrze wyprofilowany, dzięki czemu pewnie trzyma się go podczas pracy. Łatwy montaż i demontaż przystawek za pomocą jednego przycisku nie wymaga użycia siły. Dobrym rozwiązaniem jest też płynna regulacja obrotów blendera za pomocą jednego przycisku. Blender jest bogato wyposażony, fajnym rozwiązaniem jest przystawka do robienia pure które wychodzi bardzo gładkie. Tu znalazłem małą wadę, zanim się zacznie pracować to łopatka potrafi wyskoczyć pomimo dokręcenia jej zgodnie z instrukcją. Podczas pracy nie ma żadnego problemu. Pozytywnie zaskoczyło mnie to, że podczas miksowania blender nie chlapie po całej kuchni. Blender jest też łatwy do mycia, a dzięki poradom z instrukcji obsługi trwa to dosłownie kilka sekund. Z czystym sumieniem mogę polecić ten blender rodzicom małych dzieci którzy prawie codziennie muszą coś zmiksować.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1675/90 Blender ręczny
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1675/90 Blender ręczny