Urządzenie jest solidnie wykonane i świetnie robi to, do czego jest przeznaczone. Sam blender bardzo dobrze leży w dłoni. Świetnie spisuje się spust, którym poprzez siłę naciśnięcia reguluje się moc urządzenia - można sobie spokojnie zacząć rozdrabniać bez zapryskiwania całej kuchni i w razie potrzeb zwiększać obroty. Największą jednak zaletą jest cały zestaw końcówek. Rozdrabniacz w kilka sekund posiekał orzechy do rozmiaru ziaren piasku. Trzepaczka fajnie ubiła ciasto na naleśniki - wyszły bardzo pulchne i "napowietrzone". Końcówka do puree z małymi trudnościami, bo kilka razy trzeba ją było oczyścić, ale w końcu poradziła sobie z pieczonymi burakami i batatami. Z gotowanymi ziemniakami nie ma problemu. Przygotowując większe owoce czy warzywa do zblendowania, warto pokroić wcześniej składniki na mniejsze kawałki, wtedy np. koktajl z jabłek gotowy jest w kilka sekund. Po wykonanej pracy, urządzenie łatwo rozmontowuje się i sprawnie myje. Nie ma niepotrzebnych zakamarków, w których gromadziłyby się resztki jedzenia. Podsumowując jest to bardzo fajny zestaw i w cenie jednego urządzenia dostajemy tak naprawdę cztery różne narzędzia, które ułatwią przygotowanie naprawdę różnorodnych dań.