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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Hand blender HR1675/90
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Hand blender HR1675/90
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Hand blender HR1675/90
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Hand blender HR1675/90
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Hand blender HR1675/90
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Hand blender HR1675/90
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Hand blender HR1675/90
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Hand blender HR1675/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Hand blender HR1675/90
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Hand blender HR1675/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Hand blender HR1675/90
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Hand blender HR1675/90
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Hand blender HR1675/90
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Hand blender HR1675/90
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Hand blender HR1675/90
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Hand blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Hand blender HR1675/90
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Hand blender HR1675/90
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Hand blender HR1675/90
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Hand blender HR1675/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Hand blender HR1675/90
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Hand blender HR1675/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Hand blender HR1675/90

Izbeigta ražošana

HR1675/90

HR1675/90

4.5

| (14) Atsauksmes | 86% ieteica šo produktu

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Optimāla plūsma un blendēšanas veiktspēja

Optimāla plūsma un blendēšanas veiktspēja

Izstrādāts kopā ar prestižo Štutgartes universitāti, Philips ProMix ir unikāla, mūsdienīga tehnoloģija, kas izmanto īpašu trīsstūrveida formu, lai nodrošinātu optimālu produktu plūsmu un maksimālu veiktspēju ātrākai un vienmērīgākai blendēšanai.

Jaudīgs 800 W motors izciliem blendēšanas rezultātiem

Jaudīgs 800 W motors izciliem blendēšanas rezultātiem

Jaudīgs un uzticams 800 W motors, kas var darbināt lielu piederumu klāstu, lai apstrādātu gandrīz jebkuru produktu un sniegtu lieliskus rezultātus gatavošanas laikā.

Pretizšļakstīšanās asmens aizsargs ar īpašu viļņa formu

Pretizšļakstīšanās asmens aizsargs ar īpašu viļņa formu

Īpaša viļņa forma blendera kāta apakšējā daļā nodrošina, ka blenderēšanas laikā nebūs nekādas šļakstīšanās vai netīrības.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.5

no 5

14

Atsauksmes

86%

ieteica šo produktu

3
1

24/02/2021

Polska

Polska

Polecam

Działa jak szalony godny polecenia wiele przystawek

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1675/90 Blender ręczny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1675/90 Blender ręczny

20/12/2017

Polska

Polska

ten produkt ułatwia życie bardziej niż bym się tego spodziewała

Blender jest łatwy w użyciu i co bardzo ważne łatwy w czyszczeniu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1675/90 Blender ręczny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1675/90 Blender ręczny

17/02/2015

Polska

Polska

Bardzo dobry blender, bogato wyposażony.

Blender jest dość ciężki ale dobrze wyprofilowany, dzięki czemu pewnie trzyma się go podczas pracy. Łatwy montaż i demontaż przystawek za pomocą jednego przycisku nie wymaga użycia siły. Dobrym rozwiązaniem jest też płynna regulacja obrotów blendera za pomocą jednego przycisku. Blender jest bogato wyposażony, fajnym rozwiązaniem jest przystawka do robienia pure które wychodzi bardzo gładkie. Tu znalazłem małą wadę, zanim się zacznie pracować to łopatka potrafi wyskoczyć pomimo dokręcenia jej zgodnie z instrukcją. Podczas pracy nie ma żadnego problemu. Pozytywnie zaskoczyło mnie to, że podczas miksowania blender nie chlapie po całej kuchni. Blender jest też łatwy do mycia, a dzięki poradom z instrukcji obsługi trwa to dosłownie kilka sekund. Z czystym sumieniem mogę polecić ten blender rodzicom małych dzieci którzy prawie codziennie muszą coś zmiksować.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1675/90 Blender ręczny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR1675/90 Blender ręczny

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā