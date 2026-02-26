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  • Izcila tīrīšana dažās sekundēs.*
  • Izcila tīrīšana dažās sekundēs.*
  • Izcila tīrīšana dažās sekundēs.*
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  • Izcila tīrīšana dažās sekundēs.*
  • Izcila tīrīšana dažās sekundēs.*

Izbeigta ražošana

Philips Sonicare For KidsKompakti zobu birstes uzgaļi

HX6032/33

4.9
| (80) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Izcila tīrīšana dažās sekundēs.*
Sonicare For Kids zobu birstes uzgalis ir lieliski piemērots bērnu mutēm ar augošiem zobiem. Tas darbojas tikai ar For Kids zobu birsti, lai kopā sniegtu drošu un patīkamu zobu tīrīšanas pieredzi, kas bērniem šķiet jautra un ļauj izstrādāt pieradumu.
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Tīra un aizsargā bērnu zobus, no 3 gadu vecuma

Izcila tīrīšana dažās sekundēs.*

  • Komplektā 2 gab.

  • Kompakts izmērs

  • Uzspraužams

  • Ērta tīrīšana bērniem

No 3 gadu vecuma

No 3 gadu vecuma

Philips Sonicare For Kids standarta zobu birstes uzgalim ir konturēts profils, kas piemērots jūsu bērnu vecumā no 3 gadiem zobiem, un mīksti sari saudzīgai tīrīšanai. Birstes uzgaļa aizmugurē ir gumijas uzlika drošākai, patīkamākai tīrīšanai. Pieejams arī lielāks standarta izmērs bērniem vecumā no 7 gadiem.

Izcila tīrīšana, maksimāli izmantojot katru sekundi

Izcila tīrīšana, maksimāli izmantojot katru sekundi

Sonic jauda sniedz iespēju pilnvērtīgi izmantot ierobežoto laiku, ko bērni atvēl zobu tīrīšanai, izkopjot veselīgus ieradumus un pieslīpējot tīrīšanas tehniku.

Philips Sonicare uzlabotā Sonic tehnoloģija

Philips Sonicare uzlabotā Sonic tehnoloģija

Philips Sonicare uzlabotā Sonic tehnoloģija raida ūdens plūsmu starp zobiem un tās birstes kustības atdala un notīra aplikumu, katru dienu nodrošinot izcilu tīrību.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

80

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2

26/02/2026

Polska

Polska

Fajny produkt

Końcówki są tanie i wytrzymałe. Ogólnie cała szczoteczka jest super. No I szybka wysyłka. Jeden dzień roboczy. Polecam

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6042/90 Zestaw 2 końcówek szczoteczki

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6042/90 Zestaw 2 końcówek szczoteczki

30/11/2023

Polska

Polska

Świetne główki

Dzieciaki zadowolone, dobra jakość, przystępna cena. Polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat

28/11/2023

Polska

Polska

Najlepsze dla dziecka!

Dzieci uwielbiają tę końcówkę! pasuje nie tylko do szczoteczki Philips Sonicare For Kids, ale rowniez do tej dla doroslych. Miękkie i wytrzymałe włókna

Plusi

Miękkie włókna

Mīnusi

brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste