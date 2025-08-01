Citi elementi lodziņā
- Sonicare for Kids rokturis
- Sonicare For Kids zobu sukas uzgalis
- Standarta lādētājs
- Sparkly uzlīmes
HX6352/11
Interaktīva skaņas jauda. Lielāka jautrība, labāka tīrīšana
Interesants veids, kā bērniem iemācīt tīrīt zobus. Philips Sonicare For Kids Bluetooth zobu birste mijiedarbojas ar jautru lietotni, kas palīdz bērniem tīrīt zobus labāk un pareizi. Bērniem ir interesanti, kamēr viņi apgūst vienmēr aktuālas tīrīšanas metodes.Skatīt visas priekšrocības
Pieejams:
Ja jums pienākas PVN atvieglojumi par medicīnas precēm, varat to pieprasīt par šo preci. PVN summa tiks atskaitīta no iepriekš norādītās cenas. Skatīt precīzu informāciju savā pirkumu grozā.
Izmantojot Philips Sonicare For Kids zobu birsti un lietotni bērni var patstāvīgi uzzināt, kā pareizi tīrīt zobus. Lietotne tiek sinhronizēta ar bērna Sonic zobu birsti Bluetooth savienojuma veidā, lai demonstrētu pareizas tīrīšanas metodes un sekotu līdzi sniegumam. Bērni var arī uzzināt, cik labi viņi tīra zobus un saņemt apbalvojumu par labi paveiktu darbu. Izglītojoša un efektīva, 98% aptaujāto vecāku apliecina, ka ir vieglāk pierunāt bērnus tīrīt zobus ilgāk un labāk. Tas ir jautrs veids, kā palīdzēt bērniem izkopt veselīgas mutes kopšanas paradumus visai dzīvei.
Fiksējiet tīrīšanas laiku arī tad, kad neizmantojat lietotni
Interaktīva jautrība un Philips Sonicare tehnoloģija
Mūsu Philips Sonicare For Kids zobu birste un lietotne sniedz jaunu jautrības līmeni zobu tīrīšanai. Lietotnes galvenais personāžs ir piemīlīgais Sparkly, kuram ļoti patīk tīri zobi. Bērni rūpējas par Sparkly, kamēr lietotnes zobu tīrīšanas skolotājs aicina tīrīt zobus ilgāk un labāk. Katru reizi, kad zobi ir labi iztīrīti, Sparkly kļūst priecīgāks un bērni saņem balvas par veiksmīgām tīrīšanas reizēm. Bērni var atbloķēt piederumus, lai padarītu Sparkly izskatu sev tīkamāku, vai arī laimēt pārtiku Sparkly, kuram patīk ēst veselīgi. Vecāki var paši izvēlēties lietotnē pieejamās balvas.
