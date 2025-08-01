Meklējamie vārdi

    Philips Sonicare For Kids Sonic elektriskā zobu birste

    HX6322/12

    Interaktīva skaņas jauda. Lielāka jautrība, labāka tīrīšana

    Interesants veids, kā bērniem iemācīt tīrīt zobus. Philips Sonicare For Kids Bluetooth zobu birste mijiedarbojas ar jautru lietotni, kas palīdz bērniem tīrīt zobus labāk un pareizi. Bērniem ir interesanti, kamēr viņi apgūst vienmēr aktuālas tīrīšanas metodes.

    Aizraujošs veids, kā sākt veselīgus ieradumus

    • Iebūvēts Bluetooth®
    • Apmācības lietotne
    • 2 zobu birstes uzgaļi
    • 2 režīmi
    98% vecāku apliecina, ka bērni tīra zobus ilgāk un labāk*

    98% vecāku apliecina, ka bērni tīra zobus ilgāk un labāk*

    Izmantojot Philips Sonicare For Kids zobu birsti un lietotni bērni var patstāvīgi uzzināt, kā pareizi tīrīt zobus. Lietotne tiek sinhronizēta ar bērna Sonic zobu birsti Bluetooth savienojuma veidā, lai demonstrētu pareizas tīrīšanas metodes un sekotu līdzi sniegumam. Bērni var arī uzzināt, cik labi viņi tīra zobus un saņemt apbalvojumu par labi paveiktu darbu. Izglītojoša un efektīva, 98% aptaujāto vecāku apliecina, ka ir vieglāk pierunāt bērnus tīrīt zobus ilgāk un labāk. Tas ir jautrs veids, kā palīdzēt bērniem izkopt veselīgas mutes kopšanas paradumus visai dzīvei.

    Interaktīvā lietotne piesaista bērnus zobu tīrīšanai

    Aizraujoši apbalvojumi par veiksmīgu zobu tīrīšanu

    Mūsu Philips Sonicare For Kids zobu birste un lietotne sniedz jaunu jautrības līmeni zobu tīrīšanai. Lietotnes galvenais personāžs ir piemīlīgais Sparkly, kuram ļoti patīk tīri zobi. Bērni rūpējas par Sparkly, kamēr lietotnes zobu tīrīšanas skolotājs aicina tīrīt zobus ilgāk un labāk. Katru reizi, kad zobi ir labi iztīrīti, Sparkly kļūst priecīgāks un bērni saņem balvas par veiksmīgām tīrīšanas reizēm. Bērni var atbloķēt piederumus, lai padarītu Sparkly izskatu sev tīkamāku, vai arī laimēt pārtiku Sparkly, kuram patīk ēst veselīgi. Vecāki var paši izvēlēties lietotnē pieejamās balvas.

    Tehniskā specifikācija

    • Strāvas padeve

      Spriegums
      110-220 V

    • Tehniskā specifikācija

      Akumulators
      Uzlādējams
      Akumulatora tips
      Litija jonu
      Enerģijas patēriņš
      Gaidstāves režīmā bez displeja <0,5 W

    • Dizains un apdare

      Krāsa
      Violeta

    • Serviss

      Garantija
      2 gadu ierobežota garantija

    • Saderība

      Android saderība
      • Android tālruņi
      • Bluetooth 4.0 iespējoti planšetdatori
      iOS saderība
      • iPhone 4S vai jaunāks
      • iPad 3 vai jaunāks
      • ar iOS7 operētājsistēmu

    • Vienkārša lietošana

      Rokturis
      • Gumijas rokturis ērtai lietošanai
      • Plāns ergonomisks dizains
      Akumulatora indikators
      Lampiņa norāda baterijas statusu
      Birstes uzgaļu sistēma
      Viegli uzspraužami birstes uzgaļi

    • Komplektā iekļautie piederumi

      Rokturis
      1 Sonicare For Kids rokturis ar Bluetooth
      Uzlīmes
      • 8 pielāgošanas uzlīmes
      • 2 papildu uzlīmes
      Suku uzgaļi
      • 1 Sonicare for Kids standarts
      • 1 Sonicare for Kids kompakts
      Lādētājs
      1

    • Tīrīšanas veiktspēja

      Veselības ieguvumi
      Veselīgiem zobu kopšanas ieradumiem
      Sniegums
      Par 75% efektīvāk*
      Taimeris
      KidTimer un Quadpacer
      Ātrums
      Līdz 62 000 birstes kustību/min

    • Režīmi

      Jaudas režīmi
      2

    • Programmatūras atbalsts

      Programmatūras atjauninājumi
      Philips piedāvā attiecīgus programmatūras atjauninājumus 2 gadus pēc iegādes datuma.

    Kas ir kārbā?

    Citi elementi lodziņā

    • Sonicare for Kids rokturis
    • Sonicare For Kids zobu sukas uzgalis
    • Standarta lādētājs
    • Sparkly uzlīmes

