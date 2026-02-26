30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Komplektā 1 uzgalis
Standarta izmērs
Uzspraužams
Ērta tīrīšana bērniem
Klīniski pierādīts, ka Philips Sonicare For Kids birstes uzgalis nodrošina labāku aplikuma notīrīšanu nekā parastā zobu birste. Palīdziet bērniem spert pirmos soļus zobu tīrīšanā ar labāku aizsardzību pret bojāšanos un patīkamākām vizītēm pie zobārsta. Garantēti labāki zobu pārbaužu rezultāti, vai arī atdosim jums naudu.
Philips Sonicare For Kids standarta zobu birstes uzgalim ir konturēts profils, kas piemērots to jūsu bērnu zobiem, kuri ir vecāki par 7 gadiem, un mīksti sari saudzīgai tīrīšanai. Birstes uzgaļa aizmugurē ir gumijas uzlika drošākai, patīkamākai tīrīšanai. Pieejams arī mazākā, kompaktā izmērā bērniem, kas ir vecāki par 4 gadiem.
Sonic jauda sniedz iespēju pilnvērtīgi izmantot ierobežoto laiku, ko bērni atvēl zobu tīrīšanai, izkopjot veselīgus ieradumus un pieslīpējot tīrīšanas tehniku.
4.9
no 5
80
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Miki19
26/02/2026
Polska
Fajny produkt
Końcówki są tanie i wytrzymałe. Ogólnie cała szczoteczka jest super. No I szybka wysyłka. Jeden dzień roboczy. Polecam
Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6042/90 Zestaw 2 końcówek szczoteczki
Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6042/90 Zestaw 2 końcówek szczoteczki
30/11/2023
Polska
Świetne główki
Dzieciaki zadowolone, dobra jakość, przystępna cena. Polecam
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat
Krzysztof 993
28/11/2023
Polska
Najlepsze dla dziecka!
Dzieci uwielbiają tę końcówkę! pasuje nie tylko do szczoteczki Philips Sonicare For Kids, ale rowniez do tej dla doroslych. Miękkie i wytrzymałe włókna
Plusi
Miękkie włókna
Mīnusi
brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat
Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste