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  • Izcila tīrīšana dažās sekundēs.*
  • Izcila tīrīšana dažās sekundēs.*

Izbeigta ražošana

Philips Sonicare For KidsStandarta zobu birstes uzgaļi

HX6041/11

4.9
| (80) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Izcila tīrīšana dažās sekundēs.*
Sonicare For Kids zobu birstes uzgalis ir lieliski piemērots bērnu mutēm ar augošiem zobiem. Tas darbojas tikai ar For Kids zobu birsti, lai kopā sniegtu drošu un patīkamu zobu tīrīšanas pieredzi, kas bērniem šķiet jautra un ļauj izstrādāt pieradumu.
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Tīra un aizsargā bērnu zobus 4+

Izcila tīrīšana dažās sekundēs.*

  • Komplektā 1 uzgalis

  • Standarta izmērs

  • Uzspraužams

  • Ērta tīrīšana bērniem

Līdz pat 75% efektīvāka nekā parastā zobu birste

Līdz pat 75% efektīvāka nekā parastā zobu birste

Klīniski pierādīts, ka Philips Sonicare For Kids birstes uzgalis nodrošina labāku aplikuma notīrīšanu nekā parastā zobu birste. Palīdziet bērniem spert pirmos soļus zobu tīrīšanā ar labāku aizsardzību pret bojāšanos un patīkamākām vizītēm pie zobārsta. Garantēti labāki zobu pārbaužu rezultāti, vai arī atdosim jums naudu.

Vecums 7+

Vecums 7+

Philips Sonicare For Kids standarta zobu birstes uzgalim ir konturēts profils, kas piemērots to jūsu bērnu zobiem, kuri ir vecāki par 7 gadiem, un mīksti sari saudzīgai tīrīšanai. Birstes uzgaļa aizmugurē ir gumijas uzlika drošākai, patīkamākai tīrīšanai. Pieejams arī mazākā, kompaktā izmērā bērniem, kas ir vecāki par 4 gadiem.

Izcila tīrīšana, maksimāli izmantojot katru sekundi

Izcila tīrīšana, maksimāli izmantojot katru sekundi

Sonic jauda sniedz iespēju pilnvērtīgi izmantot ierobežoto laiku, ko bērni atvēl zobu tīrīšanai, izkopjot veselīgus ieradumus un pieslīpējot tīrīšanas tehniku.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

80

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2

26/02/2026

Polska

Polska

Fajny produkt

Końcówki są tanie i wytrzymałe. Ogólnie cała szczoteczka jest super. No I szybka wysyłka. Jeden dzień roboczy. Polecam

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6042/90 Zestaw 2 końcówek szczoteczki

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6042/90 Zestaw 2 końcówek szczoteczki

30/11/2023

Polska

Polska

Świetne główki

Dzieciaki zadowolone, dobra jakość, przystępna cena. Polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat

28/11/2023

Polska

Polska

Najlepsze dla dziecka!

Dzieci uwielbiają tę końcówkę! pasuje nie tylko do szczoteczki Philips Sonicare For Kids, ale rowniez do tej dla doroslych. Miękkie i wytrzymałe włókna

Plusi

Miękkie włókna

Mīnusi

brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par For Kids HX6032/33 Końcówka dla dzieci 3+ lat

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Atrunas

  1. Likvidē līdz 7 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste