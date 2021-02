Trīs režīmi, trīs intensitātes iestatījumi

Šo zobu birsti ir iespējams individuāli pielāgot jūsu vajadzībām, izvēloties kādu no trīs režīmiem un trīs intensitātes pakāpēm. Clean režīms ir nepārspējamas tīrīšanas standarts. White režīms ir ideāli piemērots aplikuma noņemšanai. Savukārt Gum Care režīmā zobu birste papildus darbojas vienu minūti īpaši saudzīgā režīmā, ļaujot jums saudzīgi masēt smaganas. Trīs intensitātes iestatījumi no kreisās uz labo pusi ļauj jums pārslēgties no "augstas" intensitātes režīma "zemākas" intensitātes režīmos.