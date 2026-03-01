Meklējamie vārdi

  • Labāka kopšana jutīgiem zobiem un smaganām Labāka kopšana jutīgiem zobiem un smaganām Labāka kopšana jutīgiem zobiem un smaganām

    Philips Sonicare Series 6100 Elektriskā zobu birste

    HX7403/07

    Overall rating / 5
    • Atsauksmes Atsauksmes Atsauksmes

    Labāka kopšana jutīgiem zobiem un smaganām

    Rūpīga tīrīšana var būt saudzīga pret jutīgiem zobiem un smaganām un noņemt 10x vairāk aplikuma*. Nākamās paaudzes Sonicare tehnoloģija nodrošina iedarbīgu, taču saudzīgu tīrīšanu pat grūti aizsniedzamās vietās.

    Skatīt visas priekšrocības

    Pieejams:

    Philips Sonicare Series 6100 Elektriskā zobu birste

    Līdzīgi produkti

    Skatīt visu 6000. sērija

    Labāka kopšana jutīgiem zobiem un smaganām

    Saudzīgi likvidē 10x vairāk aplikuma*

    • Noņem 10x vairāk aplikuma*
    • Saudzīga jutīgiem zobiem un smaganām
    • Nākamās paaudzes Sonicare tehnoloģija
    • Vizuāls spiediena sensors
    • 2 tīrīšanas režīmi, 3 intensitātes līmeņi
    Ļoti maiga kopšana jutīgiem zobiem

    Ļoti maiga kopšana jutīgiem zobiem

    Arī jutīgus zobus un smaganas var notīrīt ar saudzējošu rūpību. Šim S2 Sensitive sukas uzgalim ir unikāla konstrukcija — tam ir gari, izcili mīksti sari, kas padara maigu katru sukas pieskārienu. Vairāk nekā 3000 blīvi izvietotie sari palīdzēs notīrīt 10x vairāk aplikuma nekā manuālā zobu suka*.

    Nākamās paaudzes Sonicare tehnoloģija

    Nākamās paaudzes Sonicare tehnoloģija

    Šai elektriskajai zobu sukai izmantota mūsu nākamās paaudzes Sonicare tehnoloģija, lai sniegtu jums vienādu tīrību visā mutes dobumā. Sukas motors automātiski regulē jaudu, tāpēc, sasniedzot grūtāk tīrāmas vietas, tās veiktspēja nemazinās. Līdz pat 62 000 sukas kustību maigi un vienlaikus efektīvi notīrīs zobus un smaganas. Sonicare Fluid Action sistēma, virzot šķidrumu dziļi starp zobiem un gar smaganu līniju, uzlabos saru veiktspēju.

    Spiediena sensors palīdzēs aizsargāt smaganas

    Spiediena sensors palīdzēs aizsargāt smaganas

    Sonicare elektriskās zobu sukas apakšā ir gaismas aplis, kas atgādina, ja tīrāt ar pārāk lielu spiedienu. Ja iedegas gaisma, samaziniet spiedienu un tā pasargājiet smaganas.

    Izvēlieties sev piemērotāko tīrīšanu

    Izvēlieties sev piemērotāko tīrīšanu

    Uzlabojiet zobu kopšanas efektivitāti ar 6 tīrīšanas iestatījumiem. Varat izvēlēties gan nedaudz stingrāku spiedienu, gan nevainojamu tīrību. Izvēlieties vai nu Clean, vai Sensitive režīmu un kādu no trim tīrīšanas intensitātes iestatījumiem.

    Tāpēc zobu suka būs pieejama vienmēr un visur

    Tāpēc zobu suka būs pieejama vienmēr un visur

    Ceļojumu futrālī varēsit ņemt ierīci līdzi, kur vien dosities. Tas ir ne vien pietiekami izturīgs, lai droši glabātu jūsu Sonicare zobu suku, bet arī pietiekami kompakts, lai ietilptu jebkurā somā, tāpēc tas būs lielisks ceļojuma pavadonis.

    Tīrīšanas sesijas uzraudzība

    Tīrīšanas sesijas uzraudzība

    Sonicare zobu tīrīšanas taimeri palīdzēs pieskatīt tīrīšanas sesiju. Ik pēc 20 sekundēm BrushPacer mudinās jūs pievērsties citai zonai. Pēc 2 minūtēm SmartTimer parādīs tīrīšanas sesijas beigas.

    Vienmēr labākā iespējamā tīrīšana ar zobu suku uzgaļu nomaiņas atgādinājumiem

    Vienmēr labākā iespējamā tīrīšana ar zobu suku uzgaļu nomaiņas atgādinājumiem

    Vai zinājāt, ka pēc trim mēnešiem zobu suku uzgaļi zaudē savu efektivitāti? Zobu veselības speciālisti iesaka regulāri mainīt zobu suku uzgaļus, tāpēc Philips Sonicare zobu sukām ir pieejama zobu suku uzgaļu nomaiņas atgādinājumu sistēma. Tā seko līdzi tam, cik bieži un cik intensīvi tīrāt zobus, un vajadzīgajā brīdī atgādina, ka pienācis laiks jaunai sukai.

    21 diena regulārai tīrīšanai

    21 diena regulārai tīrīšanai

    Ar vienu uzlādi varat regulāri tīrīt zobus līdz pat 21 dienai, padarot zobu tīrīšanas rutīnu daudz vienkāršāku.

    Tehniskā specifikācija

    • Intensitāte

      Augsta
      Labāka tīrīšana
      Vidēja
      Tīrīšanai ikdienā
      Zema
      Jutīgiem zobiem un smaganām

    • Strāvas padeve

      Spriegums
      100-240 V

    • Tehniskā specifikācija

      Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai)
      21 diena
      Akumulators
      Uzlādējams
      Enerģijas patēriņš
      Gaidstāves režīmā bez displeja 0,08 W
      Akumulatora tips
      Litija jonu

    • Dizains un apdare

      Krāsa
      Jūras zils

    • Serviss

      Garantija
      2 gadu ierobežota garantija

    • Vienkārša lietošana

      Roktura saderība
      Viegli uzspraužami birstes uzgaļi
      Rokturis
      Plāns ergonomisks dizains
      Akumulatora indikators
      Izgaismota ikona norāda baterijas darbmūžu
      Ceļojumu futrālis
      Ceļojumu futrālis
      Taimeris
      BrushPacer un SmartTimer

    • Komplektā iekļautie piederumi

      Rokturis
      1 6100. sērijas elektriskā zobu suka
      Birstes uzgalis
      3 S2 Sensitive
      Ceļojumu futrālis
      1 ceļojumu futrālis
      Lādētājs
      1 USB-A lādētājs

    • Tīrīšanas veiktspēja

      Nosēdumu noņemšana
      Līdz 10 reizēm efektīvāka*
      Ātrums
      62 000 sukas kustību/min

    • Režīmi

      Tīrīšana
      Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā
      Jutīgais režīms
      Jutīgiem zobiem un smaganām

    • Smart sensoru tehnoloģija

      Informācija par tīrīšanas spiedienu
      • Gaismas gredzens izgaismojas violetā krāsā
      • Vibrācija un pulsējoša skaņa
      Nomaiņas atgādinājums
      BrushSync informē, kad jānomaina sukas uzgalis

    Badge-D2C

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.
    Clippin

    Atrast rezerves daļas vai piederumus

    Doties pie detaļām un piederumiem

    Piederumi

    Ieteiktās preces

    Nesen skatītie produkti

    Atsauksmes

    Esi pirmais, kurš novērtēs šo produktu

    • grūti aizsniedzamās vietās salīdzinājumā ar parasto zobu suku pēc 6 nedēļām.

    Mutes veselības aprūpe:

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Visas tiesības aizsargātas

    By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.