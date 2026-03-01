HX7411/10
Labāka kopšana jutīgiem zobiem un smaganām
Rūpīga tīrīšana var būt saudzīga pret jutīgiem zobiem un smaganām un noņemt 10x vairāk aplikuma*. Nākamās paaudzes Sonicare tehnoloģija nodrošina iedarbīgu, taču saudzīgu tīrīšanu pat grūti aizsniedzamās vietās.Skatīt visas priekšrocības
Ja jums pienākas PVN atvieglojumi par medicīnas precēm, varat to pieprasīt par šo preci. PVN summa tiks atskaitīta no iepriekš norādītās cenas. Skatīt precīzu informāciju savā pirkumu grozā.
Arī jutīgus zobus un smaganas var notīrīt ar saudzējošu rūpību. Šim S2 Sensitive sukas uzgalim ir unikāla konstrukcija — tam ir gari, izcili mīksti sari, kas padara maigu katru sukas pieskārienu. Vairāk nekā 3000 blīvi izvietotie sari palīdzēs notīrīt 10x vairāk aplikuma nekā manuālā zobu suka*.
Šai elektriskajai zobu sukai izmantota mūsu nākamās paaudzes Sonicare tehnoloģija, lai sniegtu jums vienādu tīrību visā mutes dobumā. Sukas motors automātiski regulē jaudu, tāpēc, sasniedzot grūtāk tīrāmas vietas, tās veiktspēja nemazinās. Līdz pat 62 000 sukas kustību maigi un vienlaikus efektīvi notīrīs zobus un smaganas. Sonicare Fluid Action sistēma, virzot šķidrumu dziļi starp zobiem un gar smaganu līniju, uzlabos saru veiktspēju.
Sonicare elektriskās zobu sukas apakšā ir gaismas aplis, kas atgādina, ja tīrāt ar pārāk lielu spiedienu. Ja iedegas gaisma, samaziniet spiedienu un tā pasargājiet smaganas.
Uzlabojiet zobu kopšanas efektivitāti ar 9 tīrīšanas iestatījumiem. Varat izvēlēties jebko — gan nedaudz spēcīgāku spiedienu, gan īpašu tīrīšanas veidu. Izvēlieties režīmu Clean, Sensitive vai White, kā arī vienu no trim tīrīšanas intensitātes iestatījumiem.
Sasniedziet savus mutes veselības mērķus ar Sonicare zobu suku un lietotni. Tie lieliski sadarbojas, lai sniegtu tīrīšanas ieteikumus un tieši jums īpaši pielāgotu saturu. Kopā jūs varēsit sasniegt visu iecerēto.
Izmantojot ceļojumu uzlādes futrāli ar iemontētu uzlādes ligzdu, ceļojot varēsit uzlādēt ierīci. Futrālis ir pietiekami izturīgs, lai aizsargātu jūsu Sonicare zobu suku, un pietiekami kompakts, lai to varētu viegli ielikt jebkurā somā, tāpēc tas būs ideāls pavadonis ceļojumos.
Sonicare zobu tīrīšanas taimeri palīdzēs pieskatīt tīrīšanas sesiju. Ik pēc 20 sekundēm BrushPacer mudinās jūs pievērsties citai zonai. Pēc 2 minūtēm SmartTimer parādīs tīrīšanas sesijas beigas.
Vai zinājāt, ka pēc trim mēnešiem zobu suku uzgaļi zaudē savu efektivitāti? Zobu veselības speciālisti iesaka regulāri mainīt zobu suku uzgaļus, tāpēc Philips Sonicare zobu sukām ir pieejama zobu suku uzgaļu nomaiņas atgādinājumu sistēma. Tā seko līdzi tam, cik bieži un cik intensīvi tīrāt zobus, un vajadzīgajā brīdī atgādina, ka pienācis laiks jaunai sukai.
Ar vienu uzlādi varat regulāri tīrīt zobus līdz pat 21 dienai, padarot zobu tīrīšanas rutīnu daudz vienkāršāku.
Intensitāte
Izstrādājuma atjauninājums
Strāvas padeve
Tehniskā specifikācija
Dizains un apdare
Serviss
Saderība
Vienkārša lietošana
Komplektā iekļautie piederumi
Tīrīšanas veiktspēja
Režīmi
Smart sensoru tehnoloģija
Sonicare lietotne
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.