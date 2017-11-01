30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Saudzīgs ādas pīlings
Lietošanai reizi nedēļā
Nomainiet ik pēc 6 mēnešiem
Vienkārša nomaiņa
Sariem ir īpaša forma: īsākie sari veic saudzīgu pīlingu, bet garākie sari aizslauka mirušās ādas šūnas.
Attīrīšana ar VisaPure nozīmē, ka tiek notīrīts vairāk kosmētikas līdzekļu palieku un bojāto un mirušo ādas šūnu. Pateicoties dziļas attīrīšanas efektam, jūsu iecienītie ādas kopšanas produkti, piemēram, krēmi, serumi un esences, labāk uzsūcas ādā.
Visām VisaPure sukām ir unikālā pieci vienā saru tehnoloģija. Katrs sars ir divreiz pulēts, un zīdaini maigie gali nodrošina vienmērīgu slīdēšanu. VisaPure sari ir īpaši gari, lai ādai radītu patīkamu sajūtu. Efektivitātes nodrošināšanai VisaPure sari ir līdz 3 reizēm mazāki par poru lielumu, un blīvā suka vienā kustībā aizsniedz vairāk poru, radot maiga, saudzīga pieskāriena sajūtu attīrīšanas laikā. Saru materiāls ir īpaši izvēlēts ūdensizturīgs.
5.0
no 5
13
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Testerka
01/11/2017
Polska
Verificēts pircējs
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Karolask
01/11/2017
Polska
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Ewala
18/07/2017
Polska
Verificēts pircējs
Działa dokładnie tak, jak powinien
Szczoteczka jest bardzo delikatna, a jednocześnie doskonale czyści skórę. Nie podrażnia skóry naczynkowej.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna