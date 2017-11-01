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  • Sukas uzgalis neveselīgai ādai
  • Sukas uzgalis neveselīgai ādai
  • Sukas uzgalis neveselīgai ādai

Izbeigta ražošana

VisaPurePūtīšu attīrīšanas sukas galviņa

SC5994/00

5
| (13) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Sukas uzgalis neveselīgai ādai
Pūtīšu attīrīšanas sukas galviņa samazina taukainumu un notīra atmirušās ādas šūnas, kas citādi var aizsprostot poras. Garie un mīkstie sari saudzīgi attīra ādu un ir piemēroti jutīgai ādai ar noslieci uz pūtīšu veidošanos.
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Sukas uzgalis neveselīgai ādai

  • Neveselīgai ādai

  • Ikdienas lietošanai

  • Mainiet ik pēc 3 mēnešiem

  • Vienkārša nomaiņa

Sukas uzgalis neveselīgai ādai

Efektīva un saudzīga suka neveselīgai ādai. Ar šo suku atmirušās ādas šūnas un taukus var notīrīt labāk nekā ar rokām, turklāt tā ir īpaši saudzīga delikātai ādai. Sari ir plāni, gari, un to gali ir divreiz pulēti, nodrošinot mazāku berzi uz ādas un saudzīgāku attīrīšanu. Īpaši saudzīga attīrīšana un veselīgs ādas izskats. Radīta, sadarbojoties ar dermatologiem.

Radīta sadarbībā ar dermatologiem

Pūtīšu attīrīšanas sukas izstrādē tika iesaistīti vadošie dermatologi, lai sukas lietošana problemātiskai ādai būtu higiēniska un droša.

Uzlabo jūsu iecienīto ādas kopšanas produktu uzsūkšanos

Uzlabo jūsu iecienīto ādas kopšanas produktu uzsūkšanos

Attīrīšana ar VisaPure nozīmē, ka tiek notīrīts vairāk kosmētikas līdzekļu palieku un bojāto un mirušo ādas šūnu. Pateicoties dziļas attīrīšanas efektam, jūsu iecienītie ādas kopšanas produkti, piemēram, krēmi, serumi un esences, labāk uzsūcas ādā.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

13

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

01/11/2017

Polska

Polska

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

01/11/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

18/07/2017

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Działa dokładnie tak, jak powinien

Szczoteczka jest bardzo delikatna, a jednocześnie doskonale czyści skórę. Nie podrażnia skóry naczynkowej.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.