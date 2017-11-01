30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Neveselīgai ādai
Ikdienas lietošanai
Mainiet ik pēc 3 mēnešiem
Vienkārša nomaiņa
Efektīva un saudzīga suka neveselīgai ādai. Ar šo suku atmirušās ādas šūnas un taukus var notīrīt labāk nekā ar rokām, turklāt tā ir īpaši saudzīga delikātai ādai. Sari ir plāni, gari, un to gali ir divreiz pulēti, nodrošinot mazāku berzi uz ādas un saudzīgāku attīrīšanu. Īpaši saudzīga attīrīšana un veselīgs ādas izskats. Radīta, sadarbojoties ar dermatologiem.
Pūtīšu attīrīšanas sukas izstrādē tika iesaistīti vadošie dermatologi, lai sukas lietošana problemātiskai ādai būtu higiēniska un droša.
Attīrīšana ar VisaPure nozīmē, ka tiek notīrīts vairāk kosmētikas līdzekļu palieku un bojāto un mirušo ādas šūnu. Pateicoties dziļas attīrīšanas efektam, jūsu iecienītie ādas kopšanas produkti, piemēram, krēmi, serumi un esences, labāk uzsūcas ādā.
5.0
no 5
13
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Karolask
01/11/2017
Polska
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Testerka
01/11/2017
Polska
Verificēts pircējs
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Ewala
18/07/2017
Polska
Verificēts pircējs
Działa dokładnie tak, jak powinien
Szczoteczka jest bardzo delikatna, a jednocześnie doskonale czyści skórę. Nie podrażnia skóry naczynkowej.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna