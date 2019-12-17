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Sūknis ar mīkstu masāžas spilventiņu
Ietver pudeli un knupīti
Ceļojumu vāks un blīvējošs disks
Krūts piena sūknim ir unikāls dizains, tāpēc piens izdalās viegli tieši no krūts pudelītē, pat ja sēžat taisni. Tas nozīmē, ka varat sēdēt ērtāk noslaukšanas laikā, jums nav jānoliecas uz priekšu, lai nodrošinātu, ka viss piens ieplūst pudelītē. Ērtāka sēdēšana un atslābināšanās noslaukšanas laikā nodrošina vieglāku piena plūsmu.
Masāžas spilventiņam ir mīksta, samtaina tekstūra, kas rada ādai siltuma sajūtu, veicot ērtu un saudzīgu piena plūsmas stimulēšanu. Spilventiņa lapiņas ir izstrādātas tā, lai atveidotu mazuļa zīšanu, palīdzot stimulēt piena plūsmu.
Krūts piena sūknis ir mazs un viegls, tāpēc to ir viegli uzglabāt un pārvadāt, padarot piena atsūknēšanu ārpus mājas diskrētāku.
Godalgas
4.8
no 5
546
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
taina
17/12/2019
Latvija
izcils palīgs veidojot piena banku
Ar piena atslaukšanu biju jau pazīstama, jo ar pirmo mazuli pieniņu mēģināju atslaukt dažādu iemeslu dēļ. Pieniņu atlaucu , gan lai uzkrātu piena banku, reizēm, kad mazo jāpieskata tētim vai omītei, gan lai noslauktu lieso pienu, jo mazajam metās izsitumi, tāpēc ar dakteri mēģinājām dažādus variantus. Pieniņu atslaucu ar citu pumpīti, kas bija ļoti neērts, vecmodīgs un sagādāja nepatīkamas sajūtas. Ar otro mazuli,kuram jau ir 5 mēneši. vēlos uzkrāt piena banku, jo svētkiem tuvojoties mazulis būs jāatstāj vecmammas uzraudzībā. Mazulis labi jūtas citu personu klātbūtnē, tāpēc ar to nevajadzētu būt problēmām . Philips Avent manuālajam rokas pumpim ir ļoti patīkams un askētisks dizains. Pirmajās reizēs nedaudz bija nedaudz jāpierod un jāatrod ērtākā poza, lai piens nāktu vieglāk. Ļoti patika maigais uzgalis pumpim, kas krūtij neradīja nepatīkamas sajūtas. Ļoti patīk, tas ka pumpītis ir ļoti viegli izjaucams un saliekams ,kā arī nav mazu detaļu, kas laika gaitā var nozust. Noteikti pirms pirmās lietošanas reizes jāatrod nesteidzīgs mirklis, kad mazais guļ, lai instrukciju un ieteikumus kārtīgi izlasītu un nosterelizētu piena pumpi. Pats lielākais plus,manuprāt ir tas, ka piens tiek atslaukts uzreiz pudelītē. Tas noteikti noder tām reizēm kad pieniņu plāno izlietot tuvākajā laikā. Uzskrūvē vāciņu un ir gatavs lietošanai. Tas noteikti noderēs mammām, kurām bērna barošana ar krūti sagādā sāpes sasprēgājušu krūtsgalu dēļ vai laikā ,kad mazais ļoti kož krūtī. Kā arī daļa,kura liekas pie krūts ir mīksta un patīkama. Pašreiz būs jāsaprot īstais piena atslaukšanas brīdis, kad pieniņa ir vairāk. Šobrīd mazais mēneša laikā ir samērā maz uzņēmis, tāpēc iezogas mazas raizes par to, vai mazajam pietiek pieniņš. Kā arī vai ēdīs no pudelītes? Ar pirmo puiku šī bija liela problēma, jo atstājot ar kādu, mazais gandrīz pilnībā neēda un ieēda vien pāris ml , lai pietiktu spēka sagaidīt mani mājās.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF330/20 Manuāls krūts piena sūknis ar pudeli
Maruta
15/12/2019
Latvija
Ļoti parocīgs
Šim pumpītim ir ļoti pateicīgs lielums, lai ņemtu līdzi ceļā, ieliekot to rokassomā! Labs manuāls palīgrīks neliela piena daudzuma noslaukšanai.
Plusi
Parocīgs
Mīnusi
Nav
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Encarta
12/12/2019
Latvija
Lielisks palīgs jaunajai māmiņai!
Vai ir iespējams vēl labāks piena pumpis? Esmu māmiņa 8 nedēļas un vislielākās grūtības man līdz šim sagādāja iziešana ārpus mājas bez mazuļa uz ilgāku laiku, jo bērns tiek barots tikai ar krūti. Draudzene ieteca pamēģināt piena pumpi, jo atslaukšana ar rokām neveicās, arī ārsts teica, ka labāk ir lietot pumpi, jo, atslaucot ar rokām, var pārlieku traumēt krūti. Piena pumpis to dara vienmērīgāk un saudzīgāk. Ar Philips produkciju esmu pazīstama, tāpēc arī pievērsu uzmanību Philips Avent pumpim. Šis piena pumpis mani patīkami pārsteidza ar savu vienkāršību. To lietot ir ļoti ērti. Tas ir viegls. Izgatavots no caurspīdīga materiāla, kas man šķiet ļoti pareizi, jo varu pārliecināties par tā tīrību pēc dezinfekcijas. Pateicoties mazam izmēram to ir viegli pārnēsāt līdzi rokassomā. Patīk arī tas, ka tam ir aizsargvāciņš, kas pasargā no netīrumu iekļūšanas, it īpaši reizēs, kad tas tiek paņemts līdzi. Pumpja komplektā esošā pudelīte patīk arī mazulim, jo neatgrūž to kā māneklīšus. Tas arī ir vēl viens iemesls, kāpēc sāku lietot šo piena pumpi, jo atslauktu pienu varu paņemt līdzi pudelītē, kad dodamies ar bērnu uz publisku vietu, kur nav iespējams pabarot izņemot kā ar pudelīti. Ar pumpi esmu ļoti apmierināta, to bieži lietoju. Vienīgais mīnusiņš tam, ka tas ir darbināms manuāli, līdz ar to nogurst roka. Pavisam aizmirsu par vēl vienu būtisku priekšrocību. Patīk, ka šim pumpim nav nevienas sīkas metāla detaļas. Izjaucot to pa detaļām, tās izskatās super drošas un ar tām nevar savainoties.
Plusi
Ļoti praktisks, ērts, drošs.
Mīnusi
Ilgi darbinot, nogurst roka.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF330/20 Manuāls krūts piena sūknis ar pudeli
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF330/20 Manuāls krūts piena sūknis ar pudeli
Klīniski pierādīts komforts: testos, kuros piedalījās 110 māmiņas, Philips Avent saņēma ievērojami augstāku novērtējumu nekā citu vadošo ražotāju produkti.
Vairāk komforta: 73% no 73 barojošām mātēm Lielbritānijā atzina, ka šis krūts piena sūknis ir ērtāks nekā viņu šobrīd izmantotais sūknis (galvenie tirgus zīmoli).
Neatkarīgi pētījumi ir pierādījuši, ka ir iespējama saikne starp stresa līmeni un piena daudzumu. Apmeklējiet vietni www.philips.com/avent
Krūts piena sūknis, kas nesatur BPA: attiecas tikai uz pudelīti un citām daļām, kas saskaras ar krūts pienu. Atbilst ES Direktīvai, 10/2011