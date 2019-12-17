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  • Vairāk ērtību, vairāk piena, kā arī vienkārši paņemt līdzi*
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  • Vairāk ērtību, vairāk piena, kā arī vienkārši paņemt līdzi*
  • Vairāk ērtību, vairāk piena, kā arī vienkārši paņemt līdzi*
  • Vairāk ērtību, vairāk piena, kā arī vienkārši paņemt līdzi*
  • Vairāk ērtību, vairāk piena, kā arī vienkārši paņemt līdzi*
  • Vairāk ērtību, vairāk piena, kā arī vienkārši paņemt līdzi*
  • Vairāk ērtību, vairāk piena, kā arī vienkārši paņemt līdzi*
  • Vairāk ērtību, vairāk piena, kā arī vienkārši paņemt līdzi*
  • Vairāk ērtību, vairāk piena, kā arī vienkārši paņemt līdzi*
  • Vairāk ērtību, vairāk piena, kā arī vienkārši paņemt līdzi*
  • Vairāk ērtību, vairāk piena, kā arī vienkārši paņemt līdzi*
  • Vairāk ērtību, vairāk piena, kā arī vienkārši paņemt līdzi*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vairāk ērtību, vairāk piena, kā arī vienkārši paņemt līdzi*
  • Vairāk ērtību, vairāk piena, kā arī vienkārši paņemt līdzi*
  • Vairāk ērtību, vairāk piena, kā arī vienkārši paņemt līdzi*
  • Vairāk ērtību, vairāk piena, kā arī vienkārši paņemt līdzi*
  • Vairāk ērtību, vairāk piena, kā arī vienkārši paņemt līdzi*
  • Vairāk ērtību, vairāk piena, kā arī vienkārši paņemt līdzi*
  • Vairāk ērtību, vairāk piena, kā arī vienkārši paņemt līdzi*
  • Vairāk ērtību, vairāk piena, kā arī vienkārši paņemt līdzi*
  • Vairāk ērtību, vairāk piena, kā arī vienkārši paņemt līdzi*
  • Vairāk ērtību, vairāk piena, kā arī vienkārši paņemt līdzi*

Izbeigta ražošana

Philips AventManuāls krūts piena sūknis ar pudeli

SCF330/20

4.8
| (546) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu

1 godalga

Vairāk ērtību, vairāk piena, kā arī vienkārši paņemt līdzi*
Apsēdēties ērtā pozā, nenoliecoties uz priekšu, kamēr mīkstais masāžas spilventiņš maigi stimulē piena plūsmu. Avent manuālajam krūts piena sūknim ir tikai dažas detaļas, kā arī tas ir vienkārši saliekams, lietojams un tīrāms. Tas ir arī viegls un kompakts, vienkārši lietojams atrodoties ceļā.
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māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē

Manuāls krūts piena sūknis ar masāžas spilventiņu

Vairāk ērtību, vairāk piena, kā arī vienkārši paņemt līdzi*

  • Vienkārši lietojams, atrodoties ceļā.

  • Sūknis ar mīkstu masāžas spilventiņu

  • Ietver pudeli un knupīti

  • Ceļojumu vāks un blīvējošs disks

Atslābinoša poza, pateicoties tā īpašajam dizainam

Atslābinoša poza, pateicoties tā īpašajam dizainam

Krūts piena sūknim ir unikāls dizains, tāpēc piens izdalās viegli tieši no krūts pudelītē, pat ja sēžat taisni. Tas nozīmē, ka varat sēdēt ērtāk noslaukšanas laikā, jums nav jānoliecas uz priekšu, lai nodrošinātu, ka viss piens ieplūst pudelītē. Ērtāka sēdēšana un atslābināšanās noslaukšanas laikā nodrošina vieglāku piena plūsmu.

Mīksts masāžas spilventiņš saudzīgi stimulē piena plūsmu

Mīksts masāžas spilventiņš saudzīgi stimulē piena plūsmu

Masāžas spilventiņam ir mīksta, samtaina tekstūra, kas rada ādai siltuma sajūtu, veicot ērtu un saudzīgu piena plūsmas stimulēšanu. Spilventiņa lapiņas ir izstrādātas tā, lai atveidotu mazuļa zīšanu, palīdzot stimulēt piena plūsmu.

Kompakta un viegla konstrukcija

Kompakta un viegla konstrukcija

Krūts piena sūknis ir mazs un viegls, tāpēc to ir viegli uzglabāt un pārvadāt, padarot piena atsūknēšanu ārpus mājas diskrētāku.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

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Atsauksmes

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4.8

no 5

546

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

17/12/2019

Latvija

Latvija

izcils palīgs veidojot piena banku

Ar piena atslaukšanu biju jau pazīstama, jo ar pirmo mazuli pieniņu mēģināju atslaukt dažādu iemeslu dēļ. Pieniņu atlaucu , gan lai uzkrātu piena banku, reizēm, kad mazo jāpieskata tētim vai omītei, gan lai noslauktu lieso pienu, jo mazajam metās izsitumi, tāpēc ar dakteri mēģinājām dažādus variantus. Pieniņu atslaucu ar citu pumpīti, kas bija ļoti neērts, vecmodīgs un sagādāja nepatīkamas sajūtas. Ar otro mazuli,kuram jau ir 5 mēneši. vēlos uzkrāt piena banku, jo svētkiem tuvojoties mazulis būs jāatstāj vecmammas uzraudzībā. Mazulis labi jūtas citu personu klātbūtnē, tāpēc ar to nevajadzētu būt problēmām . Philips Avent manuālajam rokas pumpim ir ļoti patīkams un askētisks dizains. Pirmajās reizēs nedaudz bija nedaudz jāpierod un jāatrod ērtākā poza, lai piens nāktu vieglāk. Ļoti patika maigais uzgalis pumpim, kas krūtij neradīja nepatīkamas sajūtas. Ļoti patīk, tas ka pumpītis ir ļoti viegli izjaucams un saliekams ,kā arī nav mazu detaļu, kas laika gaitā var nozust. Noteikti pirms pirmās lietošanas reizes jāatrod nesteidzīgs mirklis, kad mazais guļ, lai instrukciju un ieteikumus kārtīgi izlasītu un nosterelizētu piena pumpi. Pats lielākais plus,manuprāt ir tas, ka piens tiek atslaukts uzreiz pudelītē. Tas noteikti noder tām reizēm kad pieniņu plāno izlietot tuvākajā laikā. Uzskrūvē vāciņu un ir gatavs lietošanai. Tas noteikti noderēs mammām, kurām bērna barošana ar krūti sagādā sāpes sasprēgājušu krūtsgalu dēļ vai laikā ,kad mazais ļoti kož krūtī. Kā arī daļa,kura liekas pie krūts ir mīksta un patīkama. Pašreiz būs jāsaprot īstais piena atslaukšanas brīdis, kad pieniņa ir vairāk. Šobrīd mazais mēneša laikā ir samērā maz uzņēmis, tāpēc iezogas mazas raizes par to, vai mazajam pietiek pieniņš. Kā arī vai ēdīs no pudelītes? Ar pirmo puiku šī bija liela problēma, jo atstājot ar kādu, mazais gandrīz pilnībā neēda un ieēda vien pāris ml , lai pietiktu spēka sagaidīt mani mājās.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF330/20 Manuāls krūts piena sūknis ar pudeli

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF330/20 Manuāls krūts piena sūknis ar pudeli

15/12/2019

Latvija

Latvija

Ļoti parocīgs

Šim pumpītim ir ļoti pateicīgs lielums, lai ņemtu līdzi ceļā, ieliekot to rokassomā! Labs manuāls palīgrīks neliela piena daudzuma noslaukšanai.

Plusi

Parocīgs

Mīnusi

Nav

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF330/20 Manuāls krūts piena sūknis ar pudeli

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF330/20 Manuāls krūts piena sūknis ar pudeli

12/12/2019

Latvija

Latvija

Lielisks palīgs jaunajai māmiņai!

Vai ir iespējams vēl labāks piena pumpis? Esmu māmiņa 8 nedēļas un vislielākās grūtības man līdz šim sagādāja iziešana ārpus mājas bez mazuļa uz ilgāku laiku, jo bērns tiek barots tikai ar krūti. Draudzene ieteca pamēģināt piena pumpi, jo atslaukšana ar rokām neveicās, arī ārsts teica, ka labāk ir lietot pumpi, jo, atslaucot ar rokām, var pārlieku traumēt krūti. Piena pumpis to dara vienmērīgāk un saudzīgāk. Ar Philips produkciju esmu pazīstama, tāpēc arī pievērsu uzmanību Philips Avent pumpim. Šis piena pumpis mani patīkami pārsteidza ar savu vienkāršību. To lietot ir ļoti ērti. Tas ir viegls. Izgatavots no caurspīdīga materiāla, kas man šķiet ļoti pareizi, jo varu pārliecināties par tā tīrību pēc dezinfekcijas. Pateicoties mazam izmēram to ir viegli pārnēsāt līdzi rokassomā. Patīk arī tas, ka tam ir aizsargvāciņš, kas pasargā no netīrumu iekļūšanas, it īpaši reizēs, kad tas tiek paņemts līdzi. Pumpja komplektā esošā pudelīte patīk arī mazulim, jo neatgrūž to kā māneklīšus. Tas arī ir vēl viens iemesls, kāpēc sāku lietot šo piena pumpi, jo atslauktu pienu varu paņemt līdzi pudelītē, kad dodamies ar bērnu uz publisku vietu, kur nav iespējams pabarot izņemot kā ar pudelīti. Ar pumpi esmu ļoti apmierināta, to bieži lietoju. Vienīgais mīnusiņš tam, ka tas ir darbināms manuāli, līdz ar to nogurst roka. Pavisam aizmirsu par vēl vienu būtisku priekšrocību. Patīk, ka šim pumpim nav nevienas sīkas metāla detaļas. Izjaucot to pa detaļām, tās izskatās super drošas un ar tām nevar savainoties.

Plusi

Ļoti praktisks, ērts, drošs.

Mīnusi

Ilgi darbinot, nogurst roka.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF330/20 Manuāls krūts piena sūknis ar pudeli

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF330/20 Manuāls krūts piena sūknis ar pudeli

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Atrunas

  1. Klīniski pierādīts komforts: testos, kuros piedalījās 110 māmiņas, Philips Avent saņēma ievērojami augstāku novērtējumu nekā citu vadošo ražotāju produkti.

  2. Vairāk komforta: 73% no 73 barojošām mātēm Lielbritānijā atzina, ka šis krūts piena sūknis ir ērtāks nekā viņu šobrīd izmantotais sūknis (galvenie tirgus zīmoli).

  3. Neatkarīgi pētījumi ir pierādījuši, ka ir iespējama saikne starp stresa līmeni un piena daudzumu. Apmeklējiet vietni www.philips.com/avent

  4. Krūts piena sūknis, kas nesatur BPA: attiecas tikai uz pudelīti un citām daļām, kas saskaras ar krūts pienu. Atbilst ES Direktīvai, 10/2011