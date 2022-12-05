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180 ml
5 gab.
Philips Avent glabāšanas trauciņiem ir vāciņš, kas tos noblīvē drošai uzglabāšanai un transportēšanai.
Skaidras datuma un satura norādes.
Vieglai uzglabāšanai.
4.8
no 5
139
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
Elinalll
05/12/2022
Latvija
Akcijas daļa
Dabai draudzīgi un ērti
Esmu ļoti priecīga, ka atradu šos trauciņus, jo man bija ļoti nepatīkami izmantot un izmest miskastē 1 maisiņu katrai piena porcijai ko jāuzglabā, jāsaldē. Ērti lietojami, ekonomiski un galvenais dabai draudzīgi.
Plusi
Ekonomiski, ērti, draudzīgi dabai
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF619/05 Krūts piena glabāšanas trauciņš
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF619/05 Krūts piena glabāšanas trauciņš
Sabucītis
11/11/2022
Latvija
Akcijas daļa
Brīnišķīgs produkts
Piena glabāšanas trauciņiem ļoti skaists dizains, patīk ka ir caurspīdīgi un var redzēt cik daudz ir ieliets piens, tāpat arī norādīta tilpuma skala, pēc kuras viegli sekot līdzi un veikt atzīmes uz trauciņiem. Aizskruvējami trauciņi un viegli pārnesājami, nekas neizlīst laukā. Izmazgājami un atkārtoti lietojami. Komplektā 5 trauciņi, līdz ar to nav katru dienu viens jaiztukšo, bet ir papildus lieki, kurus izmantot.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF619/05 Krūts piena glabāšanas trauciņš
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF619/05 Krūts piena glabāšanas trauciņš
Agnesebl
29/03/2021
Latvija
Iesaku!!!
Šie trauciņi ir ideāls variants gan krūts piena uzglabāšanai, pa tiešo tajā ieslaucot no Avent piena pumpīša un uzglabāt gan saldētavā, gan ledusskapī, pie tam vēlāk, kad mazajam būs piebarošana, var izmantot ēdiena uzglabāšanai. Ērti uzglabāt un ideāli skrūvējas.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF619/05 Krūts piena glabāšanas trauciņš
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF619/05 Krūts piena glabāšanas trauciņš