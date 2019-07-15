30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē
Komplekts
Philips Avent glabāšanas trauciņiem ir vāciņš, kas tos noblīvē drošai uzglabāšanai un transportēšanai.
Skaidras datuma un satura norādes.
Pārskatāms ledusskapja un saldētavas saturs.
4.8
no 5
46
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
vilija
15/07/2019
Lietuva
puikus indelis vaiko maistui
puikus indelis, bekvapis, lengvai plaunasi, patogu laikyti miastą
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF721/20 Maisto laikymo puodeliai
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF721/20 Maisto laikymo puodeliai
Greeeteee
15/08/2022
Eesti
Imehead toidusäilitustopsid
Lihtne hoiustada beebitoitu, hiljem hea soojendada sama topsiga. Ideaalsed topsid, toidu hoiustamiseks ka lühiajaliselt ja kodust välja minnes. Super!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF720/10 Aventi toidu säilitamise tassid
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF720/10 Aventi toidu säilitamise tassid
kote23
12/04/2019
Україна
Ці контейнери дуже зручні і легкі у використанні.
Контейнери легко миються, як в посудомийці, так і в ручну, в них зручно заморожувати, просто зберігати в холодильнику різну їжу окремими порціями, брати з собою в дорогу будь-які продукти для перекусу і повноцінного прийому їжі. Мають зручну розмітку. Гарно тримають температуру, можна використовувати для підігріву у мікрохвильовій печі.Для мене незамінна річ у повсякденному житті мами з маленькою дитиною.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF721/20 Контейнери для зберігання їжі
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF721/20 Контейнери для зберігання їжі