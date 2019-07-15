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  • Ideāla pārtikas uzglabāšana mājās un ārpus tām
  • Ideāla pārtikas uzglabāšana mājās un ārpus tām
  • Ideāla pārtikas uzglabāšana mājās un ārpus tām
  • Ideāla pārtikas uzglabāšana mājās un ārpus tām
  • Ideāla pārtikas uzglabāšana mājās un ārpus tām

Philips AventPārtikas uzglabāšanas trauciņš

SCF721/20

4.8
| (46) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu
Ideāla pārtikas uzglabāšana mājās un ārpus tām
Philips Avent pārtikas uzglabāšanas krūzītes ir daudzveidīgas, viegli lietojamas un izstrādātas, lai atbilstu visiem mazuļa augšanas posmiem. Krūzītes ir lieliski piemērotas pārtikas uzglabāšanai gan mājās, gan ārpus tām.
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Savietojamie produkti
Viens, elektrisks, atkārtoti uzlādējams

Viens, elektrisks, atkārtoti uzlādējams

SCF396/31

Elektriskais krūts piena sūknis

Elektriskais krūts piena sūknis

SCF395/31

Manuālais krūts piena sūknis

Manuālais krūts piena sūknis

SCF430/10

Manuālais krūts piena sūknis

Manuālais krūts piena sūknis

SCF430/13

Manuāls krūts piena sūknis

Manuāls krūts piena sūknis

SCF430/16

Ar hermētiski noslēgtu vāciņu

Ideāla pārtikas uzglabāšana mājās un ārpus tām

  • Komplekts

Drošai uzglabāšanai un transportēšanai

Drošai uzglabāšanai un transportēšanai

Philips Avent glabāšanas trauciņiem ir vāciņš, kas tos noblīvē drošai uzglabāšanai un transportēšanai.

Datuma un satura norādes

Datuma un satura norādes

Skaidras datuma un satura norādes.

Pārskatāms ledusskapis un saldētava

Pārskatāms ledusskapis un saldētava

Pārskatāms ledusskapja un saldētavas saturs.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.8

no 5

46

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

3

15/07/2019

Lietuva

Lietuva

puikus indelis vaiko maistui

puikus indelis, bekvapis, lengvai plaunasi, patogu laikyti miastą

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF721/20 Maisto laikymo puodeliai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF721/20 Maisto laikymo puodeliai

15/08/2022

Eesti

Eesti

Imehead toidusäilitustopsid

Lihtne hoiustada beebitoitu, hiljem hea soojendada sama topsiga. Ideaalsed topsid, toidu hoiustamiseks ka lühiajaliselt ja kodust välja minnes. Super!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF720/10 Aventi toidu säilitamise tassid

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF720/10 Aventi toidu säilitamise tassid

12/04/2019

Україна

Україна

Ці контейнери дуже зручні і легкі у використанні.

Контейнери легко миються, як в посудомийці, так і в ручну, в них зручно заморожувати, просто зберігати в холодильнику різну їжу окремими порціями, брати з собою в дорогу будь-які продукти для перекусу і повноцінного прийому їжі. Мають зручну розмітку. Гарно тримають температуру, можна використовувати для підігріву у мікрохвильовій печі.Для мене незамінна річ у повсякденному житті мами з маленькою дитиною.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF721/20 Контейнери для зберігання їжі

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF721/20 Контейнери для зберігання їжі

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