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Iekļauts mīksts masāžas spilventiņš
Dabiska pudelīte un knupītis
Krūts piena sūknim ir unikāls dizains, tāpēc piens izdalās viegli tieši no krūts pudelītē, pat ja sēžat taisni. Tas nozīmē, ka varat sēdēt ērtāk noslaukšanas laikā, jums nav jānoliecas uz priekšu, lai nodrošinātu, ka viss piens ieplūst pudelītē. Ērtāka sēdēšana un atslābināšanās noslaukšanas laikā nodrošina vieglāku piena plūsmu.
Ieslēdzot sūknis automātiski sāk darboties maigās stimulēšanas režīmā, lai veidotu piena plūsmu. Pēc tam izvēlieties kādu no 3 atslaukšanas iestatījumiem, lai padarītu piena plūsmu pēc iespējas ērtāku.
Mūsu masāžas spilventiņam ir mīksta, samtaina tekstūra, kas rada ādai siltuma sajūtu, veicot ērtu un saudzīgu piena plūsmas stimulēšanu. Spilventiņa lapiņas ir izstrādātas tā, lai atveidotu mazuļa zīšanu, palīdzot stimulēt piena plūsmu.
4.9
no 5
378
Atsauksmes
99%
ieteica šo produktu
Aldonaite
27/07/2020
Lietuva
Puikia atlieka savo funkcija
Pirkau, esu labai patenkinta. Tikras išsigelbėjimas, naudojant pientrauki susitvarkė visi nemalonus moteriški reikaliukai...
Plusi
gerai traukia
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF332/31 Elektrinis pientraukis „Single“
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF332/31 Elektrinis pientraukis „Single“
AGZS
20/05/2020
Polska
Verificēts pircējs
Polecam wszystkim mamą :)
Przy pierwszym dziecku sprawdził się rewelacyjnie :) udało się między innymi dzięki niemu pobudzić laktację :) a odciągnięty nadmiar pokarmu mąż mógł podawać w nocy lub dzień żebym mogła ewentualnie odespać :)
Plusi
Wszytko poza ceną
Mīnusi
Cena
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF332/31 Pojedynczy laktator elektryczny
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF332/31 Pojedynczy laktator elektryczny
10/02/2020
Polska
Laktator, który zamienił ból na deliatny masaż!
Laktator zdecydowałem się zakupić mojej Żonie po tym jak zobaczyłem ile bólu sprawia Jej odciąganie mleka zwykłym laktatorem. Może gdybym tego nie zobaczył to żyłbym w nieświadomości. Produkt Philips Avent SCF332/31 wybrałem przede wszystkim z uwagi na duże zainteresowanie tym sprzętem na rynku zachodnim (Niemcy, Francja). Laktator posiada w Internecie bardzo dobre opinie. Sam sprzęt jest banalny w obsłudze choć przy pierwszym użyciu trzeba było poczekać kilka dłuższych chwil na pierwsze krople mleka. Urządzenie posiada 3 przyjazne tryby odsysania. Inicjuje zasysanie mleka przez dziecko. Nie ciągnie na siłę sutka jak tani laktator przez co odsysanie mleka już nie należy do niechętnych czynności. Cena jak cena. Za dobą markę i jakość się płaci. Uśmiech mojej żony i zero bólu przy odsysaniu mleka potwierdziły tylko i dały satysfakcję, że inwestycja w Philips Avent SCF332/31 była strzałem w dziesiątkę!
Plusi
Skuteczność, jakość wykonania, długi kabel zasilający
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF332/31 Pojedynczy laktator elektryczny
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF332/31 Pojedynczy laktator elektryczny
Klīniski pierādīts komforts — 2016. gada martā veiktā pētījumā, kurā piedalījās 110 mammas no ASV, Lielbritānijas, Ķīnas un Krievijas, mammas Philips Avent sūknim attiecībā uz komfortu no maksimāli 10 iespējamiem punktiem piešķīra 8,6 punktus.
Vairāk piena: neatkarīgi pētījumi ir pierādījuši, ka pastāv saikne starp stresa līmeni un piena daudzumu. Skatiet: www.philips.com/AVENT
Krūts piena sūknis, kas nesatur BPA: attiecas tikai uz pudelīti un citām daļām, kas saskaras ar krūts pienu. Atbilst ES Direktīvai, 10/2011