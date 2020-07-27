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  • Vairāk ērtību, vairāk piena*. Jebkurā laikā un vietā
  • Vairāk ērtību, vairāk piena*. Jebkurā laikā un vietā
  • Vairāk ērtību, vairāk piena*. Jebkurā laikā un vietā
  • Vairāk ērtību, vairāk piena*. Jebkurā laikā un vietā
  • Vairāk ērtību, vairāk piena*. Jebkurā laikā un vietā
  • Vairāk ērtību, vairāk piena*. Jebkurā laikā un vietā
  • Vairāk ērtību, vairāk piena*. Jebkurā laikā un vietā
  • Vairāk ērtību, vairāk piena*. Jebkurā laikā un vietā
  • Vairāk ērtību, vairāk piena*. Jebkurā laikā un vietā
  • Vairāk ērtību, vairāk piena*. Jebkurā laikā un vietā
  • Vairāk ērtību, vairāk piena*. Jebkurā laikā un vietā

Izbeigta ražošana

Philips AventSingle elektriskais krūts piena sūknis

SCF332/31

4.9
| (378) Atsauksmes | 99% ieteica šo produktu
Vairāk ērtību, vairāk piena*. Jebkurā laikā un vietā
Apsēdieties ērti, nenoliecoties uz priekšu, un ļaujiet mūsu mīkstajiem masāžas spilventiņam saudzīgi stimulēt piena plūsmu. Lietojiet mūsu kluso piena sūkni jebkurā laikā un vietā pat ar baterijām. To ir viegli salikt, personalizēt, lietot un tīrīt
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Ats. elektr. krūts piena sūknis ar masāžas spilventiņu

Vairāk ērtību, vairāk piena*. Jebkurā laikā un vietā

  • Atslauciet jebkurā laikā, vietā

  • Iekļauts mīksts masāžas spilventiņš

  • Dabiska pudelīte un knupītis

Ērtāka poza noslaukšanas laikā, ko nodrošina unikālais dizains

Ērtāka poza noslaukšanas laikā, ko nodrošina unikālais dizains

Krūts piena sūknim ir unikāls dizains, tāpēc piens izdalās viegli tieši no krūts pudelītē, pat ja sēžat taisni. Tas nozīmē, ka varat sēdēt ērtāk noslaukšanas laikā, jums nav jānoliecas uz priekšu, lai nodrošinātu, ka viss piens ieplūst pudelītē. Ērtāka sēdēšana un atslābināšanās noslaukšanas laikā nodrošina vieglāku piena plūsmu.

Izvēlieties sev ērtu un efektīvu iestatījumu

Ieslēdzot sūknis automātiski sāk darboties maigās stimulēšanas režīmā, lai veidotu piena plūsmu. Pēc tam izvēlieties kādu no 3 atslaukšanas iestatījumiem, lai padarītu piena plūsmu pēc iespējas ērtāku.

Mīksts masāžas spilventiņš ar masējošām lapiņām

Mīksts masāžas spilventiņš ar masējošām lapiņām

Mūsu masāžas spilventiņam ir mīksta, samtaina tekstūra, kas rada ādai siltuma sajūtu, veicot ērtu un saudzīgu piena plūsmas stimulēšanu. Spilventiņa lapiņas ir izstrādātas tā, lai atveidotu mazuļa zīšanu, palīdzot stimulēt piena plūsmu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

378

Atsauksmes

99%

ieteica šo produktu

3

27/07/2020

Lietuva

Lietuva

Puikia atlieka savo funkcija

Pirkau, esu labai patenkinta. Tikras išsigelbėjimas, naudojant pientrauki susitvarkė visi nemalonus moteriški reikaliukai...

Plusi

gerai traukia

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF332/31 Elektrinis pientraukis „Single“

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF332/31 Elektrinis pientraukis „Single“

20/05/2020

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Polecam wszystkim mamą :)

Przy pierwszym dziecku sprawdził się rewelacyjnie :) udało się między innymi dzięki niemu pobudzić laktację :) a odciągnięty nadmiar pokarmu mąż mógł podawać w nocy lub dzień żebym mogła ewentualnie odespać :)

Plusi

Wszytko poza ceną

Mīnusi

Cena

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF332/31 Pojedynczy laktator elektryczny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF332/31 Pojedynczy laktator elektryczny

10/02/2020

Polska

Polska

Laktator, który zamienił ból na deliatny masaż!

Laktator zdecydowałem się zakupić mojej Żonie po tym jak zobaczyłem ile bólu sprawia Jej odciąganie mleka zwykłym laktatorem. Może gdybym tego nie zobaczył to żyłbym w nieświadomości. Produkt Philips Avent SCF332/31 wybrałem przede wszystkim z uwagi na duże zainteresowanie tym sprzętem na rynku zachodnim (Niemcy, Francja). Laktator posiada w Internecie bardzo dobre opinie. Sam sprzęt jest banalny w obsłudze choć przy pierwszym użyciu trzeba było poczekać kilka dłuższych chwil na pierwsze krople mleka. Urządzenie posiada 3 przyjazne tryby odsysania. Inicjuje zasysanie mleka przez dziecko. Nie ciągnie na siłę sutka jak tani laktator przez co odsysanie mleka już nie należy do niechętnych czynności. Cena jak cena. Za dobą markę i jakość się płaci. Uśmiech mojej żony i zero bólu przy odsysaniu mleka potwierdziły tylko i dały satysfakcję, że inwestycja w Philips Avent SCF332/31 była strzałem w dziesiątkę!

Plusi

Skuteczność, jakość wykonania, długi kabel zasilający

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF332/31 Pojedynczy laktator elektryczny

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF332/31 Pojedynczy laktator elektryczny

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Atrunas

  1. Klīniski pierādīts komforts — 2016. gada martā veiktā pētījumā, kurā piedalījās 110 mammas no ASV, Lielbritānijas, Ķīnas un Krievijas, mammas Philips Avent sūknim attiecībā uz komfortu no maksimāli 10 iespējamiem punktiem piešķīra 8,6 punktus.

  2. Vairāk piena: neatkarīgi pētījumi ir pierādījuši, ka pastāv saikne starp stresa līmeni un piena daudzumu. Skatiet: www.philips.com/AVENT

  3. Krūts piena sūknis, kas nesatur BPA: attiecas tikai uz pudelīti un citām daļām, kas saskaras ar krūts pienu. Atbilst ES Direktīvai, 10/2011