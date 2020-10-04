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Natural
Iekļautas 2x 125 ml pudelītes
Krūts piena sūknim ir unikāls dizains, tāpēc piens izdalās viegli tieši no krūts pudelītē, pat ja sēžat taisni. Tas nozīmē, ka atsūknēšanas laikā varat sēdēt ērtāk, jums nav jānoliecas uz priekšu, lai nodrošinātu, ka viss piens ieplūst pudelītē. Ērtāka sēdēšana un atslābināšanās atsūknēšanas laikā dabiskā veidā nodrošina vieglāku piena plūsmu.
Tiklīdz ir ieslēgts, sūknis automātiski sāk darboties maigās stimulēšanas režīmā, lai veidotu piena plūsmu. Pēc tam izvēlieties no 3 atsūknēšanas iestatījumiem, lai piena plūstu pēc iespējas ērtāk.
Mūsu masāžas spilvenam ir jauna, mīksta velveta tekstūra, kas rada ādai siltuma sajūtu, veicot ērtu un saudzīgu piena plūsmas stimulēšanu. Spilvens ir izstrādāts tā, lai tas maigi atveidotu zīdaiņa zīšanu, palīdzot stimulēt piena plūsmu.
4.4
no 5
9
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Олена-Мати24/7
04/10/2020
Україна
Помічних і рятівник у період ГВ
Плюси: - Компактний, легкий та є сумка, в якій зручно брати з собою. - Простий у використані, легко зібрати, легко мити. - Є режими інтенсивності, але мені поки достатньо першого для для досягнення бажаного результату. - Лагідний та безболісний у використані. - Не шумний. - В комплекті 2 пляшечки и до них 2 соски (які мають форму подібну до грудей) та 2 кришечки. Мінуси: - Не знайшла Саме мені став у нагоді у таких випадках, тому рекомендую: - Якщо Вам треба відлучитися на пару годин та дитину залишити наприклад з батьком. - Молоковідсмоктувач буде допомічником, в ситуації якщо трапився лактостаз. - На випадок якщо назначать курс лікування медикаментами не сумісними з ГВ, можна легко зробити запас молока.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF334/02 Подвійний комфортний електричний молоковідсмоктувач
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF334/02 Подвійний комфортний електричний молоковідсмоктувач
irmababic
30/07/2020
Slovenija
Najboljši pripomoček za ekskluzivno pumpanje
Izdelek pripročam vsem mamicam katerim iz takšnih in drugačnih razlogov dojenčka nikakor ne uspe naravno dojiti. Za svojega otroka si tako mleko črpam že 6 mesecev in mu zagotavljam najboljše kar mu lahko ponudim. Črpalka je praktična, zelo tiha, enostavna za pranje in vzdrževanje. Je p predvsem zelo nežna in ne povzroča bolečga črpanja.
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Mioara87
27/06/2018
România
Revenzie din campania Philips Avent
Foarte utila. Recomand cu incredere. O folosesc de 7 luni , de 2-3 ori pe zi. Pot spune ca , personal, mi-a salvat alaptatul ☺️
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0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011
Randomizēts, kontrolēts pētījums, kurā salīdzināja piena izdalīšanas metodes pēc priekšlaicīgām dzemdībām (Jones et al ADC 2001;85:F91).