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  • Vairāk ērtību, vairāk piena
  • Vairāk ērtību, vairāk piena
  • Vairāk ērtību, vairāk piena
  • Vairāk ērtību, vairāk piena
  • Vairāk ērtību, vairāk piena
  • Vairāk ērtību, vairāk piena
  • Vairāk ērtību, vairāk piena
  • Vairāk ērtību, vairāk piena
  • Vairāk ērtību, vairāk piena
  • Vairāk ērtību, vairāk piena
  • Vairāk ērtību, vairāk piena
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  • Vairāk ērtību, vairāk piena
  • Vairāk ērtību, vairāk piena
  • Vairāk ērtību, vairāk piena
  • Vairāk ērtību, vairāk piena
  • Vairāk ērtību, vairāk piena
  • Vairāk ērtību, vairāk piena
  • Vairāk ērtību, vairāk piena
  • Vairāk ērtību, vairāk piena
  • Vairāk ērtību, vairāk piena
  • Vairāk ērtību, vairāk piena

Izbeigta ražošana

Philips AventComfort Double elektriskais piena sūknis

SCF334/02

4.4
| (9) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Vairāk ērtību, vairāk piena
Kad jūtaties ērti un mierīgi, piens izdalās viegli. Tāpēc mēs radījām mūsu visērtāko krūts piena sūkni: apsēdieties ērti bez nepieciešamības noliekties uz priekšu un ļaujiet mūsu masāžas spilventiņam saudzīgi stimulēt piena plūsmu.
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Piena sūknis ar masāžas spilventiņu

Vairāk ērtību, vairāk piena

  • Natural

  • Iekļautas 2x 125 ml pudelītes

Ērtāka poza noslaukšanas laikā, ko nodrošina unikālais dizains

Ērtāka poza noslaukšanas laikā, ko nodrošina unikālais dizains

Krūts piena sūknim ir unikāls dizains, tāpēc piens izdalās viegli tieši no krūts pudelītē, pat ja sēžat taisni. Tas nozīmē, ka atsūknēšanas laikā varat sēdēt ērtāk, jums nav jānoliecas uz priekšu, lai nodrošinātu, ka viss piens ieplūst pudelītē. Ērtāka sēdēšana un atslābināšanās atsūknēšanas laikā dabiskā veidā nodrošina vieglāku piena plūsmu.

Sūknim ir maigas stimulēšanas režīms un 3 noslaukšanas iestatījumi

Sūknim ir maigas stimulēšanas režīms un 3 noslaukšanas iestatījumi

Tiklīdz ir ieslēgts, sūknis automātiski sāk darboties maigās stimulēšanas režīmā, lai veidotu piena plūsmu. Pēc tam izvēlieties no 3 atsūknēšanas iestatījumiem, lai piena plūstu pēc iespējas ērtāk.

Mīksts masāžas spilvens, kas rada siltu sajūtu

Mīksts masāžas spilvens, kas rada siltu sajūtu

Mūsu masāžas spilvenam ir jauna, mīksta velveta tekstūra, kas rada ādai siltuma sajūtu, veicot ērtu un saudzīgu piena plūsmas stimulēšanu. Spilvens ir izstrādāts tā, lai tas maigi atveidotu zīdaiņa zīšanu, palīdzot stimulēt piena plūsmu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.4

no 5

9

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2

04/10/2020

Україна

Україна

Помічних і рятівник у період ГВ

Плюси: - Компактний, легкий та є сумка, в якій зручно брати з собою. - Простий у використані, легко зібрати, легко мити. - Є режими інтенсивності, але мені поки достатньо першого для для досягнення бажаного результату. - Лагідний та безболісний у використані. - Не шумний. - В комплекті 2 пляшечки и до них 2 соски (які мають форму подібну до грудей) та 2 кришечки. Мінуси: - Не знайшла Саме мені став у нагоді у таких випадках, тому рекомендую: - Якщо Вам треба відлучитися на пару годин та дитину залишити наприклад з батьком. - Молоковідсмоктувач буде допомічником, в ситуації якщо трапився лактостаз. - На випадок якщо назначать курс лікування медикаментами не сумісними з ГВ, можна легко зробити запас молока.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF334/02 Подвійний комфортний електричний молоковідсмоктувач

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF334/02 Подвійний комфортний електричний молоковідсмоктувач

30/07/2020

Slovenija

Slovenija

Najboljši pripomoček za ekskluzivno pumpanje

Izdelek pripročam vsem mamicam katerim iz takšnih in drugačnih razlogov dojenčka nikakor ne uspe naravno dojiti. Za svojega otroka si tako mleko črpam že 6 mesecev in mu zagotavljam najboljše kar mu lahko ponudim. Črpalka je praktična, zelo tiha, enostavna za pranje in vzdrževanje. Je p predvsem zelo nežna in ne povzroča bolečga črpanja.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF334/02 Udobna dvojna elektronska prsna črpalka

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF334/02 Udobna dvojna elektronska prsna črpalka

27/06/2018

România

România

Revenzie din campania Philips Avent

Foarte utila. Recomand cu incredere. O folosesc de 7 luni , de 2-3 ori pe zi. Pot spune ca , personal, mi-a salvat alaptatul ☺️

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF334/02 Pompă de sân electrică dublă Comfort

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF334/02 Pompă de sân electrică dublă Comfort

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Atrunas

  1. 0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011

  2. Randomizēts, kontrolēts pētījums, kurā salīdzināja piena izdalīšanas metodes pēc priekšlaicīgām dzemdībām (Jones et al ADC 2001;85:F91).